Клуб Руслана Костышина может подписать голкипера Колоса - СМИ

Украинский голкипер "Колоса" Евгений Кучеренко может продолжить карьеру в Казахстане, пишет Footboom.

По информации источника, 22-летний вратарь находится в Турции в расположении казахстанского "Аксу", который недавно возглавил экс-наставник ковалевского клуба Руслан Костышин.

Напомним, что первую часть сезона Кучеренко провел в аренде в "Подолье" из Первой лиги. На его счету 11 матчей, 5 из которых были сыграны "всухую". Всего он пропустил лишь девять мячей.