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Вернер дал добро на переход в Ливерпуль - англичане могут приобрести форварда за 52 миллиона

Англия
(2 голосов)

Может получиться интересный трансфер

Вернер дал добро на переход в Ливерпуль - англичане могут приобрести форварда за 52 миллиона
UA-Футбол
Новина українською

Тимо Вернер готов летом перейти в "Ливерпуль". Об этом передает Sky Sports.

В ближайшее время он проведет встречу с Юргеном Клоппом. На ней он надеется услышать, что будет получать достаточно игрового времени в следующем сезоне.

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До 15-го июня 2020-го года Вернера можно приобрести за 52 миллиона фунтов. Такой пункт прописан в его контракте. В его подписании также заинтересованы "Бавария" и "Челси".

В текущем сезоне Тимо успел провести 37 матчей и забить 29 голов.

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В статье: Ливерпуль Тимо Вернер РБ Лейпциг
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Комментарии (1)
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skopa (Харьков)
23.04.2020 в 22:06
Наконец- то...
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