Челси, Челси, Челси и два украинца. Топ-10 трансферов зимы в АПЛ

После рекордного лета-2022, когда клубы английской Премьер-лиги потратили на трансферы 1.9 млрд фунтов, был обновлен и рекорд зимний. 815 млн фунтов – впечатляющая сумма, но по-настоящему безумной он кажется в сравнении с другими лигами топ-5. Главный транжира АПЛ “Челси” оформил в январе трансферы на 323 млн фунтов – это больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе взятые.

Высокая стоимость трансфера никогда не была гарантией его успешности, что не раз подтвердил вышеуказанный “Челси” в последние годы. Смена власти на “Стэмфорд Бридж” не повлияла политику “синих”. Они продолжают разбрасываться деньгами. Однако стомиллионные переходы не должны затмевать и другие сделки, часто беслатные и краткосрочные, которые демонстрируют, что даже самые богатые клубы АПЛ иногда умеют оперировать на рынке умно и прагматично.

10. Кейлор Навас “Пари Сен-Жермен” → “Ноттингем Форест” (36, вратарь, аренда)

Основной вратарь “Ноттингем Форест” Дин Хендерсон получил травму в середине января и вылетел на четыре-шесть недель. “Форест” вышел на рынок и арендовал экс-кипера “Реала” и “Пари Сен-Жермен” Кейлора Наваса, который в этом сезоне не провел ни одного матча в Лиге 1. Все логично, но впечатляет общий контекст. Трехкратный обладатель Лиги чемпионов стал 28-м новичком “Ноттингем Форест” в сезоне 2022/23.

“Форест” делает все возможное, чтобы избежать вылета в Чемпионшип и его сделки поражают воображение. Помимо Наваса, зимой команда Стива Купера подписала таких ветеранов как центрбек Фелипе (“Атлетико”), опорник Джонджо Шелви (“Ньюкасл”) и нападающий Крис Вуд (“Ньюкасл”). Но “Ноттингем Форест” способен и мыслить шире – зимой клуб также пополнили харизматичный атакующий хавбек Густаво Скарпа и перспективный центрхав Данило. Оба ранее играли за “Палмейрас”.

Что получается в итоге? У “Фореста” четыре вратаря, шесть центрбеков, по три правых и левых фулбеков, три опорника, семь центрхавов и десять футболистов группы атаки. “Форест” – это “Челси” второй половины таблицы.

9. Илья Забарный “Динамо” Киев → “Борнмут” (20, центрбек, 24 млн фунтов)

Главный тренер французского “Реймса” Уилл Стилл свой первый опыт менеджмента получил… в игре Football Manager. Ныне клуб Лиги 1 готов платить штраф в 20000 евро за каждый матч 30-летнего Стилла во главе, поскольку у него нет PRO-лицензии, но есть большой талант, развитый во многом благодаря компьютерному симулятору. Повлиял ли Football Manager на скаутинг “Борнмута”? Забарный считается одним из главных вундеркиндов последней версии игры, что и обыграл английский клуб в своей презентации экс-игрока “Динамо”.

Шутки шутками, но долгое время Илью Забарного вел и бесконечно изучал “Тоттенхэм”, но талантливый украинский центрбек в итоге оказался в “Борнмуте”. Антонио Конте не спешит углубляться в работу с молодежью, и в составе “шпор” украинец мог затеряться среди резервистов по примеру не менее талантливых Брайана Хиля, Харви Уайта и Джеда Спенса. А что повлияло на решимость “Борнмута”? Одним из аутсайдеров АПЛ просто доверился репутации Забарного в скаутских кругах или же знает, как использовать украинца уже в нынешнем сезоне? Узнаем в ближайших матчах.

8. Арно Данджума “Вильярреал” → “Тоттенхэм” (26, вингер, аренда с правом выкупа 24 млн евро)

Нидерландский вингер Арно Данджума хотел вернуться в Англию и выбрал для себя “Эвертон”. Ему хотелось стать лидером команды, которая борется за выживание и поработать под руководством такой футбольной легенды как Фрэнк Лэмпард. Данджума прошел медосмотр в “Эвертоне”, посетил клубную базу и получил форму. Оставалось записать вступительное интервью и подписать все бумаги. Данджума отправился по делам в Лондон… и в Ливерпуль больше не вернулся.

Нидерландец передумал переходить в “Эвертон” после увольнения Лэмпарда и был перехвачен “Тоттенхэмом”.

В прошлом сезоне “Тоттенхэму” удалось выполнить небольшое чудо, вскочив в первую четверку в последних турах. Не в последнюю очередь из-за удачных трансферов Кулушевски и Бентанкура. Похожее влияние на сезон “шпор” может оказать и Данджума. Сон продолжает забивать крайне мало, а Ришарлисон и Кулушевски очень травматичны. Двуногий Данджума с его умение играть быстро, вертикально и изобретательно может стать прекрасным дополнением атаки “шпор”.

