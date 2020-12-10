Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЕ. Динамо Загреб громит ЦСКА, Маккаби вырывает второе место
Кратко о каждом результате
Вашему вниманию результаты последних матчей группового этапа Лиги Европы.
Группа G
Лестер - АЕК 2:0 -
Брага - Заря 2:0 -
Группа H
Спарта - Милан 0:1 -
Селтик - Лилль 3:2 -
Группа I
Маккаби - Сивасспор 1:0
Вильярреал - Карабах - матч был отменен
Группа J
Тоттенхэм - Антверпен 1:0 -
Лудогорец - ЛАСК 1:3
Группа K
Динамо Загреб - ЦСКА 3:1
Вольфсбергер - Фейеноорд 1:0 -
Группа L
Хоффенхайм - Гент 4:1 -
Слован - Црвена Звезда 0:0
Отметим, что жирным выделены команды, которые прошли в плей-офф.
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