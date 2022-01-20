Поляки зазывают Шеву, будущее Зины и Мудрика. Главные новости за 19 января

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 19 января.

Андрей Шевченко может обзавестись новой работой вскоре после увольнения из “Дженоа”. В приглашении Шевы заинтересован Польский футбольный союз. После ухода Пауло Соузы Польша подыскивает нового главного тренера для национальной команды. Главным претендентом считался Адам Навалка, но он отказался вернуться в сборную. Как сообщает ресурс Przegląd Sportowy, местная федерация вернулась к варианту с Андреем Шевченко, который теперь является основным кандидатом на должность, и с которым снова вступили в переговоры.

Александр Зинченко сосредоточен на продолжении карьеры в “Манчестер Сити”, несмотря на внимание испанского “Бетиса”. “Зелено-белые” сейчас занимают третью позицию в Ла Лиге, и ранее проявляли интерес к аренде украинского универсала до конца сезона. Однако у Зинченко другие планы на будущее. Как сообщает vZbirna, ссылаясь на источники, близкие к игроку, украинец даже не контактировал с испанским клубом. Более того, в ближайшее время Зинченко намерен продлить контракт с "Манчестер Сити”. Напомним, что в нынешнем сезоне 25-летний Зинченко отыграл 12 матчей за "горожан" во всех турнирах, в которых выполнил две результативные передачи.

Французский "Ланс" проявляет интерес к 21-летнему атакующему хавбеку "Шахтера" Михаилу Мудрику. Об этом сообщает местное издание MSV Foot. На данный момент "Ланс" занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги 1. Напомним, что этой зимой СМИ писали, что к футболисту проявляет интерес английский "Брентфорд", который предлагал за украинца 12-15 миллионов евро. В нынешнем сезоне во всех турнирах Мудрик провел 19 матчей, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 9 голевых передач. Также он был признан болельщиками лучшим игроком "Шахтера" 2021 года.

Бразильский нападающий "Витории" Давид может перебраться в харьковский "Металлист". Об этом информирует Bahia Notícias. Согласно его данным, харьковчане желают выкупить у бразильского клуба права на форварда за сумму около 1,3 млн евро. Но "Витория" хочет сохранить не менее 20% прав на Давида. 22-летний Давид является воспитанником "Витории", которая выступает во втором дивизионе Бразилии и чемпионате штата Байяно. В прошлом сезоне он сыграл в 59 матчах и забил 11 голов. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 250 тысяч евро.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сообщил о проблемах со здоровьем у основного голкипера Тибо Куртуа. Поэтому, есть вероятность, что в основе на матч Кубка Испании может выйти украинский кипер Андрей Лунин. "Куртуа нездоров, но я не сомневаюсь, что он будет готов к воскресенью", - приводит слова Анчелотти пресс-служба клуба. Напомним, завтра, 20 января "Реал" сыграет в Кубке Испании против "Эльче". А в воскресенье, 23 января мадридцы вновь встретятся с "Эльче", только уже в рамках чемпионата Испании. Отметим, что Лунин играл в прошлом раунде Кубка против "Алькояно" (3:1).

Сине-желтые свой первый матч сыграли с хозяинами турнира - сборной Нидерландов. Игра началась идеально - уже на первой минуте Зварич открыл счет. Но украинские футзалисты отдали инициативу Нидерландам, а те во втором тайме сумели трижды забить в наши ворота. Уйти от поражения команде Косенко не удалось - Шотурма сократил отставание, но не больше. Во втором поединке группы А Португалия обыграла Сербию 4:2. Следующий матч Украина проведет 23-го января, соперник - сборная Сербии.