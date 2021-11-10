"Это хороший вызов". Буряк оценил назначение Шевченко в Дженоа

Известный украинский тренер Леонид Буряк высказался о назначении Андрея Шевченко на должность наставника итальянской Серии А "Дженоа".

"Я думаю, Андрею Шевченко с чего-то надо начинать, если он хочет связывать свою жизнь с тренерской деятельностью. Это хороший вызов! Все так начинали. Я думаю, что сложно возглавить команду, которая находится в тройке лидеров чемпионата Италии. Пошагово нужно двигаться. Посмотрим, что из этого получится. Ситуация у "Дженоа" непростая, команда непростая. Генуя – город прекрасный. Но "грифонов" отделяет три очка от последнего места. Шевченко не готовил команду к сезону. Хорошо, что сейчас есть перерыв на сборные и можно чуть-чуть команду подтянуть, сделать какую-то реорганизацию. Трансферное окно сейчас закрыто. Посмотрим, что из этого получится. Я могу Шевченко пожелать только удачи. Все с этого начинали. Все начинали не топовые команды тренировать.

Я думаю, небольшой опыт, который есть, помощники, которые его окружают, помогут справиться Шевченко с этой задачей. Моуринью сказал, что у него очень хорошие отношения Шевченко? Чего ждать от матча "Дженоа" против "Ромы", в котором Шевченко дебютирует на тренерском мостике в Серии А? Говорить и делать – это две разные вещи. Можно что угодно говорить. Я знаю, там непростая ситуация была. Но если Моуринью говорит, что у них прекрасные отношения… Тут нужно сказать, что Моуринью уже некуда деваться. Неизвестно, останется ли португалец в "Роме".

Если римляне проиграют "Дженоа", я думаю, что это будет для Моуринью последний шаг в качестве наставника "Ромы". Они уступили "Венеции". И, если "джалоросси" проиграют еще матч "Дженоа"... Но, конечно, этот поединок будет важен и для Шевченко. В Италии вообще нет не важных игр. Я думаю, такое будет продолжаться до конца сезона. Тем более, что "Дженоа" находится в непростой ситуации. Это не топовая команда. Все ждут матчей с генуэзцами, чтобы как-то пополнить запас очков. Поэтому, я думаю, что каждая игра для "Дженоа" будет как кубковая игра", - сказал Буряк.