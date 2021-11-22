  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Шевченко: Наша задача – побыстрее вернуть ведущих игроков в строй
В тренде

Шевченко: Наша задача – побыстрее вернуть ведущих игроков в строй

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинский тренер прокомментировал поражение в дебютном матче от "Ромы"

Шевченко: Наша задача – побыстрее вернуть ведущих игроков в строй

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко подвел итоги первого матча у руля своего нового клуба. В рамках 13-го тура Серии А "грифоны" уступили на своем поле римской "Роме" (0:2).

– Считаю, команда проявила характер в таких условиях, в которых мы оказались – лазарет заполненный. Многих ведущих игроков не хватает. Ребята действительно отдались на поле. Они неплохо перемещались, закрывали зоны. Впоследствии нам не хватило сил.

В последние 10 минут пропустили мяч. Поменяли в конце немного структуру нашей игры, пытались отыграться. И уже практически в конце получили второй.

Читайте также18-летний злой гений для Шевченко. ВИДЕО, как Дженоа проиграл Роме

- Вас очень хорошо приняли фаны.

– Да, я был приятно удивлен, как встретили болельщики. Приехали поддержать команду, и даже в конце. Она отдала сегодня много сил. Ребята действительно выложилась. Здесь такие вещи всегда нравятся болельщикам.

Читайте такжеМоуриньо - о дебюте Шевченко в Дженоа: Рад за себя и разочарован за него, но однажды все изменится

- "Рома" постоянно давила на арбитров.

– Я не комментирую эти вопросы. Даже не хочу смотреть. Меня это не интересует.

- Видел, как ваш менеджер команды тоже хотел подойти к арбитру, но вы его остановили.

– Мы будем больше сосредоточены на нашей игре. Наша задача – побыстрее вернуть ведущих игроков в строй, создать конкуренцию в команде. Нас ждут очень тяжелые матчи, мы это все понимаем. Ничего легкого не будет. Надо работать. Если останемся в Серии А – будет как выиграть ЛЧ.

- Говорили с Моуриньо после матча?

– Да, и до, и после матча. У нас отличные отношения.

- Что вам сказал после матча?

– Сказал, что достойный матч, – сказал Шевченко в эфире MEGOGO.

Читайте такжеМоуриньо пообещал автору дубля в ворота Дженоа купить бутсы за 800 евро

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Рома (Рим) Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
22.11.2021 в 10:35
это не Украина --Шева не потянет он физрук без своих помощников
Ответить
0
-1
Arthas (Севастополь)
22.11.2021 в 10:21
він відстає на 2 пункти, а ниє ніби на 22
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...