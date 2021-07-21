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Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада 2020: максимально полный календарь соревнований

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Олимпиада 2020: максимально полный календарь соревнований

фото - EPA-EFE

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21 июля матчами по софтболу и футболу начинаются Летние Олимпийские игры 2020 в Токио. Церемония открытия состоится только 23 числа, однако это не стало преградой спортсменам начать соревновательную программу ранее. UA-Футбол для вашего удобства представляет в максимально полном объёме календарь соревнований. Прямо в этой новости ниже вы сможете найти расписание всех финалов по дням, в одной таблице увидеть расписание всей Олимпиады, а в ещё одной - ознакомиться с общей информацией по каждой дисциплине.

Олимпиада 2021: наш анонс

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Олимпиада 2021 календарь финалов

Первым указано местное время. (В скобках) - киевское время

23 июля, пятница
20:00 (14:00) Церемония открытия Олимпийских игр в Токио

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24 июля, суббота
08:30 (02:30) Стрельба (женщины - винтовка, мужчины - пистолет 10 м)
11:00 (05:00) Велоспорт (мужчины - групповая шоссейная гонка)
12:50 (06:50) Тяжелая атлетика (женщины 49 кг)
14:15 (08:15) Стрельба из лука (микст, командное первенство)
17:00 (11:00) Дзюдо (женщины 48 кг, мужчины 60 кг)
17:30 (11:30) Фехтование (женщины - шпага, мужчины - сабля)
19:00 (13:00) Тхэквондо (женщины до 49 кг, мужчины до 58 кг)

25 июля, воскресенье
09:00 (03:00) Стрельба (женщины - пистолет, мужчины - винтовка 10 м)
09:00 (03:00) Скейтбординг (мужчины, стрит)
10:30 (04:30) Плавание (мужчины - вольный стиль 400 м, комплексное плавание 400 м, женщины - комплексное плавание 400 м, эстафета вольным стилем 4х100 м)
13:00 (07:00) Велоспорт (женщины - групповая шоссейная гонка)
13:45 (07:45) Стрельба из лука (женщины, командное первенство)
15:00 (09:00) Прыжки в воду (синхронный трамплин, женщины)
17:00 (11:00) Дзюдо (женщины 52 кг, мужчины 66 кг)
18:00 (12:00) Фехтование (женщины - рапира, мужчины - шпага)
19:00 (13:00) Тхэквондо (женщины 49-57 кг, мужчины 58-68 кг)
19:50 (13:50) Тяжелая атлетика (мужчины, 61 и 67 кг)

26 июля, понедельник
07:30 (01:30) Триатлон (мужчины, индивидуальное первенство)
09:00 (03:00) Стрельба (женщины и мужчины - круглый стенд)
09:00 (03:00) Скейтбординг (женщины, стрит)
10:30 (04:30) Плавание (мужчины - брасс 100 м, вольный стиль 4х100 м, женщины - вольный стиль 400 м, баттерфляй 100 м)
13:45 (07:45) Стрельба из лука (мужчины, командное первенство)
14:00 (08:00) Гребля на байдарках и каноэ (мужчины, слалом - каноэ-одиночки)
15:00 (09:00) Велоспорт (мужчины - маунтинбайк)
15:00 (09:00) Прыжки в воду (синхронная вышка, мужчины)
17:00 (11:00) Дзюдо (женщины 57 кг, мужчины 73 кг)
18:00 (12:00) Фехтование (женщины - сабля, мужчины - рапира)
19:00 (13:00) Спортивная гимнастика (мужчины - командное многоборье)
19:00 (13:00) Тхэквондо (женщины 57-67 кг, мужчины 68-80 кг)
19:50 (13:50) Тяжелая атлетика (женщины, 55 кг)
20:00 (14:00) Настольный теннис (смешанные пары)

