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Фонсека не возглавит Тоттенхэм - теперь это может быть Гаттузо
А можно было с самого начала взять Реброва
Фото: Getty Images/автор невідомий
Невероятный поворот вокруг сразу двух клубов - итальянской "Фиорентины" и английского "Тоттенхэма".
Как сообщает standard.co.uk, лондонские "шпоры" до сих пор договорились о двухлетнем соглашении с Фонсекой с возможностью пролонгации еще на год, уже говорилось о тренерском штабе и деталях контракта.
Но переезд Паулу Фонсеки в лондонский клуб якобы сорвался из-за "вопроса о налогах" во время переговоров.
О чем именно шла речь и с чьей стороны был окончательный отказ - в прессе не конкретизируют, но Дженнаро Гаттузо - вероятная замена на пост наставника "шпор".
Притом Гаттузо пока действует тренером "Фиорентины" и занимает должность всего лишь 23 дня. Но у него есть уже проблемы, которые никак не может решить с руководством клуба.
Инициатором таких действий в прессе называют футбольного агента Жорже Мендеша, который работает с обоими тренерами.
Напомним, что португалец Паулу Фонсека в 2016-2019 годах возглавлял донецкий "Шахтер", а с 2019 года и до мая 2021 - итальянскую "Рому". Зато Гаттузо в прошлом сезоне возглавлял "Наполи".
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