"Мы были слишком пассивны". Лэмпард высказался о поражении от Арсенала

Исполняющий обязанности главного тренера "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от "Арсенала" (1:3) в матче 34-го тура АПЛ.

"В первом тайме мы были недостаточно хороши, это подтверждает результат. Второй тайм был гораздо лучше, но в первом против нас было слишком легко играть. Во всех аспектах – мы были слишком пассивны, при владении мячом не проходили их прессинг, и не выигрывали подборы. После перерыва мы играли гораздо лучше, как команда, у которой есть угроза в атаке.

Все то, о чем мы говорили перед игрой – мы не сделали. Пассивный характер нашей игры можно объяснить многими вещами. Можно быть не очень уверенным в себе, но при этом показывать динамику в игре. Судя по этому сезону, от начала до конца, мы должны быстро найти причины спада в нашей игре, но это не исправить в одночасье.

Хотя это действительно нужно исправить, но в моем случае невозможно приехать на три недели и кардинально перестроить игру. "Арсенал" уже три года строит команду, работая над совершенствованием игры, философии и стиля. Возможно, несколько лет назад нам было бы проще, но таков современный футбол.

В течение двадцати лет "Челси" добивался больших успехов в АПЛ и Лиге чемпионов, но сейчас мы не в том положении. Хотя с того момента, как я пришел сюда, стало очевидно, что мы не слишком хороши как команда. Нам нужно лучше делать основные вещи на поле, мы должны быть более агрессивными – и тогда добьемся прогресса. Не верю, что футболисты не думают о себе, и своей игре, но, повторюсь, мы не можем изменить ситуацию в одночасье. Однако футбол развивается быстро, и нам тоже лучше сделать это побыстрее", - подытожил Лэмпард.