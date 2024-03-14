  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Драма в Мадриде, две отставки экс-тренеров Челси и спарринг с Польшей. Главные новости за 13 марта

Общие новости

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 13 марта

Драма в Мадриде, две отставки экс-тренеров Челси и спарринг с Польшей. Главные новости за 13 марта

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/Eurasia Sport Images

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 13 марта.

Драма в Мадриде

"Атлетико" совершил невероятный камбек против "Интера" в 1/8 ЛЧ. Подопечные Симеоне отыграли дефицит в два гола в основное время, после чего благодаря двум сейвам Облака и эпичному промаху Лаутаро Мартинеса пробились в следующий раунд в серии пенальти. Для "Интера" это всего второе поражение в сезоне.

Старые новые герои Дортмунда

Компанию "Атлетико" в 1/4 составит "Боруссия". Дортмундцы в среду переиграли ПСВ своего экс-наставника Петера Боса. Разницу сделали голы Санчо в дебюте и Ройса в самой концовке. Для "Боруссии" это первый четвертьфинал ЛЧ с 2021-го года.

Спарринг с Польшей

УАФ договорилась о товарищеском матче против сборной Польши. Игра против соседей состоится 7 июня, другие детали станут известны позднее. Также в начале лета подопечные Сергея Реброва сыграют против команды Молдовы в Кишеневе, уже 11 числа. 21 марта сборная Украины в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины.

ПСЖ вышел в 1/2 Кубка Франции

ПСЖ впервые за 3 года сыграет в полуфинале Кубка Франции. Путёвку в этот раунд подопечные Луиса Энрике добыли в матче против "Ниццы", взяв реванш у "орлят" за поражение в начале сезона. В следующем раунде ПСЖ сыграет против "Ренна".

Сарри покинул Лацио

Маурицио Сарри покинул пост главного тренера "Лацио". Во вторник наставник подал заявление об отставке на фоне неудовлетворительных результатов, которое было принято боссами клуба. Ранее римляне проиграли 3 матча подряд в Серии А, а также покинули плей-офф ЛЧ.

Сельта уволила Бенитеса

Вместе с Сарри лишился должности ещё один экс-тренер "Челси". Рафаэль Бенитес был уволен из "Сельты" после разгромного поражения от "Реала". В настоящий момент клуб из Виго находится в 3 пунктах от зоны вылета и рискует вылететь в Сегунду впервые за 12 сезонов.

По теме
yellow-arrow
Барса и Арсенал вышли в четвертьфинал ЛЧ, Динамо и Шахтер победили в УПЛ. Главные новости за 12 марта
yellow-arrow
Все пути ведут в Аравию. Месси стал лицом саудовского бренда одежды
yellow-arrow
Экс-игрока Шахтера уволили с поста главного тренера Термалики
главные новости
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости