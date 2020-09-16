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ЛЧ. Третий соперник для Нойка, Милевского, Хачериди и компании, матчи отдаленных конкурентов Украины в ТК

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. Анонс матчей

ЛЧ. Третий соперник для Нойка, Милевского, Хачериди и компании, матчи отдаленных конкурентов Украины в ТК
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов – это одноматчевые противостояния шестнадцати команд, разделенных на восемь игровых противостояний. Три из этих противостояний – среди вице-чемпионов своих стран на ветке представителей лиг. Пять – среди чемпионов Ассоциаций на ветке чемпионов.

Вчера состоялась программа нечемпионского сектора третьего раунда квалификации ЛЧ полностью: киевское "Динамо прошло АЗ, ПАОК одолел "Бенфику", а "Гент" оказался сильнее "Рапида". Сегодня, следовательно, говорим только о пути чемпионов.

О матче команды Сергея Реброва "Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)в отдельном анонсе от Леона Вургафта >>>.

Остаются четыре противостояния, среди которых самое интересное для нас – матч "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Динамо" (Брест, Беларусь). В составе чемпиона Беларуси выступают трое украинцев – Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди. Они вместе с партнерами уже прошли двух соперников в этой дебютной для "Динамо" лигочемпионовской кампании – "Астану" (6:2) и "Сараево" (2:1). Нойок из-за проблем со здоровьем не играл ни в одном из этих матчей, но в Израиль прибыл и будет в составе. На месте также Хачереди с Милевским. Есть вероятность, что сыграют все трое.

"Маккаби" в этой Лиге чемпионов уже прошел "Ригу" и "Судуву". Победитель пары в раунде плей-офф сыграет с австрийским "Зальцбургом".

Еще три матча игрового дня:

  • "Омония" (Кипр) 18:00 "Црвена Звезда" (Сербия);
  • "Карабах" (Азербайджан) 20:00 "Мольде" (Норвегия);
  • "Мидтьюлланн" (Дания) 20:00 "Янг Бойз" (Швейцария).

Кипр и Дания – ближайшие среди этой компании конкуренты Украины в Таблице коэффициентов.

Лига Европы

Также сегодня состоятся три матча второго квалификационного раунда Лиги Европы (о большинстве игр поговорим завтра). Один из них, а именно "Прогресс" (Люксембург) - "Виллем II" (Нидерланды), будет судить украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным. Начало – 19:30.

ЛЧ. Третий соперник для Нойка, Милевского, Хачериди и компании, матчи отдаленных конкурентов Украины в ТК - изображение 1

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В статье: Артем Милевский Евгений Хачериди Лига чемпионов Александр Нойок Третий квалификационный раунд Динамо (Брест)
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