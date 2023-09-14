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Кабаев: Непонятно, почему Цыганкова продали за 5 млн, а Мудрика - за 100

Наши за границей
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Хавбек "Динамо" удивлен разницей в стоимости трансферов

Кабаев: Непонятно, почему Цыганкова продали за 5 млн, а Мудрика - за 100

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев рассказал, как отреагировал на трансфер Михаила Мудрика из "Шахтера" в "Челси".

"Трансферный рынок с каждым годом растет. Трудно говорить об этом. Непонятно, почему Витя Цыганков, сыгравший столько матчей и забивший столько голов в сборной, идет, грубо говоря, за 5 миллионов, а Мудрик – за 100.

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Конечно, этот трансфер обсуждается. Это как Лунин перешел в "Реал" из "Зари". Это было что-то нереальное. Мудрик выдал один сезон, может, полтора, и уехал в "Челси" за 100 миллионов. Конечно, там сейчас такая критика на него. По футбольному его жалко, но я понимаю откуда это все идет. У кого-то пошло, как у Вити. Мудрик немного помоложе. И новая страна, новый язык – это тяжело.

Но у него есть качества, благодаря которым он может вырасти у суперфутболиста. Я, честно говоря, верю. За ним интересно наблюдать. Ты всегда чего-то ждешь от него", - сказал Кабаев.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Кабаев Виктор Цыганков Михаил Мудрик
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (2)
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oleg.m.3972 (Харьков)
14.09.2023 в 16:11
Во-первых, у Цыганкова практически закончился контракт, который он категорически не хотел продлевать. Во-вторых, в Динамо игроков продаёт Суркис, а в Шахтёре специально обученные люди, которые на таких сделках собаку съели. Как говорится - почувствуйте разницу...
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Hanter44 (Baburka)
14.09.2023 в 16:00
На этот вопрос ищи ответу меджмента Динамо или у Суркиса.Всем остальным ответ давно ясен
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