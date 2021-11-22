Шевченко: Наша задача – побыстрее вернуть ведущих игроков в строй

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко подвел итоги первого матча у руля своего нового клуба. В рамках 13-го тура Серии А "грифоны" уступили на своем поле римской "Роме" (0:2).

– Считаю, команда проявила характер в таких условиях, в которых мы оказались – лазарет заполненный. Многих ведущих игроков не хватает. Ребята действительно отдались на поле. Они неплохо перемещались, закрывали зоны. Впоследствии нам не хватило сил.

В последние 10 минут пропустили мяч. Поменяли в конце немного структуру нашей игры, пытались отыграться. И уже практически в конце получили второй.

- Вас очень хорошо приняли фаны.

– Да, я был приятно удивлен, как встретили болельщики. Приехали поддержать команду, и даже в конце. Она отдала сегодня много сил. Ребята действительно выложилась. Здесь такие вещи всегда нравятся болельщикам.

- "Рома" постоянно давила на арбитров.

– Я не комментирую эти вопросы. Даже не хочу смотреть. Меня это не интересует.

- Видел, как ваш менеджер команды тоже хотел подойти к арбитру, но вы его остановили.

– Мы будем больше сосредоточены на нашей игре. Наша задача – побыстрее вернуть ведущих игроков в строй, создать конкуренцию в команде. Нас ждут очень тяжелые матчи, мы это все понимаем. Ничего легкого не будет. Надо работать. Если останемся в Серии А – будет как выиграть ЛЧ.

- Говорили с Моуриньо после матча?

– Да, и до, и после матча. У нас отличные отношения.

- Что вам сказал после матча?

– Сказал, что достойный матч, – сказал Шевченко в эфире MEGOGO.