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Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЕ. Динамо Загреб громит ЦСКА, Маккаби вырывает второе место

Лига Европы
(1 голосов)

Кратко о каждом результате

ЛЕ. Динамо Загреб громит ЦСКА, Маккаби вырывает второе место
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты последних матчей группового этапа Лиги Европы.

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Группа G

Лестер - АЕК 2:0 - отчет о матче

Брага - Заря 2:0 - отчет о матче

Группа H

Спарта - Милан 0:1 - отчет о матче

Селтик - Лилль 3:2 - отчет о матче

Группа I

Маккаби - Сивасспор 1:0

Вильярреал - Карабах - матч был отменен

Группа J

Тоттенхэм - Антверпен 1:0 - отчет о матче

Лудогорец - ЛАСК 1:3

Группа K

Динамо Загреб - ЦСКА 3:1

Вольфсбергер - Фейеноорд 1:0 - отчет о матче

Группа L

Хоффенхайм - Гент 4:1 - отчет о матче

Слован - Црвена Звезда 0:0

Отметим, что жирным выделены команды, которые прошли в плей-офф.

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В статье: ЦСКА (Москва) Динамо (Загреб) Хоффенхайм (Зинсхайм) Гент
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Комментарии (7)
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velo1925 (Kharkiv)
11.12.2020 в 00:41
на спорт_сру пуканы взрываются, они еще бредят догнать Португалию с краснодаром в евровесне, и говорят что Украины пыль глотает но их не догонит, во наивные кочевники
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Запорізьке Торпедо (zp)
11.12.2020 в 00:36
разочаровали братья-славяне. пропускать дома гол от буй пойми кого
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0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.12.2020 в 00:09
Второй год подряд сильнейший на две головы чемпионат показывают свою силу
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+5
0
Algrab (Костопiль)
11.12.2020 в 00:16
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+3
0
Chuzman
11.12.2020 в 00:21
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+2
0
avatar
Serega1111 (Киев)
11.12.2020 в 00:25
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+1
0
Dr. House (Подолье)
11.12.2020 в 00:28
Шариков, ваш выход!!!
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+1
0


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