27 июля, вторник
07:30 (01:30) Триатлон (женщины, индивидуальное первенство)
09:50 (03:50) Академическая гребля (женщины и мужчины, четверка парная)
09:00 (03:00) Стрельба (микст, пистолет и винтовка 10 м)
10:30 (04:30) Плавание (мужчины - вольный стиль 200 м, спина 100 м, женщины - спина 100 м, брасс 100 м)
14:00 (08:00) Гребля на байдарках и каноэ (женщины, слалом - байдарки-одиночки)
15:00 (09:00) Прыжки в воду (синхронная вышка, женщины)
15:00 (09:00) Велоспорт (женщины - маунтинбайк)
15:50 (09:50) Тяжелая атлетика (женщины 59 кг и 64 кг)
17:00 (11:00) Дзюдо (женщины 63 кг, мужчины 81 кг)
17:30 (11:30) Конный спорт (выездка, командное первенство)
18:30 (12:30) Фехтование (женщины - командная шпага)
19:00 (13:00) Тхэквондо (женщины 67+ кг, мужчины 80+ кг)
19:45 (13:45) Спортивная гимнастика (женщины - командное многоборье)
20:00 (14:00) Софтбол (женщины)

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28 июля, среда
09:18 (03:18) Академическая гребля (женщины, мужчины - двойка парная, четверка распашная без рулевого)
10:30 (04:30) Плавание (мужчины - батерфляй - 200 м, вольный стиль 4х200 м, женщины - вольный стиль 200 м и 1500 м, комплексное плавание 200 м)
11:30 (03:18) Велоспорт (женщины и мужчины - шоссейные гонки с раздельным стартом)
15:00 (09:00) Прыжки в воду (синхронный трамплин, мужчины)
16:30 (10:30) Регби (мужчины)
17:00 (11:00) Дзюдо (женщины 70 кг, мужчины 90 кг)
17:30 (11:30) Конный спорт (выездка, индивидуальное первенство)
18:30 (12:30) Фехтование (мужчины - командная сабля)
19:15 (13:15) Спортивная гимнастика (мужчины - индивидуальное многоборье)
19:50 (13:50) Тяжелая атлетика (мужчины, 73 кг)
20:45 (14:45) Баскетбол 3х3 (мужчины, женщины)

29 июля, четверг
08:00 (02:00) Серфинг (женщины и мужчины - шортборд)
08:30 (02:30) Академическая гребля (мужчины и женщины - двойка парная легкий вес, двойка распашная без рулевого)
09:00 (03:00) Стрельба (мужчины и женщины - траншейный стенд)
14:00 (08:00) Гребля на байдарках и каноэ (женщины, слалом - каноэ-одиночки)
17:00 (11:00) Дзюдо (женщины 78 кг, мужчины 100 кг)
18:20 (12:20) Фехтование (женщины - командная рапира)
18:50 (12:50) Спортивная гимнастика (женщины - индивидуальное многоборье)
19:00 (13:00) Плавание (мужчины - вольный стиль 800 м, брасс 200 м, женщины - батерфляй 200 м, эстафета вольным стилем 4х200 м)
20:00 (14:00) Настольный теннис (женщины одиночный разряд)

30 июля, пятница
09:00 (03:00) Стрельба (женщины - пистолет 25 м)
09:30 (03:30) Академическая гребля (мужчины и женщины - одиночка и восьмёрка с рулевым)
10:00 (04:00) Велоспорт (женщины и мужчины - BMX)
12:00 (06:00) Теннис (женщины одиночный разряд)
13:00 (07:00) Прыжки на батуте (женщины)
14:00 (08:00) Гребля на байдарках и каноэ (мужчины, слалом - байдарки-одиночки)
14:45 (08:45) Стрельба из лука (женщины, индивидуальное первенство)
15:30 (09:30) Бадминтон (смешанная пара)
17:00 (11:00) Дзюдо (женщины +78 кг, мужчины +100 кг)
18:20 (12:20) Фехтование (мужчины - командная рапира)
19:00 (13:00) Плавание (мужчины - спина 200 м, комплексное плавание 200 м, женщины - вольный стиль 100 м, женщины - вольный стиль 800 м, брасс 200 м)
19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины 10000 м)
20:00 (14:00) Настольный теннис (мужчины одиночный разряд)

