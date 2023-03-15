Пента-трик Холанда, новый формат ЧМ, Марокко заменит Украину. Главные новости за 14 марта

Домашние 1:1 оставляли "Быкам" небольшие шансы на успех, но "Ман Сити" был иного мнения. "Горожане" отгрузили немцам аж 7 сухих голов, из которых 5 - дело ног Эрлинга Холанда. До норвежца пента-трики в ЛЧ удавались только Лео Месси и Луису Адриано. Монстр! Ну, и в целом "Сити" выглядел очень сильно…

…Чего не сказать про "Интер", который на поле "Порту" еле выстрадал нужные 0:0. По ходу матча Думфрис дважды выносил мяч с линии ворот; еще дважды "Нерадзурри" спасал каркас. При этом вряд ли Симоне Индзаги расстроило качество игры, ведь есть результат - первый четвертьфинал ЛЧ с 2011 года.

Итак, календарь североамериканского мундиаля утвержден - 48 сборных, 104 матча, 39 дней. В группах по 4 сборные, как раньше, но в плей-офф помимо двух первых мест выйдут 8 лучших команд, занявших третьи места. Очевидно, что качество футбола упадет, но для ФИФА явно важнее финансовый аспект…

…Собственно, как и здесь. С 2025 года ФИФА будет проводить КЧМ по новой схеме - 32 команды (12 - из Европы), а сам турнир перенесут на лето. Спонсоры должны клюнуть, но как быть футболистам, которые будут лишены последних сколь-нибудь длительных каникул?

Вы же помните заявку на проведение ЧМ-2030 от Испании, Португалии и Украины? Так вот вчера к ней присоединилось Марокко, и ходят упорные слухи, что оно заменит именно нашу страну. С географической точки зрения это выглядит логично, но подождем официальной информации. Пока все стороны молчат.

Никогда такого не было, и вот опять. По информации инсайдеров, новая попытка отличается желанием создать отдельный канал, вроде УПЛ-ТВ, к работе которого были бы привлечены все клубы лиги. Напомним, сейчас официальным транслятором УПЛ является Setanta, но значительная часть клубов отдала свои матчи другим платформам.