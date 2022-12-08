Судьба Черноморца, интерес к Трубину и бесславный конец Эдена Азара. Главные новости за 7 декабря

UA-Футбол составил подборку главных новостей за среду, 7 декабря.

"Черноморец" прекратит свое существование, если не сменит владельцев клуба. Об этом сообщает ведущий KDK Андрей Сенькив. Нынешние владелец одесского клуба Борис Кауфман в настоящий момент находится в СИЗО согласно решению Высшего антикоррупционного суда. Кауфман подозревается в создании преступной организации. Кауфман и Грановский (второй совладелец "Черноморца", которого также подозревают в создании преступной организации – прим.) не будут финансировать клуб во втором круге УПЛ, что оставляет судьбу клуба неясной.

Ханси Флик останется у руля сборной Германии, несмотря на вылет команды с чемпионата мира в Катаре. Такое решение приняли на саммите немецкого футбольного союза (DFB) 7-го декабря. Напомним, бундестим вылетели в групповом раунде, уступив место в плей-офф Испании и Японии. Ранее также сообщалось о конфликтах внутри коллектива из-за преференций тренера в пользу экс-подопечных по "Баварии". Контракт Флика с DFB рассчитан до 2024 года, когда в Германии пройдёт Евро.

Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин может сменить клубную прописку. По информации Calcioblog.it, туринский "Ювентус" рассматривает несколько вариантов для усиления вратарской позиции. Контракт с основным голкипером Войцехом Щенсны истекает летом 2024 года. Если брать во внимание возраст и зарплату поляка, то вряд ли с ним продлят соглашение. "Старая синьора" ищет ему замену уже, и Трубин - среди приоритетных кандидатов.

Эден Азар объявил о завершении международной карьеры. 31-летний вингер был капитаном сборной Бельгии на Чемпионате мира-2022, который скоропостижно закончился для команды на групповом этапе. Азар выступал за сборную Бельгии с 2008 года. На счету форварда 33 гола и 36 голевых передач в 126 матчах. На ЧМ-2018 Азар был признан вторым лучшим игроком турнира и завоевал с командой бронзу.

Матч между "Рухом" и "Черноморцем" (2:2) стал последним в 2022-м в украинской Премьер-лиге. Команды идут на паузу, которая продлится до начала марта. "Зимним" чемпионом лиги неожиданно для многих стал "Днепр-1". Ему в спину дышат "Шахтер" и "Динамо", а еще немного позади - "Заря". Отметим, что еще не все команды провели в чемпионате по 15 матчей, поэтому часть игр могут быть проведены еще до рестарта соревнований - в феврале.