31 июля, суббота
08:00 (02:00) Триатлон (смешанная эстафета)
09:00 (03:00) Стрельба (женщины - винтовка из трёх положений, микст - траншейный стенд)
10:30 (04:30) Плавание (мужчины - батерфляй 100 м, женщины - спина 200 м, смешанная - комбинированная эстафета 4х100 м)
12:00 (06:00) Парусный спорт (мужчины и женщины - виндсёрфинг)
12:00 (06:00) Теннис (мужчины одиночный разряд, женская и мужская пара)
13:00 (07:00) Прыжки на батуте (мужчины)
14:45 (08:45) Стрельба из лука (мужчины, индивидуальное первенство)
16:30 (10:30) Регби (женщины)
17:00 (11:00) Дзюдо (смешанные команды)
18:00 (12:00) Бадминтон (мужская пара)
18:20 (12:20) Фехтование (женщины - командная сабля)
19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 10000 м, диск, женщины - 100 м, смешанная эстафета 4х400 м)
20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (мужчины 81 и 96 кг)

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1 августа, воскресенье
07:30 (01:30) Гольф (мужчины)
10:00 (04:00) Велоспорт (женщины и мужчины - BMX-фристайл)
10:30 (04:30) Плавание (мужчины - вольный стиль 50 м, вольный стиль 1500 м, эстафета комбинированная 4х100 м, женщины - вольный стиль 50 м, эстафета комбинированным стилем 4х100 м)
12:00 (06:00) Парусный спорт (мужчины - Лазер, женщины - Лазер Радикал)
15:00 (09:00) Прыжки в воду (трамплин, женщины)
17:00 (11:00) Спортивная гимнастика (мужчины - вольные упражнения, конь, женщины - опорный прыжок, брусья)
18:20 (12:20) Фехтование (мужчины - командная рапира)
19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 100 м, прыжок в высоту, женщины - тройной прыжок, ядро)
20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (женщины 76 кг)
20:30 (14:30) Бадминтон (женский одиночный)

2 августа, понедельник
09:00 (03:00) Стрельба (мужчины - пистолет, женщины - винтовка)
12:00 (06:00) Парусный спорт (мужчины и женщины - класс 49-й)
15:30 (09:30) Велоспорт (женщины - командный спринт)
17:00 (11:00) Конный спорт (индивидуальное и командное троеборье, конкур)
17:00 (11:00) Спортивная гимнастика (мужчины - кольца, опорный прыжок, женщины - вольные упражнения)
18:00 (12:00) Борьба (женщины - вольный стиль 76 кг, мужчины - греко-римская 60 кг и 130 кг)
19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 3000 м с препятствиями, прыжки в длину, женщины - 5000 м, 100 м с барьерами, диск)
20:00 (14:00) Бадминтон (женская пара и мужской одиночный)
20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (женщины 87 и 87+ кг)

3 августа, вторник
09:30 (03:30) Гребля на байдарках и каноэ (мужчины, спринт - каноэ-двойки, 1000 м, байдарки-одиночки 1000 м, женщины, спринт - байдарки-одиночки 200 м, байдарки-двойки 500 м)
12:00 (06:00) Парусный спорт (мужчины - Финн, женщины - Накра 17)
15:00 (09:00) Прыжки в воду. (трамплин, мужчины)
15:30 (09:30) Велоспорт (мужчины - командный спринт, женщины - командная гонка преследования)
17:00 (11:00) Бокс (мужчины до 69 кг, женщины до 57 кг)
17:00 (11:00) Спортивная гимнастика (мужчины - брусья, перекладина, женщины - бревно)
18:00 (12:00) Борьба (женщины - вольный стиль 68 кг, мужчины - греко-римская 77 и 97 кг)
19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 400 м с барьерами, прыжки с жердиной, женщины - 200 м, 800 м, прыжок в длину, молот)
20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (мужчины 109 кг)

