В Реале оригинально отметили надежность Лунина в матче с Севильей
Кипер сохранил свои ворота сухими
Getty Images / Global Images Ukraine
25 февраля "Реал Мадрид" минимально одолел "Севилью" (1:0) в рамках 26-го тура чемпионата Испании.
Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин вышел в стартовом составе и сохранил ворота сухими. На старте второго тайма украинец выдал удивительный сейв, остановив коленом ударом Ромеро.
Пресс-служба мадридцев креативно отреагировала на игру украинского футболиста.
"Замки Андрея Лунина – это лучшее, что может быть для вашего дома", – гласит сообщение.
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Источник:Twitter Реала
Опубликовал: Алина Ерофеева
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