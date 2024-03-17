Лунин с Реалом побеждает, Довбик снова без голов, падение Полесья и крах Металлиста 1925. Главные новости за 16-е марта

В матче 29-го тура испанской Примеры "сливочные" приехали в гости в Памплону. В итоге подопечные Карло Анчелотти одержали результативную победу со счетом 4:2. Дублем в составе мадридского клуба отметился бразилец Винисиус, а ворота "Реала" в этой встрече защищал украинец Андрей Лунин. Статистические порталы WhoScored и Sofascore поставили нашему голкиперу высокие оценки - 6.9 и 7.0, соответственно. В частности, 25-летний вратарь совершил предголевой пас и совершил два сейва.

В параллельном поединке чемпионата Испании "Жирона" Мичела минимально на выезде проиграла для "Хетафе". В стартовом составе гостей на эту игру по традиции вышел Артем Довбик. Однако, украинский легионер снова ушел с поля ни с чем. Его безголевая серия насчитывает уже 8 матчей. От WhoScored Артем получил 6,5 баллов, а от Sofascore - 6,1 (это наименьшая оценка среди всех футболистов). В свою очередь, другой украинец - Виктор Цыганков, пропускал эту игру из-за травмы, которую получил в прошлом туре. Несмотря на это поражение, "Жирона" продолжает идти второй в турнирной таблице Ла Лиги.

Теперь о родной УПЛ. В Киеве "пивовары" принимали "волков". Судьбу поединка решило удаление Чоботенко и шикарный гол Демченко на самом старте встречи. В первых четырех турах весенней части житомирская команда набрали лишь один зачетный балл. Не помогла даже смена главного тренера - Юрия Калитвинцева на Сергея Шищенко.

В еще одном матче 21-го тура украинского первенства львовский "Рух" нанес сокрушительное поражение подопечным Виктора Скрипника. На 4 гола от футболистов Виталия Пономарева харьковчане ответили лишь своим одним. Таким образом, "Металлист 1925" под руководством Скрипника добыл лишь одно очко в четырех поединках и сейчас идет в зоне вылета. Что касается "львов", то "Рух" поднялся в пятерку лучших в таблице.

Криворожский клуб второй раз подряд одержал домашнюю минимальную победу. На этот раз подопечные Юрия Вернидуба в непростом закрытом матче переиграли ковалевцев под руководством Ярослава Вишняка. Три очка "Кривбассу" принес забитый мяч Бизиманы аж на 90+5 минуте. Благодаря этой победе, команда из Кривого Рога закрепилась на втором месте УПЛ, имея в активе 43 очка - как и у первого в таблице донецкого "Шахтера".

Подопечные Пепа Гвардиолы решили судьбу поединка с "Ньюкаслом" еще в первом тайме. Победу над "сороками" и проход в следующий раунд "горожанам" принесли два гола Силвы. Во второй же половине встречи "Сити" голами не отличался и на классе довел встречу до логического завершения.

В поединке 29-го тура АПЛ "пчелки" на выезде противостояли лондонскому "Бернли" и уступили со счетом 1:2. В составе гостей сыграл Егор Ярмолюк. Украинский хавбек не попал в стартовый состав своей команды, однако вышел на замену на 59-й минуте. Через 3 минуты после появления на поле украинца его команда пропустила второй мяч. Хотя и "Брентфорд" в концовке сумел отыграть один гол, но добыть очки не сумел. Аналитические порталы Sofascore и WhoScored выставили нашему легионеру оценку в 6.7 балла. Ярмолюк совершил 24 касания мяча, а точность его передач составила 69%. Также Егор набрал 0.40 по системе xA (ожидаемые ассисты).