Вторая победа Динамо, поразительный Холанд и матч Лунина. Главные новости за 2 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 2 октября

Но она была непростой, хотя и играли киевляне с соперником, который существенно уступает в классе – "Минаем". Закарпатцы активно угрожали воротам в первом тайме, но пропустили сразу после перерыва – классный удар слета удался Виктору Цыганкову. "Минай" мог спастись на последних секундах, но киевлян от очередной осечки спас Денис Бойко. "Динамо" благодаря этой победе поднялось на девятую строчку в турнирной таблице.

Во втором матче дня в УПЛ "Черноморец" принимал "Александрию". Хозяев постигла настоящая напасть на голкиперов. Сначала Непогодов получил красную карточку, его заменил Паст, но уже через девять минут Евгений травмировался, поэтому пришлось выпускать Варакуту. В середине второго тайма Мирошниченко открыл счет, Брагару восстановил равновесие, но Кирилл Ковалец забил второй мяч александрийцев, отметив таким образом свое возвращение в команду после продолжительной паузы. "Черноморец" – предпоследний, "Александрия" – пятая.

В последнем матче пятого тура УПЛ встречались "Заря" и "Кривбасс". Уже на десятой минуте Хобленко вывел криворожцев вперед, но луганчане ответили дублем Кирюханцева. Во втором случае ему ассистировал недавно вернувшийся на родину Евгений Шахов. Но "Кривбасс" сумел избежать поражения – Волошин сравнял в середине второго тайма. Как следствие, "Заря" отстала от "Шахтера" уже на три очка, от "Днепра-1" – на два.

После четырех побед от МЮ казалось, что красным дьяволам наконец-то удастся навязать борьбу команде Гвардиолы. Но "Сити" смял соперника в течение первого тайма, забив четыре мяча, а во втором уже играл по счету. Главными героями стали Холанд и Фоден, оформившие по хет-трику. Эрлинг еще и два результативных паса отдал. Норвежцу подчинилось очередное уникальное достижение – он забил три гола в третьем домашнем матче подряд. "Юнайтед" забил гол при счете 4:0 (Антони), а затем дубль оформил Марсьяль, уже когда "Сити" остановился. В итоге – 6:3, горожане продолжают погоню за "Арсеналом", разница составляет один балл.

Днем стало известно, что у Тибо Куртуа проблемы со здоровьем, поэтому у Андрея появляется шанс. Он вышел в основе "Реала" на матч с "Осасуной", но вряд ли будет доволен итогом игры. "Реал" забил первым – Винисиус Жуниор подкрутил мяч в ворота ударом с фланга, но гости отыгрались – Кике Гарсия в начале второго тайма эффектно пробил головой и перебросил Лунина. Больше у украинского кипера работы не было. На 79-й минуте "Осасуна" осталась в меньшинстве, а "Реал" получил право на пенальти. Но Карим Бензема попал в поперечину. 1:1 в итоге, "Реал" теряет первое место, "Барса" выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных.

Руслан Малиновский в матче против "Фиорентины" вышел на 74-й минуте, заменив автора забитого гола Лукмана. Собственно, этот результативный удар оказался единственным в игре – "Аталанта" снова выиграла, отдав инициативу сопернику. У команды из Бергамо столько же очков, как и "Наполи", но она уступает по разнице мячей. Тем временем "Ювентус" разгромил "Болонью" 3:0 и прервал серию из пяти матчей без побед.