7. Энтони Гордон “Эвертон” → “Ньюкасл” (21, вингер, 40+5 млн фунтов)

Одной из целей новых боссов “Ньюкасла” после появления саудовских денег было “не повторить судьбу Эвертона”, другими словами – не тратить огромные средства на сомнительных футболистов.

И есть небольшая ирония в том, что первый трансфер “Ньюкасла”, который вызывает сомнения в своей целесообразности у сторонних наблюдателей, как раз касается игрока “Эвертона”.

Как пишет The Telegraph, на трансфере Гордона особенно настаивал главный тренер “Ньюкасла” Эдди Хау. Ему нравится дерзкий характер 21-летнего футболиста, его желание идти на конфронтацию, что в понятиях тренер “сорока” очень хорошо для духа команды. Но Хау привлекли и футбольные качества Гордона – его выносливость, умение работать без мяча, способность закрыть все позиции в атаке. Хау готов взять Гордона под свое крылышко, но все равно 40 млн фунтов за футболиста атаки, который забил всего семь голов в своих 78 матчах за “ирисок” и очень невыразительно выглядел в первой половине нынешнего сезона – это рискованная инвестиция.

6. Педро Порро “Спортинг” Лиссабон → “Тоттенхэм” (23, вингбек, аренда с обязательством выкупа 45 млн евро)

Проблема правого защитника была хронической у “шпор” после странного расставания с Кираном Триппьером в 2019 году. Мэтт Доэрти, Эмерсон Роял и Джед Спенс покупались под разные стили и для разных тренеров, но никто из них не подходил Антонио Конте. До сих пор никто не скажет с уверенностью, что Конте будет тренером “Тоттенхэма” в следующем сезоне, его контракт действует до лета. Но Конте все же удалось уговорить клуб выложить 45 млн евро за фулбека “Спортинга” Педро Порро, который идеально подходит футболу итальянского алленаторе.

Приобретение Порро вынудило “Тоттенхэм” пойти на неприятное для себя и команды решение – расторгнуть контракт с Мэттом Доэрти. Неспособность “шпор” продавать футболистов привела к тому, что в заграничных арендах оказалось сразу восемь футболистов, это лимит, и Доэрти в него не вписывался. 31-летний ирландец тесно дружит с Кейном и Дайером и был одним из лидеров раздевалки. Такое беспардонное расставание с фулбеком выглядит не очень красивым, но удовлетворить Конте было важнее.

5. Марсель Забитцер “Бавария” → “Манчестер Юнайтед” (28, центрхав, аренда)

Летом “Манчестер Юнайтед” потратил на цели Эрика тен Хага 216 млн фунтов, это было больше, чем клуб себе запланировал, и на зиму у одного из самых богатых клубов АПЛ просто не осталось средств.

Поэтому МЮ нужно было проявить изобретательность. Позиция центрфорварда была закрыта двухмиллионной арендой Ваута Вегорста, и в “Юнайтед” думали, что зимой работа клуба на рынке завершена.

Но в последний день трансферного окна “Манчестер Юнайтед” узнал о травме Эриксена, из-за которой датчанин вылетел до мая, ранее повреждения также получили ван де Бек и Мактомини. Нужен был еще один полузащитник. И МЮ очень быстро нашел решение.

Австриец Марсель Забитцер затерялся в “Баварии” и с радостью откликнулся на предложение “Юнайтед”. “Иногда в жизни нужно принимать быстрые и важные решения. Как только я узнал об этом шансе, я понял, что он для меня”, – сказал Забитцер.

Забитцер не способен заменить Эриксена, и наверное нет такого футболиста, но лидерские качества 28-летнего австрийца, его динамичность, универсальность, тактическая грамотность будут полезны МЮ, который продолжает участие в четырех турнирах.

4. Михаил Мудрик “Шахтер” → “Челси” (22, вингер, 70+30 млн евро)

Мудрик был трансферной целью номер №1 “Арсенала”, и украинский футболист в своих социальных сетях заигрывал с “канонирами”, но в итоге оказался в “Челси”, оказавшись перед выбором: или “синие”, или ничего. Это трансфер, за который нужно поаплодировать менеджменту “Шахтера”. Они хотели получить сто миллионов, они их получили .

О переходе Михаила Мудрика в “Челси” мы много и обстоятельно писали в отдельном материале .

3. Энцо Фернандес “Бенфика” → “Челси” (22, опорник, 121 млн евро)

Никогда не покупайте футболистов после чемпионата мира, говорил Арсен Венгер. Энцо Фернандес был на карандаше у многих клубов и до своего перехода в “Бенфику”, но именно успешное выступление на катарском первенстве стало катализатором резкого взлета Фернандеса.