4 августа, среда
08:00 (02:00) Плавание в открытой воде (женщины)
09:00 (03:00) Скейтбординг (женщины парк)
12:00 (06:00) Парусный спорт (мужчины и женщины - класс 470)
14:00 (08:00) Бокс (мужчины до 81 кг)
15:30 (09:30) Велоспорт (мужчины - командная гонка преследования)
18:00 (12:00) Борьба (женщины - вольный стиль 62 кг, мужчины - греко-римская 67 и 87 кг)
19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 200 м и 800 м, тройной прыжок, молот, десятиборье, женщины - 400 м с барьерами, 3000 м с препятствиями, семиборье)
19:00 (13:00) Конный спорт (индивидуальный конкур)
19:30 (13:30) Синхронное плавание. Дуэты
20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (мужчины 109+ кг)

5 августа, четверг
08:00 (02:00) Плавание в открытой воде (мужчины)
09:00 (03:00) Скейтбординг (мужчины парк)
09:30 (03:30) Гребля на байдарках и каноэ (мужчины, спринт - байдарки-одиночки 200 м, байдарки-двойки 1000 м, женщины - каноэ-одиночки 200 м, байдарки-одиночки 500 м)
14:00 (08:00) Бокс (мужчины до 57 кг)
15:00 (09:00) Прыжки в воду (вышка, женщины)
15:30 (09:30) Велоспорт (мужчины - омниум, женщины - кейрин)
16:30 (10:30) Скалолазание (мужчины)
17:00 (11:00) Карате (мужчины - 67 кг, женщины - 55 кг, ката)
18:00 (12:00) Борьба (женщины - вольный стиль 57 кг, мужчины - вольный стиль 57 и 86 кг)
19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 400 м, 110 м с барьерами, ходьба 20 км, ядро, десятиборье, женщины - жердина, семиборье)
19:00 (13:00) Хоккей на траве (мужчины)
19:00 (13:00) Настольный теннис (женщины команды)

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6 августа, пятница
10:00 (04:00) Пляжный волейбол (женщины)
11:00 (05:00) Футбол (женщины)
14:00 (08:00) Бокс (мужчины - до 91 кг)
14:30 (08:30) Современное пятиборье (женщины)
15:30 (09:30) Велоспорт (мужчины - спринт)
16:30 (10:30) Скалолазание (женщины)
17:00 (11:00) Карате (мужчины - 75 кг, ката, женщины - 61 кг)
18:00 (12:00) Борьба (женщины - вольный стиль 53 кг, мужчины - вольный стиль 74 и 125 кг)
19:00 (13:00) Хоккей на траве (женщины)
19:00 (13:00) Настольный теннис (мужчины команды)
20:00 (14:00) Легкая атлетика (мужчины - 5000 м, эстафета 4х100 м, ходьба 50 км, женщины - 400 м, 1500 м, эстафета 4х100 м, ходьба 20 км, копьё)

