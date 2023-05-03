  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Мы были слишком пассивны". Лэмпард высказался о поражении от Арсенала
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Мы были слишком пассивны". Лэмпард высказался о поражении от Арсенала

Англия
(1 голосов)

Наставник отметил, что второй тайм был гораздо лучше

"Мы были слишком пассивны". Лэмпард высказался о поражении от Арсенала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от "Арсенала" (1:3) в матче 34-го тура АПЛ.

"В первом тайме мы были недостаточно хороши, это подтверждает результат. Второй тайм был гораздо лучше, но в первом против нас было слишком легко играть. Во всех аспектах – мы были слишком пассивны, при владении мячом не проходили их прессинг, и не выигрывали подборы. После перерыва мы играли гораздо лучше, как команда, у которой есть угроза в атаке.

Читайте такжеАПЛ. Арсенал - Челси 3:1. Нужна победа? Обращайтесь к Челси

Все то, о чем мы говорили перед игрой – мы не сделали. Пассивный характер нашей игры можно объяснить многими вещами. Можно быть не очень уверенным в себе, но при этом показывать динамику в игре. Судя по этому сезону, от начала до конца, мы должны быстро найти причины спада в нашей игре, но это не исправить в одночасье.

Хотя это действительно нужно исправить, но в моем случае невозможно приехать на три недели и кардинально перестроить игру. "Арсенал" уже три года строит команду, работая над совершенствованием игры, философии и стиля. Возможно, несколько лет назад нам было бы проще, но таков современный футбол.

В течение двадцати лет "Челси" добивался больших успехов в АПЛ и Лиге чемпионов, но сейчас мы не в том положении. Хотя с того момента, как я пришел сюда, стало очевидно, что мы не слишком хороши как команда. Нам нужно лучше делать основные вещи на поле, мы должны быть более агрессивными – и тогда добьемся прогресса. Не верю, что футболисты не думают о себе, и своей игре, но, повторюсь, мы не можем изменить ситуацию в одночасье. Однако футбол развивается быстро, и нам тоже лучше сделать это побыстрее", - подытожил Лэмпард.

Читайте такжеБолельщики Арсенала встретили свистом Мудрика, который вышел на замену
По теме
yellow-arrow
Ман Сити - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Ливерпуль - Фулхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.05.2023
yellow-arrow
Моуриньо: Шевченко не был моим первым выбором в Челси
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде