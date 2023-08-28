Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Хэм подписал полузащитника Аякса Мохаммеда Кудуса
Молотобойцы продолжают усиливаться
Фото: пресслужби ФК "Вест Гем"
"Вест Хэм" продолжает усиление полузащиты.
Контракт рассчитан на 5 лет. Сумма трансфера по данным transfermarkt составляет 43 млн евро, что является вторым самым дорогим трансфером клуба. Первую строчку занимает Себастьен Аллер, который обошелся клубу в 50 млн.
Кудус - второе летнее подписание "молотобойцев" из амстердамского клуба. Ранее они
Мохаммед выступал за "Аякс" с лета 2020 года после перехода из "Нордшелланда" за 9 млн евро.
В прошлом сезоне Кудус забил 18 голов и отдал 6 результативных передач в 42 матчах. В этом сезоне он отметился 4 забитыми мячами и одним ассистом в 3 поединках.
Популярное сейчас
- Авторитет низложен. Ворскла – Черноморец 2:1
- Главный тренер Зари Лалатович решил уйти в отставку
- Экс-партнер игрока Шахтера по национальной сборной получил российский паспорт
- Малиновским интересовались два английских клуба. Агент рассказал, почему он выбрал Дженоа
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО