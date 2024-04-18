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Тащер Лунин, игры разума от Тухеля и нервы Динамо. Главные новости за 17 апреля

Общие новости

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 17 апреля

Тащер Лунин, игры разума от Тухеля и нервы Динамо. Главные новости за 17 апреля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 17 апреля.

Реал пробился в 1/2

"Реал" пробился в полуфинал Лиги Чемпионов после драматического поединка на "Этихаде" против "Ман Сити". Мадридцам повезло рано забить, после чего они долго играли на удержание. В итоге после двух часов рубки всё решилось в серии пенальти, где блестяще проявил себя Андрей Лунин.

Бавария составит компанию

В полуфинале "Реалу" предстоит сыграть против "Баварии", которая минимально обыграла "Арсенал". В осторожном матче в Мюнхене всё решил единственный гол хозяев в середине второго тайма. Для "Баварии" это первый полуфинал ЛЧ за 4 года.

Нервная победа Динамо

"Динамо" снова провело нервный поединок против аутсайдера. Подопечные Шовковского разрывали "Минай" в первом тайме перенесённого матча с "Минаем". Но один ответный гол подопечных Любеновича напрочь вывел киевлян из равновесия. И хоть позитивный результат фаворит уберёг, но без валидола не обошлось.

Невезение Александрии

"Александрия" и "Оболонь" выдали мощную перестрелку с двумя голами в компенсированное время и тремя пенальти за матч. Подопечные Руслана Ротаня имели явное игровое превосходство. Но вмешался вратарь гостей Назарий Федоривский, который в свой день рождения выдал фееричный перфоманс.

Боруссии приглянулся вундеркинд Динамо

Форвард молодёжки "Динамо" Матвей Пономаренко приглянулся "Боруссии". 18-летний габаритный нападающий входит в лонглист дортмундцев, которые ищут молодого игрока профиля Холанда. Ранее интерес к Пономаренко проявляли в АПЛ и Ла Лиге.

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