Германия подождет? Топ-клуб из Серии А интересуется Мудриком - СМИ

Украинский вингер "Шахтера" Михаил Мудрик хотел бы продолжить карьеру в Германии, но итальянский клуб может проявить настойчивость.

21-летний украинец попал в сферу интересов римской "Ромы", сообщает издание Calciomercato.com. Каких-либо другие подробности в связи с этими сведениями источник не пишет, но отмечает, что фаворитом в борьбе за Мудрика является леверкузенский "Байер".

Ранее была информация, что немецкий клуб предложил "Шахтеру" 20 миллионов евро за юного таланта. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 млн евро.

В составе "горняков" в этой кампании Михаил совершил 11 результативных действий (2+9) в 19-ти играх. В мае успел дебютировать за национальную сборную Украины.