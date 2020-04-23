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Вернер дал добро на переход в Ливерпуль - англичане могут приобрести форварда за 52 миллиона
Может получиться интересный трансфер
Тимо Вернер готов летом перейти в "Ливерпуль". Об этом передает Sky Sports.
В ближайшее время он проведет встречу с Юргеном Клоппом. На ней он надеется услышать, что будет получать достаточно игрового времени в следующем сезоне.
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До 15-го июня 2020-го года Вернера можно приобрести за 52 миллиона фунтов. Такой пункт прописан в его контракте. В его подписании также заинтересованы "Бавария" и "Челси".
В текущем сезоне Тимо успел провести 37 матчей и забить 29 голов.
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skopa (Харьков)
23.04.2020 в 22:06
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