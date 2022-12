Нужен не только Мудрик? Агент форварда Атлетико провел переговоры с Арсеналом и МЮ

После конфликта с Диего Симеоне, многим стало понятно, что дни Жоау Фелиша в "Атлетико" подходят к концу. Его агент попытается устроить трансфер форварда уже этой зимой.

Последними новостями касательно данной саги поделился Фабрицио Романо. По его сведением, на этой неделе Жорже Мендеш, агент Фелиша, провел переговоры с представителями "Арсенала" и "МЮ".

