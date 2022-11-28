Поражение Бельгии, спасение Германии, утраченный шанс Зари. Главные новости за 27 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 27 ноября

В рамках 15-го тура УПЛ было сыграно два матча. "Львов" принимал "Колос" и проиграл, пропустив от Ориховского с пенальти в середине второго тайма. Как следствие, команда Дулуба будет зимовать на последнем месте, "Колос" шестой, и еще сыграет один матч с "Зарей". Луганчане в свою очередь на заснеженном стадионе "Динамо" играли с "Минаем". Счет открыл Бражко дальним ударом после перерыва. До 90+1-х "Заря" была впереди, а затем Твердохлиб сравнял после подачи углового. 1:1 в итоге – луганская команда упустила возможность опередить "Динамо" и вплотную приблизиться к "Шахтеру", "Минай" не проиграл в третьем матче подряд и остался на 11-й строчке.

Во втором по рангу дивизионе внимание было приковано к встрече "Карпат" и "Полесья". Шастал вывел гостей вперед, Лень оставил хозяев в меньшинстве, сразу после перерыва Тарануха сравнял, но Огиря обеспечил житомирцам победу – 1:2. В группе Б ЛНЗ вернулся на первое место разгромив "Горняк-Спорт". В конце концов, по итогам первого этапа сформирована чемпионская группа и группа на выбывание. В первую вошли по четыре первых представителя от двух подгрупп - "Полесье", "Карпаты", "Дунаевцы", "Нива", ЛНЗ, "Оболонь", "Кремень" и "Металлург". Остальные – в другой группе. Победитель и серебряный призер чемпионской группы выходят в УПЛ, третья и четвертая команда будут играть переходные матчи.

Почему сенсационно? Потому что в первом туре японцы обыграли Германию, а коста-риканцы проиграли Испании 0:7. На фоне таких результатов ожидалось, что азиатская команда разовьет успех и приблизится к плей-офф. Но не так вышло. Коста-Рика отбивалась, а на 81-й минуте Фуллер нанес решающий удар. 0:1 в пользу представителя Северной Америки.

Если бы Япония победила Коста-Рику, а Испания обыграла Германию, у нас уже было бы два участника 1/8 финала от этой группы. Но североамериканцы спутали карты, и Бундестим продемонстрировала, что ее не стоит списывать со счета. Испания первой забили – отметился Альваро Мората. Ханси Флик в ответ выпустил классического форварда Никласа Фулькруга, и именно он забил ответный гол. Напомним, что 29-летний нападающий "Вердера" фактически дебютирует в составе немецкой сборной на Мундиале. Таким образом, в группе Е лидирует Испания с четырьмя очками, у Коста-Рики и Японии по три, у Германии – один балл.

Де Брюйне и компания, конечно, были фаворитами в противостоянии с Марокко. Но только на бумаге. Сабири сначала застал врасплох Куртуа прямым ударом со штрафного с достаточно острого угла. А уже на исходе Абухлаль закрепил преимущество. Марокко обошел Бельгию, как и Хорватию, которая не оставила шансов Канаде. Хотя все начиналось для клетчатых очень непросто – уже на второй минуте Дэвис открыл счет. Однако еще в первом тайме Крамарич сравнял, а Ливайя вывел Хорватию вперед. А во втором тот же Крамарич закрепил преимущество, а Майер оформил разгром 4:1. В последнем туре Хорватия сыграет с Бельгией, Марокко, чтобы выйти в плей-офф, нужно не проиграть в Канаде.