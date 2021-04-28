Реал и Челси разошлись миром, а Бавария нашла нового тренера. Главные новости от 27 апреля
UA-Football подготовил для Вас подборку наиважнейших новостей из мира футбола за вторник, 27 апреля
Фото: DAZN / Автор – неизвестен
"Реал" ушел от поражения с "Челси" в полуфинале ЛЧ
Ничья 1:1 - хороший результат для мадридцев, исходя из того, как развивалась игра. Гости выглядели свежее, острее, здорово выбегали контратаки, но им не хватало последнего паса, а Тимо Вернеру еще и реализации. Немцу следует взять пару уроков у Карима Бензема - француз снова был на высоте и забил в самый нужный момент. Тем не менее, "Реалу" все равно надо прибавлять, иначе в Лондоне придется туго.
Юлиан Нагельсманн сменит "Лейпциг" на "Баварию"
А кто-то сомневался? Уже очень много лет все лучшее, что производит немецкий футбол, рано или поздно оказывается в Мюнхене. Так случилось и с Нагельсманном: "Бавария", по слухам, заплатит 25-30 млн компенсации "Лейпцигу" за 33-летнего тренера, которого многие считают самым одаренным в его поколении. В Мюнхене Юлиан сменит Ханса Флика - тот с большой вероятностью летом возглавит Бундестим.
Буяльскому грозит трехмесячная реабилитация
Об этом рассказал Мирча Луческу. По его словам, Виталий доигрывает сезон на уколах, имея травму лодыжки. Если же полузащитник ляжет под нож, то пропустит три месяца. То есть, с большой вероятностью, в обойму сборной Украины на Евро он не попадет, да и стартовые туры нового чемпионата тоже пропустит. Для "Динамо" это проблема, но также и шанс для Леднева и Дуэлунда.
Итальянская пресса уверена, что Малиновский не покинет "Аталанту"
Уже не секрет, что Руслан Малиновский привлек внимание "Интера", но Calciomercato пишет, что "Аталанта" не собирается отдавать украинца. Наоборот, тренер Джан Пьеро Гасперини настроен строить полузащиту команды именно вокруг Руслана, который в этом месяце набрал космическую форму и выдал 4+5 в шести турах. Его можно понять: плеймейкеры такого класса на дороге не валяются.
Один из лидеров сборной Северной Македонии не едет на Евро
Речь про Илию Несторовского. 31-летний форвард "Удинезе" перенес операцию на крестообразных связках левого колена, а это минимум полгода реабилитации. К Евро-2021, где Северная Македония сыграет против Украины, он точно вернуться не успеет. Не повезло Илие: в сборной он один из вожаков и забил 9 голов в 42 матчах.
Поляки сомневаются, что "Легия" потянет трансфер Шабанова
Фан-сайт варшавян Legia.net утверждает, что Шабанов по истечении срока аренды вернется в "Динамо", ведь у "Легии" нету и половины от требуемых Киевом 1,8 млн евро. Из-за этого польский клуб уже начал подыскивать других защитников на трансферном рынке. Пикантности ситуации добавляет то, что в "Легии" хотели бы сохранить Шабанова, да и сам Артем признавался, что не прочь остаться, тогда как в "Динамо" у Луческу он был глубоким запасным.
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