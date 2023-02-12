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Саутгемптон нашел нового наставника - СМИ
Джесси Марш близок к новому вызову
Фото - https://twitter.com/LUFC/автор - невідомий
Английский “Саутгемптон”
Основным кандидатом на вакантную должность руководство "Саутгемптона" рассматривает американского специалиста Джесси Марша, об этом сообщает издание
Примечательно, что американец совсем недавно
Напомним, "Саутгемптон" занимает двадцатую строчку в турнирной таблице АПЛ после 23 сыгранных матчей, имея в своем активе 15 очков.
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