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Саутгемптон нашел нового наставника - СМИ

Англия
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Джесси Марш близок к новому вызову

Саутгемптон нашел нового наставника - СМИ

Фото - https://twitter.com/LUFC/автор - невідомий

UA-Футбол
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Английский “Саутгемптон” объявил об отставке главного тренера Натана Джонса. Его два помощника – Крис Коэн и Алан Шихан – также покинули клуб.

Основным кандидатом на вакантную должность руководство "Саутгемптона" рассматривает американского специалиста Джесси Марша, об этом сообщает издание The Athletic.

Примечательно, что американец совсем недавно был уволен из "Лидса". Как сообщает источник, несмотря на трудности Марша в "Лидсе", руководство "святых" продолжает восхищаться его характеристиками, которые помогут вернуться в Премьер-лигу в случае вылета по окончанию текущего сезона.

Напомним, "Саутгемптон" занимает двадцатую строчку в турнирной таблице АПЛ после 23 сыгранных матчей, имея в своем активе 15 очков.

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В статье: "Саутгемптон" Лидс Юнайтед Джесси Марш
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