Триумф Барсы в Париже, Довбика признали лучшим, Ярмоленко избежал рецидива. Главные новости за 10 апреля

"Барса" и "ПСЖ" устроили шоу в первом четвертьфинале ЛЧ. Парижане действовали первым номером, каталонцы играли на контратаках и классно разыгрывали стандарты — и по итогу тактика Хави принесла успех. В ответном матче на "Монжуике" будет жарко, это факт.

"Матрасники" забила оба гола после грубых обрезок соперника на собственной половине поля. "Шмели", в свою очередь, отыграли один мяч в концовке благодаря хлесткому удару Алле. Как и в случае с "Барсой" и "ПСЖ", тут тоже все решится в ответке.

Андрей пропустил тренировку "Динамо", после чего по сети поползли плохие слухи. Тем не менее, уже вчера клуб все опроверг и заявил, что Ярмоленко проходит плановое восстановление. В текущем сезоне у 34-летнего вингера 6 голов в 9 матчах УПЛ, он очень важен для Киева.

Так решили болельщики путем голосования. Видимо, их впечатлил дубль украинца в последнем матче против "Бетиса" (3:2). В остальном март был не слишком удачным для "Жироны" - она выиграла 2 матча и еще 2 проиграла, откатившись со 2-го на 3-е место в Ла Лиге. Тем временем у Довбика уже 16 голов в чемпионате.

А это важный инсайд из Испании. Там пишут, что ляп в четвертьфинале ЛЧ против "Ман Сити" не будет стоить украинцу нового контракта — мол, Перес по-прежнему уверен в Андрее. В текущем сезоне Лунин отыграл уже 25 матчей за "Реал", из них 11 — на ноль.

Нечасто мы вспоминаем 33-летнего полузащитника, но вчера он дал хороший повод — открыл счет в полуфинале Кубка Кипра, в котором его "Омония" разбила "Арис" 3:0. Гол пришел после углового — нетипично для Безуса. В целом же в текущем сезоне у него уже 14 голов и 10 ассистов в 37 матчах — отменные цифры.