Тащер Лунин, игры разума от Тухеля и нервы Динамо. Главные новости за 17 апреля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 17 апреля.

"Реал" пробился в полуфинал Лиги Чемпионов после драматического поединка на "Этихаде" против "Ман Сити". Мадридцам повезло рано забить, после чего они долго играли на удержание. В итоге после двух часов рубки всё решилось в серии пенальти, где блестяще проявил себя Андрей Лунин.

В полуфинале "Реалу" предстоит сыграть против "Баварии", которая минимально обыграла "Арсенал". В осторожном матче в Мюнхене всё решил единственный гол хозяев в середине второго тайма. Для "Баварии" это первый полуфинал ЛЧ за 4 года.

"Динамо" снова провело нервный поединок против аутсайдера. Подопечные Шовковского разрывали "Минай" в первом тайме перенесённого матча с "Минаем". Но один ответный гол подопечных Любеновича напрочь вывел киевлян из равновесия. И хоть позитивный результат фаворит уберёг, но без валидола не обошлось.

"Александрия" и "Оболонь" выдали мощную перестрелку с двумя голами в компенсированное время и тремя пенальти за матч. Подопечные Руслана Ротаня имели явное игровое превосходство. Но вмешался вратарь гостей Назарий Федоривский, который в свой день рождения выдал фееричный перфоманс.

Форвард молодёжки "Динамо" Матвей Пономаренко приглянулся "Боруссии". 18-летний габаритный нападающий входит в лонглист дортмундцев, которые ищут молодого игрока профиля Холанда. Ранее интерес к Пономаренко проявляли в АПЛ и Ла Лиге.