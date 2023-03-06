Погром от Шахтера, позор МЮ, голы Кочергина и Зозули. Главные новости за 5 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 5 марта

В рамках 16-го тура УПЛ горняки играли с "Металлистом 1925". Вернее играли сами с собой, ведь харьковчане, похоже, забыли выйти на поле. В ворота бедного Сидоренко залетело семь мячей. В первом тайме постарались Зубков, оформивший дубль, Михайличенко и Траоре, после перерыва отличились Петряк и Ракицкий, еще один гол харьковчане забили сами себе. Поэтому у "Шахтера" и "Днепра-1" равное количество очков, но днепряне впереди за счет преимущества в личных встречах.

Второй матч в рамках УПЛ оказался куда конкурентнее. "Ворскла" забила "Заре" два гола в начале игры – отметился Сефери. В начале второго тайма Бражко сократил отставание, на 90+1-й Русин с помощью рикошета сравнял счет, а на 90+5-й Бражко реализовал победный пенальти – 2:3 в пользу "Зари", которая по итогам тура обошла киевское "Динамо". Еще в одном поединке воскресенья "Металлист" проиграл "Руху" 1:2 и остался в зоне переходных матчей, львовяне поднялись на 10-ю строчку.

Кочергин и Зозуля забивали – как играли наши за границей

Виталий Миколенко впервые в сезоне пропустил матч "Эвертона" в рамках АПЛ – как сообщил клуб, он заболел. Ливерпульцы же сыграли вничью 2:2 с "Ноттингемом". Малиновский вышел на замену после перерыва матча "Ренн" - "Марсель", провансальцы победили 0:1. Виктор Коваленко получил 15 минут и помог "Специи" сыграть вничью 0:0 с "Вероной". Безус и Беседин вышли в основе "Омонии", их команда победила 2:1 "Кармиотиссу", но украинцы результативными действиями не отличились. Артем Фаворов забил в ворота "Гонведа", но его "Академия Пушкаша" проиграла 1:3. Владислав Кочергин забил за "Ракув", тот победил "Погонь" 2:0, команда украинца уверенно лидирует в чемпионате Польши. Роман Зозуля принес победу "Райо Махадахонде", забив на 90+4 в ворота дубля "Реала". Его команда поднялась на восьмую строчку.

В Англии в воскресенье состоялся центральный матч – "Ливерпуль" принимал "Манчестер Юнайтед". До недавнего времени считалось, что дела у красных дьяволов значительно лучше. Но, как сказал Тэн Хаг, футболисты МЮ отнеслись к игре максимально непрофессионально. "Ливерпуль" забил семь сухих мячей, нанеся "Юнайтед" наибольшее поражение в истории АПЛ. Гакпо, Салах и Нуньес отличились дублями, еще один гол у Фирмино. МЮ остался третьим, а "Ливерпуль" уже пятый и вполне может побороться за пьедестал.

В Испании "Барселона" принимала "Валенсию". Рафинья забил уже на 15-й минуте, Торрес на 55-й мог удвоить преимущество, но не реализовал пенальти. Еще полчаса "Барса" играла в меньшинстве после удаления Араухо. Но выстояла – победа 1:0. "Реал" сыграл в сухую ничью с "Бетисом", отставание сливочных от блаугранас увеличилось до 9 очков.

Туринцы приехали в Рим, имея серию из четырех побед подряд. Но одолеть еще и команду Моуриньо им не удалось. Гол Манчини на 53-й оказался решающим. "Рома" обошла "Милан" в турнирной таблице за счет дополнительных показателей, на один балл отстает от "Лацио" и на три от "Интера", который в воскресенье одолел "Лечче" 2:0.