Саутгемптон нашел нового наставника - СМИ

Английский “Саутгемптон” объявил об отставке главного тренера Натана Джонса. Его два помощника – Крис Коэн и Алан Шихан – также покинули клуб.

Основным кандидатом на вакантную должность руководство "Саутгемптона" рассматривает американского специалиста Джесси Марша, об этом сообщает издание The Athletic .

Примечательно, что американец совсем недавно был уволен из "Лидса" . Как сообщает источник, несмотря на трудности Марша в "Лидсе", руководство "святых" продолжает восхищаться его характеристиками, которые помогут вернуться в Премьер-лигу в случае вылета по окончанию текущего сезона.

Напомним, "Саутгемптон" занимает двадцатую строчку в турнирной таблице АПЛ после 23 сыгранных матчей, имея в своем активе 15 очков.