Шевченко: Наша задача – побыстрее вернуть ведущих игроков в строй
Украинский тренер прокомментировал поражение в дебютном матче от "Ромы"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко подвел итоги первого матча у руля своего нового клуба. В рамках 13-го тура Серии А "грифоны" уступили на своем поле римской "Роме" (0:2).
– Считаю, команда проявила характер в таких условиях, в которых мы оказались – лазарет заполненный. Многих ведущих игроков не хватает. Ребята действительно отдались на поле. Они неплохо перемещались, закрывали зоны. Впоследствии нам не хватило сил.
В последние 10 минут пропустили мяч. Поменяли в конце немного структуру нашей игры, пытались отыграться. И уже практически в конце получили второй.
- Вас очень хорошо приняли фаны.
– Да, я был приятно удивлен, как встретили болельщики. Приехали поддержать команду, и даже в конце. Она отдала сегодня много сил. Ребята действительно выложилась. Здесь такие вещи всегда нравятся болельщикам.
- "Рома" постоянно давила на арбитров.
– Я не комментирую эти вопросы. Даже не хочу смотреть. Меня это не интересует.
- Видел, как ваш менеджер команды тоже хотел подойти к арбитру, но вы его остановили.
– Мы будем больше сосредоточены на нашей игре. Наша задача – побыстрее вернуть ведущих игроков в строй, создать конкуренцию в команде. Нас ждут очень тяжелые матчи, мы это все понимаем. Ничего легкого не будет. Надо работать. Если останемся в Серии А – будет как выиграть ЛЧ.
- Говорили с Моуриньо после матча?
– Да, и до, и после матча. У нас отличные отношения.
- Что вам сказал после матча?
– Сказал, что достойный матч, – сказал Шевченко в эфире MEGOGO.
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