7 августа, суббота
07:30 (01:30) Гольф (женщины)
09:30 (03:30) Гребля на байдарках и каноэ (мужчины, спринт - каноэ-одиночки 1000 м, байдарки-четвёрки 500 м, женщины - каноэ-двойки 500 м, байдарки-четвёрки 500 м)
10:00 (04:00) Пляжный волейбол (мужчины)
14:00 (08:00) Бокс (мужчины - до 52 кг, до 75 кг, женщины - до 51 кг, до 69 кг)
14:00 (08:00) Карате (мужчины - свыше 75 кг, женщины - свыше 61 кг)
14:30 (08:30) Современное пятиборье (мужчины)
15:00 (09:00) Прыжки в воду (вышка, мужчины)
15:20 (09:20) Художественная гимнастика (женщины - индивидуальное многоборье)
15:30 (09:30) Велоспорт (мужчины - медисон)
16:30 (10:30) Водное поло (женщины)
18:00 (12:00) Борьба (женщины - вольный стиль 50 кг, мужчины - вольный стиль 65 и 97 кг)
19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 1500 м, эстафета 4х400 м, копьё, женщины - 1000м, эстафета 4х400 м, марафон, прыжки в высоту)
19:00 (13:00) Бейсбол (мужчины)
19:00 (13:00) Конный спорт (командный конкур)
19:30 (13:30) Синхронное плавание. Группы
20:00 (14:00) Баскетбол (мужчины)
20:00 (14:00) Футбол (мужчины)
21:00 (15:00) Гандбол (мужчины)
21:15 (15:15) Волейбол (мужчины)

8 августа, воскресенье
07:00 (01:00) Легкая атлетика (мужчины - марафон)
10:00 (04:00) Велоспорт (мужчины - кейрин, женщины - спринт и омниум)
11:00 (05:00) Художественная гимнастика (женщины - групповые упражнения)
11:30 (05:30) Баскетбол (женщины)
13:30 (07:30) Волейбол (женщины)
14:00 (08:00) Бокс (мужчины - до 63 кг, свыше 91 кг, женщины - до 60 кг, до 75 кг)
15:00 (09:00) Гандбол (женщины)
16:30 (10:30) Водное поло (мужчины)
20:00 (14:00) Церемония закрытия Олимпиады 2020 (2021) в Токио

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Олимпиада 2020 календарь по видам спорта

