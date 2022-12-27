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Нужен не только Мудрик? Агент форварда Атлетико провел переговоры с Арсеналом и МЮ

Англия
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Португалец ныне не нужен Симеоне

Нужен не только Мудрик? Агент форварда Атлетико провел переговоры с Арсеналом и МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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После конфликта с Диего Симеоне, многим стало понятно, что дни Жоау Фелиша в "Атлетико" подходят к концу. Его агент попытается устроить трансфер форварда уже этой зимой.

Последними новостями касательно данной саги поделился Фабрицио Романо. По его сведением, на этой неделе Жорже Мендеш, агент Фелиша, провел переговоры с представителями "Арсенала" и "МЮ".

Пока нет никакой конкретики, поскольку стороны ждут окончательного решения мадридского "Атлетико". Вероятно, новый этап переговоров пройдет в ближайшее время.

Фелиш перестал играть в основе "Атлетико" в этом сезоне. Всего на его счету десять голевых действий (5+5) в 23-х играх во всех турнирах.

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Отметим, что один из претендентов на португальца, лондонский "Арсенал", давно следит за Михаилом Мудриков. Последнее предложение "канониров" было отвергнуто.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Жоау Фелиш
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