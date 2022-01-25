  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Клуб Руслана Костышина может подписать голкипера Колоса - СМИ
В тренде

Клуб Руслана Костышина может подписать голкипера Колоса - СМИ

Наши за границей
(1 голосов)

Первую часть сезона он провел в аренде в Первой лиге

Клуб Руслана Костышина может подписать голкипера Колоса - СМИ

koloskovalivka.com

Новина українською

Украинский голкипер "Колоса" Евгений Кучеренко может продолжить карьеру в Казахстане, пишет Footboom.

По информации источника, 22-летний вратарь находится в Турции в расположении казахстанского "Аксу", который недавно возглавил экс-наставник ковалевского клуба Руслан Костышин.

Напомним, что первую часть сезона Кучеренко провел в аренде в "Подолье" из Первой лиги. На его счету 11 матчей, 5 из которых были сыграны "всухую". Всего он пропустил лишь девять мячей.

Читайте такжеКостышин определился с тренерским штабом в казахстанском клубе

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка) Евгений Кучеренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Footboom

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...