Вид спорта Количество
наград		 Даты
проведения		 Даты финалов
(число финалов)
Академическая гребля 14 23 - 30 июля 27 июля (2), 28 июля (4), 29 июля (4), 30 июля (4)
Бадминтон 5 24 июля - 2 августа 30 июля (1), 31 июля (1), 1 августа (1), 2 августа (2)
Баскетбол 2 25 июля - 8 августа 7 августа (1), 8 августа (1)
Баскетбол 3х3 2 24 - 28 июля 28 июля (2)
Бейсбол 1 28 июля - 7 августа 7 августа (1)
Бокс 13 24 июля - 8 августа 3 августа (2), 4 августа (1), 5 августа (1), 6 августа (1), 7 августа (4), 8 августа (4)
Борьба 18 2 - 7 августа 2 августа (3), 3 августа (3), 4 августа (3), 5 августа (3), 6 августа (3), 7 августа (3)
Велоспорт 22 24 июля - 8 августа 24 июля (1), 25 июля (1), 26 июля (1), 27 июля (1), 28 июля (2), 30 июля (2), 1 августа (2), 2 августа (1), 3 августа (2), 4 августа (1), 5 августа (2), 6 августа (2), 7 августа (1), 8 августа (3)
Водное поло 2 24 июля - 8 августа 7 августа (1), 8 августа (1)
Волейбол 2 24 июля - 8 августа 7 августа (1), 8 августа (1)
Пляжный волейбол 2 24 июля - 7 августа 6 августа (1), 7 августа (1)
Гандбол 2 24 июля - 8 августа 7 августа (1), 8 августа (1)
Гольф 2 29 июля - 7 августа 1 августа (1), 7 августа (1)
Гребля на байдарках и каноэ 16 25 июля - 7 августа 26 июля (1), 27 июля (1), 29 июля (1), 30 июля (1), 3 августа (4), 5 августа (4), 7 августа (4)
Дзюдо 15 24-31 июля 24 июля (2), 25 июля (2), 26 июля (2), 27 июля (2), 28 июля (2), 29 июля (2), 30 июля (2), 31 июля (1)
Карате 8 6 - 8 августа 6 августа (3), 7 августа (3), 8 августа (2)
Конный спорт 6 24 июля - 7 августа 27 июля (1), 28 июля (1), 2 августа (2), 4 августа (1), 7 августа (1)
Лёгкая атлетика 48 30 июля - 8 августа 30 июля (1), 31 июля (3), 1 августа (4), 2 августа (5), 3 августа (6), 4 августа (5), 5 августа (8), 6 августа (8), 7 августа (7), 8 августа (1)
Настольный теннис 5 24 июля - 6 августа 26 июля (1), 29 июля (1), 30 июля (1), 5 августа (1), 6 августа (1)
Парусный спорт 10 26 июля - 5 августа 1 августа (2), 2 августа (2), 3 августа (2), 4 августа (2), 5 августа (2)
Плавание 37 24 июля - 5 августа 25 июля (4), 26 июля (4), 27 июля (4), 28 июля (5), 29 июля (5), 30 июля (4), 31 июля (4), 1 августа (5), 4 августа (1), 5 августа (1)
Прыжки в воду 8 25 июля - 7 августа 25 июля (1), 26 июля (1), 27 июля (1), 28 июля (1), 1 августа (1), 3 августа (1), 5 августа (1), 7 августа (1)
Прыжки на батуте 2 30 - 31 июля 30 июля (1), 31 июля (1)
Регби-7 2 26 - 31 июля 28 июля (1), 31 июля (1)
Сёрфинг 2 25 - 28 июля 28 июля (2)
Синхронное
плавание		 2 2 - 6 августа 4 августа (1), 6 августа (1)
Скейтбординг 4 25 июля - 5 августа 25 июля (1), 26 июля (1), 4 августа (1), 5 августа (1)
Современное
пятиборье		 2 5 - 7 августа 6 августа (1), 7 августа (1)
Софтбол 1 21 - 27 июля 27 июля (1)
Спортивная гимнастика 14 24 июля - 4 августа 26 июля (1), 27 июля (1), 28 июля (1), 29 июля (1), 1 августа (4), 2 августа (3), 3 августа (3)
Спортивное скалолазание 2 3 - 6 августа 5 августа (1), 6 августа (1)
Стрельба 15 24 июля — 2 августа 24 июля (2), 25 июля (2), 26 июля (2), 27 июля (2), 29 июля (2), 30 июля (1), 31 июля (2), 2 августа (2)
Стрельба из лука 5 23-31 июля 24 июля (1), 25 июля (1), 26 июля (1), 30 июля (1), 31 июля (1)
Теннис 5 24 июля — 1 августа 30 июля (1), 31 июля (1), 1 августа (3)
Триатлон 3 26 - 31 июля 26 июля (1), 27 июля (1), 31 июля (1)
Тхэквондо 8 24 - 27 июля 24 июля (2), 25 июля (2), 26 июля (2), 27 июля (2)
Тяжёлая атлетика 14 24 июля - 4 августа 24 июля (1), 25 июля (2), 26 июля (1), 27 июля (2), 28 июля (1), 31 июля (2), 1 августа (1), 2 августа (2), 3 августа (1), 4 августа (1)
Фехтование 12 24 июля — 1 августа 24 июля (2), 25 июля (2), 26 июля (2), 27 июля (1), 28 июля (1), 29 июля (1), 30 июля (1), 31 июля (1), 1 августа (1)
Футбол 2 21 июля - 7 августа 6 августа (1), 7 августа (1)
Хоккей на траве 2 24 июля — 6 августа 5 августа (1), 6 августа (1)
Художественная гимнастика 2 6-8 августа 7 августа (1), 8 августа (1)

Читайте такжеРезультаты и расписание мужского футбольного турнира на Олимпиаде-2020

Олимпиада 2020 полный календарь всех событий

Условные обозначения в таблице:
О - открытие Олимпиады
З - закрытие Олимпиады
К - квалификация соревнований
Ф - финалы соревнований
П - показательные выступления

