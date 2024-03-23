Победа молодежки, странные лайки от Аталанты и игрока Шахтера в Instagram. Главные новости за 22 марта

Подопечных Унаи Мельгосы в понедельник ожидает матч шестого тура отбора к Евро-2025 против Азербайджана. В рамках подготовки к этому противостоянию украинская молодежка провела спарринг против олимпийской сборной Марокко. Единственный мяч в товарищеском поединке был забит Очеретько на экваторе первой половины встречи.

В четверг, 21 марта, сборная России в Москве провела товарищеский матч с Сербией (4:0). Один из голов представителя страны-агрессора забил хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук. Итальянский клуб в своем Инстаграме перепостил поздравление Миранчука от РФС, поздравив таким образом своего игрока. Экс-игрок "Аталанты" и хавбек сборной Украины Руслан Малиновский с женой Роксаной пришли в комментарии и написали: "Стыд", "Как вам не стыдно?"

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Российское пропагандистское спортивное издание Sports.ru в своем Instagram опубликовало публикацию с результатом этой игры. Вингер "Шахтера" Хусрав Тоиров не прошел мимо и поставил лайк. Интересно, что сейчас он уже убрал свой лайк. "Шахтер" мгновенно отреагировал на позорные действия своего игрока Хусрава Тоирова. По информации Футбол 24, месячная зарплата Хусрава Тоирова в "Шахтере" составляет примерно 300 тысяч грн.

"Реал" отказался выкупать контракт защитника "Шахтера" Винисиуса Тобиаса, сообщает авторитетное издание Marca. Бразилец играет на правах аренды за "сливочных". Испанский клуб принял такое решение, поскольку бразилец не убедил их своей игрой. Поэтому "Реал" не будет использовать возможность полноценного подписания Тобиаса. Сумма трансфера должна была составить около 10 миллионов евро. Напомним, Винисиус Тобиас перешел в "Реал" по аренде из "Шахтера" летом 2022 года. Большую часть матчей он провел за Кастилью.