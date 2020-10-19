Таблица коэффициентов: поставлено на кон. На неделе можно только опуститься, но не подняться
Но можно сократить отставание от Австрии, а также нужно отбиться от посягательств турок и шотландцев
Еврокубковые недели UA-Футбол подытоживает материалами о Таблице коэффициентов. Также в цикле еврокоэффициентов предлагаем материалы-анонсы недели: что стоит на кону, что можно получить, потерять и так далее.
Групповой этап еврокубков Украина начинает на одиннадцатом месте в Таблице коэффициентов и с тремя командами. То есть, каждую неделю будут по три матча украинских команд, на кону которых будут стоять шесть баллов (суммарно). Это 1,2 очка по конвертации Таблицы коэффициентов (6/5).
Даже если каким-то чудом удастся на неделе взять максимум, подняться в Таблице Украине это не поможет сразу – отставание от Австрии более 2,3 балла. По возможности нужно сократить отставание, но у Австрии еженедельно будут выступать четыре команды. То есть, восемь баллов на кону, или 1,6 очка по конвертации Таблицы коэффициентов.
Еженедельно будет выпадать возможность нарастить отрыв от Турции – здесь мы сами хозяева ситуации, стоит просто брать свое. Ведь турки в группе представлены только двумя командами, а это всего четыре балла на кону, или 0,8 очка по конвертации ТК. Шотландия также представлена двумя командами, но ее коэффициент делится на четыре. То есть, каждую неделю "Селтик" и "Рейнджерс" могут приносить стране один балл (суммарно) в Таблицу коэффициентов (2 + 2 = 4, 4/4 = 1). Турки и шотландцы отстают от Украины менее чем на 0,3 балла.
Дания и Кипр позади на более чем два балла, эти страны представлены только одним участником (каждая), поэтому угроза Украине от них не исходит. Даже несмотря на тот факт, что очки датчане и киприоты делят не на пять, а на четыре.
Матчи украинских команд на этой неделе состоятся во вторник, среду и четверг, австрийских - в среду и четверг, турецких – во вторник и четверг, шотландских – только в четверг.
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