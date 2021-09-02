Провальный старт Петракова, бомбардирский рекорд Роналду и новая десятка Барсы. Главные новости за 1 сентября

UA-Футбол подготовил для вас подборку главных новостей за среду, 1 сентября.

Сборная Украины провалилась в дебютном матче Александра Петракова у руля команды, сыграв вничью с Казахстаном (2:2). "Жёлто-синие" доминировали всю игру, но не сумели добиться ничего, кроме очередного (четвертого подряд) раздела очков. Украина бодро начала – уже на второй минуте Роман Яремчук положил абсолютный шедевр. Но в конце второго тайма Валиуллин счёт сравнял. Сикан казалось вырвал победу на 90+3 минуте, но хрупкие защитные построения наших вновь пострадали от Валиуллина на 90+5. Теперь у Украины 4 очка в 4 турах и неясные шансы на попадание на Чемпионат мира.

Не лучший день выдался и у фаворита группы D Франции. Команда Дидье Дешама поделила очки с Боснией и Герцеговиной (1:1). В первом тайме соперники обменялись голами Антуана Гризманна и Эдина Джеко. На старте второй половины "трёхцветные" остались в меньшинстве из-за удаления Жюля Кунде, после чего согласились на ничью. Франция за игру нанесла всего два удара в створ и вряд ли осталась недовольна результатом после столь блеклого поединка.

Криштиану Роналду принёс Португалии победу над Ирландией (2:1), попутно побив мировой рекорд результативности на уровне сборных. Новичок МЮ начал игру промахом с пенальти, но потом забил на 89-й и 90+6 минутах и принёс своей сборной три очка. Это были 110-й и 111-й голы Криштиану в футболке национальной команды. Предыдущим обладателям рекорда был иранец Али Даеи (109 мячей). Также Роналду недалёк от абсолютного рекорда по количеству игр на уровне сборных – это был его 180-й матч (у Бадира Аль-Мутавы – 186 матчей).

Джером Боатенг наконец обзавёлся новым клубом. 32-летний немец на правах свободного агента перебрался в "Лион", подписав с "ткачами" соглашение на 2 сезона. Летом клуб возглавил экс-тренер дортмундской "Боруссии" и "Байер" Петер Бос, и Боатенг должен отлично вписаться в его позиционный футбол. Последние 10 лет Джером провёл в "Баварии", с которой выиграл 25 трофеев.

В "Барселоне" определились с тем, кому достанется легендарный десятый номер после ухода Лионеля Месси в ПСЖ. "Десятку" на спине отныне будет носить 18-летний вундеркинд Ансу Фати. Выпускник "Барселоны" отсутствует с ноября прошлого года из-за травмы мениска, но уже в этом месяце наконец должен вернуться в строй. На счету Фати 11 голов в 31 матче Ла Лиги за последние два сезона.