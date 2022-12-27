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Нужен не только Мудрик? Агент форварда Атлетико провел переговоры с Арсеналом и МЮ
Португалец ныне не нужен Симеоне
Getty Images / Global Images Ukraine
После конфликта с Диего Симеоне, многим стало понятно, что дни Жоау Фелиша в "Атлетико" подходят к концу. Его агент попытается устроить трансфер форварда уже этой зимой.
Последними новостями касательно данной саги поделился Фабрицио Романо. По его сведением, на этой неделе Жорже Мендеш, агент Фелиша, провел переговоры с представителями "Арсенала" и "МЮ".
???? EXCLUSIVE ????— CaughtOffside (@caughtoffside) December 27, 2022
Manchester United and Arsenal have held talks with the agent of Atletico Madrid striker Joao Felix ????
There will be fresh talks this week to find a solution for Felix ????
Full story ????????
Пока нет никакой конкретики, поскольку стороны ждут окончательного решения мадридского "Атлетико". Вероятно, новый этап переговоров пройдет в ближайшее время.
Фелиш перестал играть в основе "Атлетико" в этом сезоне. Всего на его счету десять голевых действий (5+5) в 23-х играх во всех турнирах.
Отметим, что один из претендентов на португальца, лондонский "Арсенал", давно следит за Михаилом Мудриков. Последнее предложение "канониров"
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