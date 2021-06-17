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Фонсека не возглавит Тоттенхэм - теперь это может быть Гаттузо

Англия
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А можно было с самого начала взять Реброва

Фонсека не возглавит Тоттенхэм - теперь это может быть Гаттузо

Фото: Getty Images/автор невідомий

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Невероятный поворот вокруг сразу двух клубов - итальянской "Фиорентины" и английского "Тоттенхэма".

Как сообщает standard.co.uk, лондонские "шпоры" до сих пор договорились о двухлетнем соглашении с Фонсекой с возможностью пролонгации еще на год, уже говорилось о тренерском штабе и деталях контракта.

Но переезд Паулу Фонсеки в лондонский клуб якобы сорвался из-за "вопроса о налогах" во время переговоров.

О чем именно шла речь и с чьей стороны был окончательный отказ - в прессе не конкретизируют, но Дженнаро Гаттузо - вероятная замена на пост наставника "шпор".

Притом Гаттузо пока действует тренером "Фиорентины" и занимает должность всего лишь 23 дня. Но у него есть уже проблемы, которые никак не может решить с руководством клуба.

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Инициатором таких действий в прессе называют футбольного агента Жорже Мендеша, который работает с обоими тренерами.

Напомним, что португалец Паулу Фонсека в 2016-2019 годах возглавлял донецкий "Шахтер", а с 2019 года и до мая 2021 - итальянскую "Рому". Зато Гаттузо в прошлом сезоне возглавлял "Наполи".

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В статье: Дженнаро Гаттузо Тоттенхэм (Лондон) Фиорентина (Флоренция) Паулу Фонсека
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