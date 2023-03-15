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Пента-трик Холанда, новый формат ЧМ, Марокко заменит Украину. Главные новости за 14 марта

Общие новости
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Лига чемпионов порадовала, а вот ФИФА не совсем

Пента-трик Холанда, новый формат ЧМ, Марокко заменит Украину. Главные новости за 14 марта

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Livesey - Danehouse

UA-Футбол
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Холанд блестяще выбил из Лиги чемпионов "РБ Лейпциг"

Домашние 1:1 оставляли "Быкам" небольшие шансы на успех, но "Ман Сити" был иного мнения. "Горожане" отгрузили немцам аж 7 сухих голов, из которых 5 - дело ног Эрлинга Холанда. До норвежца пента-трики в ЛЧ удавались только Лео Месси и Луису Адриано. Монстр! Ну, и в целом "Сити" выглядел очень сильно…

"Интер" на везении прошел в четвертьфинал ЛЧ

…Чего не сказать про "Интер", который на поле "Порту" еле выстрадал нужные 0:0. По ходу матча Думфрис дважды выносил мяч с линии ворот; еще дважды "Нерадзурри" спасал каркас. При этом вряд ли Симоне Индзаги расстроило качество игры, ведь есть результат - первый четвертьфинал ЛЧ с 2011 года.

Чемпионат мира-2026 официально расширили до 48 команд

Итак, календарь североамериканского мундиаля утвержден - 48 сборных, 104 матча, 39 дней. В группах по 4 сборные, как раньше, но в плей-офф помимо двух первых мест выйдут 8 лучших команд, занявших третьи места. Очевидно, что качество футбола упадет, но для ФИФА явно важнее финансовый аспект…

ФИФА также расширила до 32 команд клубный чемпионат мира

…Собственно, как и здесь. С 2025 года ФИФА будет проводить КЧМ по новой схеме - 32 команды (12 - из Европы), а сам турнир перенесут на лето. Спонсоры должны клюнуть, но как быть футболистам, которые будут лишены последних сколь-нибудь длительных каникул?

Марокко может заменить Украину в заявке на проведение ЧМ

Вы же помните заявку на проведение ЧМ-2030 от Испании, Португалии и Украины? Так вот вчера к ней присоединилось Марокко, и ходят упорные слухи, что оно заменит именно нашу страну. С географической точки зрения это выглядит логично, но подождем официальной информации. Пока все стороны молчат.

"Шахтер" и "Рух" инициируют единый телевизионный пул с нового сезона

Никогда такого не было, и вот опять. По информации инсайдеров, новая попытка отличается желанием создать отдельный канал, вроде УПЛ-ТВ, к работе которого были бы привлечены все клубы лиги. Напомним, сейчас официальным транслятором УПЛ является Setanta, но значительная часть клубов отдала свои матчи другим платформам.

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