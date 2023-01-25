Милан и Динамо разгромлены, Шахтер начал еще одни переговоры с англичанами. Главные новости за 24 января
UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 24 января
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stanislav Vedmid/DeFodi Images
"Брайтон" вступил в переговоры с "Шахтером" по Матвиенко
Первое предложение "Чаек" согласно всезнающему Фабрицио Романо составило 11 млн фунтов. "Шахтер", вдохновившийся успешной продажей Михаила Мудрика в "Челси", требует все 30. Вероятно, торги продолжатся. Напомним, "Брайтон" тренирует экс-наставник "Горняков" Роберто де Дзерби, отлично знающий возможности Матвиенко.
"Динамо" крупно проиграло венскому "Рапиду" в спарринге
Понятно, что это только начало сбора и команда далека от лучших кондиций, но все равно проигрывать 0:4 неприятно. Луческу по ходу игры тасовал схемы, менял игроков, но лучше не становилось - "Рапид" делал, что хотел. Следующий спарринг у "Динамо" с "Марибором" 28 января и, думается, к тому времени киевляне немного разбегаются.
"Милан" громко провалился в матче с "Лацио"
А вот это уже не тренировочное поражение, а вполне официальное. В 19-м туре Серии А "Милан" словно забыл выйти на поле "Стадио Олимпико", и это вылилось в катастрофичные 0:4. "Лацио" - браво! Ну, а игра "Милана" напомнила белый флаг в борьбе за чемпионство - "Наполи" и без того оторвался далеко, а с такими результатами его и подавно не догнать.
Бундеслига: "Бавария" еле вырвала ничью, "РБ Лейпциг" проехался по "Шальке" катком
В это сложно поверить, но скромный "Кельн" едва не победил "Баварию" - Йозуа Киммих лишь на 90-й минуте спас для чемпиона ничью 1:1. Это не повлияло на лидерство мюнхенцев, но вскрыло их слабости всего за три недели до старта плей-офф ЛЧ. Также в Бундеслиге отмечаем яркие 6:1 от "РБ Лейпциг" на поле "Шальке", благодаря которым "Быки" сохранили вторую строчку.
Чемпион Европы-2016 возглавил сборную Польши
Фернанду Сантуш подписал с "Кадрой" контракт до 2026 года - всем бы такие амбиции в 69 лет! Поляков можно поздравить - опыта и мастерства их новому тренеру не занимать. Сантуш возглавлял сборную Португалии с 2014 года и до окончания ЧМ-2022, где "Селессау" добрались до четвертьфинала. Польша, в свою очередь, была выбита в 1/8 финала.
УЕФА не вернет Россию в международные турниры до окончания войны
Это еще не официально, но инсайд Sky Sports - почти гарантия. До тех пор, пока российские войска атакуют Украину, местные футбольные клубы и сборные могут забыть об официальных турнирах. Также из Казани в новое место будет перенесен матч за Суперкубок УЕФА-2023. Предыдущие сообщения о готовности УЕФА снять с России санкции оказались сильно преувеличенными.
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