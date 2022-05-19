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Германия подождет? Топ-клуб из Серии А интересуется Мудриком - СМИ

Италия
(1 голосов)

Юный талант может получить еще один интересный вариант в Европе

Германия подождет? Топ-клуб из Серии А интересуется Мудриком - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Шахтера" Михаил Мудрик хотел бы продолжить карьеру в Германии, но итальянский клуб может проявить настойчивость.

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21-летний украинец попал в сферу интересов римской "Ромы", сообщает издание Calciomercato.com. Каких-либо другие подробности в связи с этими сведениями источник не пишет, но отмечает, что фаворитом в борьбе за Мудрика является леверкузенский "Байер".

Ранее была информация, что немецкий клуб предложил "Шахтеру" 20 миллионов евро за юного таланта. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 млн евро.

В составе "горняков" в этой кампании Михаил совершил 11 результативных действий (2+9) в 19-ти играх. В мае успел дебютировать за национальную сборную Украины.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Михаил Мудрик
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Источник:
Calciomercato.com

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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
19.05.2022 в 12:50
158 клубов интересуются,а будет сидет в шахтере
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Gary Busey (Харьков)
19.05.2022 в 12:45
Щось всі одразу захотіли Мудрика...не відволікайте хлопця своїми чутками!
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