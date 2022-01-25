Клуб Руслана Костышина может подписать голкипера Колоса - СМИ
Первую часть сезона он провел в аренде в Первой лиге
koloskovalivka.com
Украинский голкипер "Колоса" Евгений Кучеренко может продолжить карьеру в Казахстане, пишет Footboom.
По информации источника, 22-летний вратарь находится в Турции в расположении казахстанского "Аксу", который недавно возглавил экс-наставник ковалевского клуба Руслан Костышин.
Напомним, что первую часть сезона Кучеренко провел в аренде в "Подолье" из Первой лиги. На его счету 11 матчей, 5 из которых были сыграны "всухую". Всего он пропустил лишь девять мячей.
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Источник:Footboom
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