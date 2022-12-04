Первые четвертьфиналисты ЧМ, заявления Павелко, Ракицкий без клуба. Главные новости за 3 декабря
А также слухи о Беседине
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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 3 декабря
Нидерланды стали первым четвертьфиналистом ЧМ
Программу плей-офф на Чемпионате мира 2022 года открывали Нидерланды и США. Конечно, оранжевые считались фаворитами и в конце концов свой статус оправдали. Если на групповом этапе зажигал Коди Гакпо, то в этот раз главным героем в составе команды Луи Ван Галя стал защитник Дюмфрис. Он сначала ассистировал Депаю и Блинду, а затем забил сам. США смогли ответить только голом Райта. 3:1 в пользу Нидерландов.
Аргентине пришлось поработать
Второй матч дня – Аргентина – Австралия. В первом тайме небесно-голубые повели в счете – отметился Лионель Месси, для которого это была 1000 игра в карьере. После перерыва Альварес удвоил преимущество, воспользовавшись ошибкой голкипера австралийцев. Однако автогол от Фернандеса вернул интригу. Более того, на 90+7-й Куол чуть не перевел игру в овертайм, но в ближнем бою не смог переиграть голкипера Мартинеса. 2:1 в итоге – Аргентина сыграет в четвертьфинале с Нидерландами. Этот матч состоится 9 декабря.
Андрей Павелко заявил о давлении со стороны властей
Известный журналист Константин Андриюк рассказал, что происходило на Исполкоме УАФ. По его информации, подозреваемый в коррупции Андрей Павелко заявил о давлении со стороны Офиса Президента, который пытается продвинуть на пост главы УАФ Андрея Шевченко. Он угрожает, что из-за этого у Украины могут отобрать право на проведение матчей ЧМ-2030. Павелко призвал региональные ассоциации прекратить выражать ему недоверие, иначе они окажутся в опале.
Ракицкий досрочно покинул турецкий клуб
Защитник сам сообщил о разрыве контракта с "Адана Демирспор", хотя соглашение действовало до лета следующего года. Ярослав, покинувший "Зенит" сразу после полномасштабного нападения РФ на Украину, присоединился к турецкому клубу летом. Успел принять участие в девяти матчах, в которых дважды был удален. О дальнейших планах Ракицкого пока неизвестно.
Турецкий клуб действительно интересуется Бесединым
Сначала в СМИ появилась информация, что "Сивасспор" согласовал детали личного контракта с форвардом "Динамо" и осталось, чтобы договорились клубы. Но затем агент игрока заявил, что речи о каких-либо договоренностях пока нет, но он действительно подтвердил, что Артем находится на карандаше турецкого клуба. Напомним, что 26-летний форвард в текущем сезоне еще не отличался забитыми голами. В последнее время он много выпадал из игрового ритма из-за травм, а до этого из-за дисквалификации.
Александрия прекратила сотрудничество с вингером
Денис Костышин переходил в "Александрию" в статусе звезды "Колоса". Однако в команде Юрия Гуры он не стал основным. За половину сезона Костышин младший принял участие всего в трех матчах, но при этом забил один гол. В итоге стороны прекратили сотрудничество.
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