Фернандес, безусловно, очень талантливый полузащитник. Воспитанник “Ривер Плейт” прежде прекрасно исполняет роль “метронома” в центре поля, но помимо этого он способен выполнять точные обостряющие диагонали, забивать голы, и работать на оборону, выполняя подкаты и перехваты. Фернандес физически крепкий и динамичный.

Однако 22-летний аргентинец пока провел всего 83 матча в клубном футболе! 29 поединка за “Бенфику” после своего перехода в лиссабонский клуб за 14 млн евро прошлым летом, 40 матчей за “Ривер Плейт” и 14 в аренде в клубе “Дефенса и Хустисия”. Получается, что каждая игра способствовала повышению стоимости Фернандеса на 1.3 млн фунтов.

Владельцы “Челси” считают, что они умнее всех, все уже выучили слово “амортизация”, чтобы понять, как “синие” обходят финансовый фэйр-плей, давая футболистам контракты на семь-восемь лет. Но что если этот план не сработает? Где гарантия того, что Мудрик и Фернандес будут прогрессировать дальше? Мы привыкли, что сто миллионов – это трансфер топ-звезды элитного уровня, но “Челси” переписывает все правила и превосходит ожидания.

2. Жоау Канселу “Манчестер Сити” → “Бавария” (28, фулбек, аренда с правом выкупа в 70 млн евро)

Трансферы “Челси”, мягко сказать, удивили, но переход Жоау Канселу вызвал настоящий шок. Посреди сезона, в разгар борьбы за АПЛ и Лигу чемпионов, “горожане” просто-таки вытолкнули из состава одного из своих лучших футболистов.

Известно, что Канселу был очень недоволен своим новым статусом запасного, португалец считает, что если готов физически играть, он должен играть, несмотря ни на что. Одна игра без основы вызывает у него раздражение, а три подряд – это уже было перебор и никакие убеждения, что так нужно сейчас команде, на него не действовали.

У “Сити” есть работающая политика – не хочешь оставаться в команде, нет проблем, только принеси хорошее предложение. Но Зинченко, Жезус, Стерлинг, Лапорт, Бернарду Силва и другие, никогда не переставали быть профессионалами, когда хотели уйти, и не могли, их недовольство не влияло на их уровень игры и атмосферу в раздевалке. Но ситуация с Канселу очень быстро перестала быть контролируемой.

“Горожанам” некем заменить Канселу, но Гвардиола предпочел здоровую атмосферу в раздевалке присутствием в ней одного из лучших, но крайне токсичного футболиста.

1. Жоржиньо “Челси” → “Арсенал” (31, опорник, 11+2 млн фунтов)

Если бы все трансферы были такими! Жоржиньо в любом случае покинул бы “Челси” летом, ему была уготована замена в виде Энцо Фернандеса. 11 млн фунтов за 31-летнего хавбека, контракт которого истекал через пять месяцев – это хорошая сделка. Жоржиньо переходит в команду, стиль которого максимально способствует раскрытию его лучших качеств глубинного распасовщика и получает шанс впервые в карьере выиграть чемпионат Англии. Артета очень давно хотел поработать с Жоржиньо, еще со времен своей работы ассистентом главного тренера в “Манчестер Сити”. “Арсенал” получает футболиста с лидерскими качествами, и менталитетом победителя. И Кукурелья и Тьяго Силва уже успели проговориться в прессе, что раздевалке “Челси” будет не хватать футболиста с таким характером как Жоржиньо. Примеры Зинченко и Жезуса показывают, насколько важно иметь в команде футболистов, которые постоянно подталкивают своих партнеров к высоким свершениям.

Контракт подписан всего на полтора года, и если трансфер не сработает, он не станет якорем для зарплатной ведомости “Арсенала”. У Томаса Парти наконец-то появился надежный дублер. Кроме того, “канониры” сохранили деньги на Деклана Райса, свою приоритетную цель летом. Все стороны максимально довольны. Это бывает редко.

Вторая десятка: Коди Гакпо (“Ливерпуль”, 37 млн), Хамед Траоре (“Борнмут”, аренда + 21 млн), Леандро Троссард (“Арсенал”, 27 млн), Матеус Кунья (“Вулверхэмптон”, аренда + 45 млн), Данило (“Ноттингем Форест” 17.8 млн), Ваут Вегорст (“Манчестер Юнайтед”, аренда), Жоржиньо Рюттер (“Лидс”, 35 млн), Уэстон Маккенни (“Лидс”, аренда), Бенуа Бадиашиль (“Челси”, 38 млн), Карлос Алькарас (“Саутгемптон”, 13 млн).

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