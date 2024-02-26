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В Реале оригинально отметили надежность Лунина в матче с Севильей

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Кипер сохранил свои ворота сухими

В Реале оригинально отметили надежность Лунина в матче с Севильей

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

25 февраля "Реал Мадрид" минимально одолел "Севилью" (1:0) в рамках 26-го тура чемпионата Испании.

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин вышел в стартовом составе и сохранил ворота сухими. На старте второго тайма украинец выдал удивительный сейв, остановив коленом ударом Ромеро.

Пресс-служба мадридцев креативно отреагировала на игру украинского футболиста.

"Замки Андрея Лунина – это лучшее, что может быть для вашего дома", – гласит сообщение.

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Примера. Реал Мадрид – Севилья 1:0. Королевский гол Модрича
Реал (Мадрид) Севилья Андрей Лунин
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Источник:
Twitter Реала
Опубликовал: Алина Ерофеева
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