Июль/Август 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 Медали
Церемонии О З
Академическая гребля К К К К Ф2 Ф4 Ф4 Ф4 Ф4 14
Бадминтон К К К К К К Ф1 Ф1 Ф1 Ф2 5
Баскетбол К К К К К К К К К К К К К Ф1 Ф1 2
Баскетбол 3х3 К К К К Ф2 2
Бейсбол К К К К К К К К К Ф1 1
Бокс К К К К К К К К К Ф2 Ф1 Ф1 Ф1 Ф4 Ф4 13
Борьба К Ф3 Ф3 Ф3 Ф3 Ф3 Ф3 18
Велоспорт Ф1 Ф1 Ф1 Ф1 Ф2 К Ф2 К Ф2 Ф1 Ф2 Ф1 Ф2 Ф2 Ф1 Ф3 22
Водное поло К К К К К К К К К К К К К К Ф1 Ф1 2
Волейбол К К К К К К К К К К К К К К Ф1 Ф1 2
Пляжный волейбол К К К К К К К К К К К К К Ф1 Ф1 2
Гандбол К К К К К К К К К К К К К К Ф1 Ф1 2
Гольф К К К Ф1 К К К Ф1 2
Гребля на байдарках и каноэ К Ф1 Ф1 К Ф1 Ф1 К Ф4 К Ф4 К Ф4 16
Дзюдо Ф2 Ф2 Ф2 Ф2 Ф2 Ф2 Ф2 Ф1 15
Карате Ф3 Ф3 Ф2 8
Конный спорт К К Ф1 Ф1 К К К Ф2 К Ф1 К Ф1 6
Лёгкая атлетика Ф1 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф5 Ф8 Ф8 Ф7 Ф1 48
Настольный теннис К К Ф1 К К Ф1 Ф1 К К К К Ф1 Ф1 5
Парусный спорт К К К К К К Ф2 Ф2 Ф2 Ф2 Ф2 10
Плавание К Ф4 Ф4 Ф4 Ф5 Ф5 Ф4 Ф4 Ф5 Ф1 Ф1 37
Прыжки в воду Ф1 Ф1 Ф1 Ф1 К К Ф1 К Ф1 К Ф1 К Ф1 8
Прыжки на батуте Ф1 Ф1 2
Регби-7 К К Ф1 К К Ф1 2
Сёрфинг К К К Ф2 2
Синхронное
плавание		 К К Ф1 К Ф1 2
Скейтбординг Ф1 Ф1 Ф1 Ф1 4
Современное
пятиборье		 К Ф1 Ф1 2
Софтбол К К К К К Ф1 1
Спортивная гимнастика К К Ф1 Ф1 Ф1 Ф1 Ф4 Ф3 Ф3 ПВ 14
Спортивное скалолазание К К Ф1 Ф1 2
Стрельба Ф2 Ф2 Ф2 Ф2 К Ф2 Ф1 Ф2 К Ф2 15
Стрельба из лука К Ф1 Ф1 Ф1 К К К Ф1 Ф1 5
Теннис К К К К К К Ф1 Ф1 Ф3 5
Триатлон Ф1 Ф1 Ф1 3
Тхэквондо Ф2 Ф2 Ф2 Ф2 8
Тяжёлая атлетика Ф1 Ф2 Ф1 Ф2 Ф1 Ф2 Ф1 Ф2 Ф1 Ф1 14
Фехтование Ф2 Ф2 Ф2 Ф1 Ф1 Ф1 Ф1 Ф1 Ф1 12
Футбол К К К К К К К К К К К Ф1 Ф1 2
Хоккей на траве К К К К К К К К К К К К Ф1 Ф1 2
Художественная гимнастика К Ф1 Ф1 2
Медали 11 18 21 22 23 17 21 21 25 22 24 17 27 23 34 13 339
Июль/Август 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

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tabo299
21.07.2021 в 16:48
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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