Кабаев: Непонятно, почему Цыганкова продали за 5 млн, а Мудрика - за 100

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев рассказал, как отреагировал на трансфер Михаила Мудрика из "Шахтера" в "Челси".

"Трансферный рынок с каждым годом растет. Трудно говорить об этом. Непонятно, почему Витя Цыганков, сыгравший столько матчей и забивший столько голов в сборной, идет, грубо говоря, за 5 миллионов, а Мудрик – за 100.

Конечно, этот трансфер обсуждается. Это как Лунин перешел в "Реал" из "Зари". Это было что-то нереальное. Мудрик выдал один сезон, может, полтора, и уехал в "Челси" за 100 миллионов. Конечно, там сейчас такая критика на него. По футбольному его жалко, но я понимаю откуда это все идет. У кого-то пошло, как у Вити. Мудрик немного помоложе. И новая страна, новый язык – это тяжело.

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