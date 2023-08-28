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Вест Хэм подписал полузащитника Аякса Мохаммеда Кудуса

Англия
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Молотобойцы продолжают усиливаться

Вест Хэм подписал полузащитника Аякса Мохаммеда Кудуса

Фото: пресслужби ФК "Вест Гем"

Новина українською

"Вест Хэм" продолжает усиление полузащиты. Вслед за Уорд-Праусом к клубу присоединился игрок "Аякса" Мохаммед Кудус. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт рассчитан на 5 лет. Сумма трансфера по данным transfermarkt составляет 43 млн евро, что является вторым самым дорогим трансфером клуба. Первую строчку занимает Себастьен Аллер, который обошелся клубу в 50 млн.

Кудус - второе летнее подписание "молотобойцев" из амстердамского клуба. Ранее они подписали Эдсона Альвареса за 38 млн евро.

Мохаммед выступал за "Аякс" с лета 2020 года после перехода из "Нордшелланда" за 9 млн евро.

В прошлом сезоне Кудус забил 18 голов и отдал 6 результативных передач в 42 матчах. В этом сезоне он отметился 4 забитыми мячами и одним ассистом в 3 поединках.

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В статье: Аякс (Амстердам) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
whufc.com

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