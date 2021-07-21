Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиада 2020: максимально полный календарь соревнований
Не потеряйтесь в списке всех спортивных событий, которые будут проходить в Японии
фото - EPA-EFE
21 июля матчами по софтболу и футболу начинаются Летние Олимпийские игры 2020 в Токио. Церемония открытия состоится только 23 числа, однако это не стало преградой спортсменам начать соревновательную программу ранее. UA-Футбол для вашего удобства представляет в максимально полном объёме календарь соревнований. Прямо в этой новости ниже вы сможете найти расписание всех финалов по дням, в одной таблице увидеть расписание всей Олимпиады, а в ещё одной - ознакомиться с общей информацией по каждой дисциплине.
Олимпиада 2021: наш анонс
Олимпиада 2021 календарь финалов
Первым указано местное время. (В скобках) - киевское время
23 июля, пятница
20:00 (14:00) Церемония открытия Олимпийских игр в Токио
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24 июля, суббота
08:30 (02:30) Стрельба (женщины - винтовка, мужчины - пистолет 10 м)
11:00 (05:00) Велоспорт (мужчины - групповая шоссейная гонка)
12:50 (06:50) Тяжелая атлетика (женщины 49 кг)
14:15 (08:15) Стрельба из лука (микст, командное первенство)
17:00 (11:00) Дзюдо (женщины 48 кг, мужчины 60 кг)
17:30 (11:30) Фехтование (женщины - шпага, мужчины - сабля)
19:00 (13:00) Тхэквондо (женщины до 49 кг, мужчины до 58 кг)
25 июля, воскресенье
09:00 (03:00) Стрельба (женщины - пистолет, мужчины - винтовка 10 м)
09:00 (03:00) Скейтбординг (мужчины, стрит)
10:30 (04:30) Плавание (мужчины - вольный стиль 400 м, комплексное плавание 400 м, женщины - комплексное плавание 400 м, эстафета вольным стилем 4х100 м)
13:00 (07:00) Велоспорт (женщины - групповая шоссейная гонка)
13:45 (07:45) Стрельба из лука (женщины, командное первенство)
15:00 (09:00) Прыжки в воду (синхронный трамплин, женщины)
17:00 (11:00) Дзюдо (женщины 52 кг, мужчины 66 кг)
18:00 (12:00) Фехтование (женщины - рапира, мужчины - шпага)
19:00 (13:00) Тхэквондо (женщины 49-57 кг, мужчины 58-68 кг)
19:50 (13:50) Тяжелая атлетика (мужчины, 61 и 67 кг)
26 июля, понедельник
07:30 (01:30) Триатлон (мужчины, индивидуальное первенство)
09:00 (03:00) Стрельба (женщины и мужчины - круглый стенд)
09:00 (03:00) Скейтбординг (женщины, стрит)
10:30 (04:30) Плавание (мужчины - брасс 100 м, вольный стиль 4х100 м, женщины - вольный стиль 400 м, баттерфляй 100 м)
13:45 (07:45) Стрельба из лука (мужчины, командное первенство)
14:00 (08:00) Гребля на байдарках и каноэ (мужчины, слалом - каноэ-одиночки)
15:00 (09:00) Велоспорт (мужчины - маунтинбайк)
15:00 (09:00) Прыжки в воду (синхронная вышка, мужчины)
17:00 (11:00) Дзюдо (женщины 57 кг, мужчины 73 кг)
18:00 (12:00) Фехтование (женщины - сабля, мужчины - рапира)
19:00 (13:00) Спортивная гимнастика (мужчины - командное многоборье)
19:00 (13:00) Тхэквондо (женщины 57-67 кг, мужчины 68-80 кг)
19:50 (13:50) Тяжелая атлетика (женщины, 55 кг)
20:00 (14:00) Настольный теннис (смешанные пары)
27 июля, вторник
07:30 (01:30) Триатлон (женщины, индивидуальное первенство)
09:50 (03:50) Академическая гребля (женщины и мужчины, четверка парная)
09:00 (03:00) Стрельба (микст, пистолет и винтовка 10 м)
10:30 (04:30) Плавание (мужчины - вольный стиль 200 м, спина 100 м, женщины - спина 100 м, брасс 100 м)
14:00 (08:00) Гребля на байдарках и каноэ (женщины, слалом - байдарки-одиночки)
15:00 (09:00) Прыжки в воду (синхронная вышка, женщины)
15:00 (09:00) Велоспорт (женщины - маунтинбайк)
15:50 (09:50) Тяжелая атлетика (женщины 59 кг и 64 кг)
17:00 (11:00) Дзюдо (женщины 63 кг, мужчины 81 кг)
17:30 (11:30) Конный спорт (выездка, командное первенство)
18:30 (12:30) Фехтование (женщины - командная шпага)
19:00 (13:00) Тхэквондо (женщины 67+ кг, мужчины 80+ кг)
19:45 (13:45) Спортивная гимнастика (женщины - командное многоборье)
20:00 (14:00) Софтбол (женщины)
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28 июля, среда
09:18 (03:18) Академическая гребля (женщины, мужчины - двойка парная, четверка распашная без рулевого)
10:30 (04:30) Плавание (мужчины - батерфляй - 200 м, вольный стиль 4х200 м, женщины - вольный стиль 200 м и 1500 м, комплексное плавание 200 м)
11:30 (03:18) Велоспорт (женщины и мужчины - шоссейные гонки с раздельным стартом)
15:00 (09:00) Прыжки в воду (синхронный трамплин, мужчины)
16:30 (10:30) Регби (мужчины)
17:00 (11:00) Дзюдо (женщины 70 кг, мужчины 90 кг)
17:30 (11:30) Конный спорт (выездка, индивидуальное первенство)
18:30 (12:30) Фехтование (мужчины - командная сабля)
19:15 (13:15) Спортивная гимнастика (мужчины - индивидуальное многоборье)
19:50 (13:50) Тяжелая атлетика (мужчины, 73 кг)
20:45 (14:45) Баскетбол 3х3 (мужчины, женщины)
29 июля, четверг
08:00 (02:00) Серфинг (женщины и мужчины - шортборд)
08:30 (02:30) Академическая гребля (мужчины и женщины - двойка парная легкий вес, двойка распашная без рулевого)
09:00 (03:00) Стрельба (мужчины и женщины - траншейный стенд)
14:00 (08:00) Гребля на байдарках и каноэ (женщины, слалом - каноэ-одиночки)
17:00 (11:00) Дзюдо (женщины 78 кг, мужчины 100 кг)
18:20 (12:20) Фехтование (женщины - командная рапира)
18:50 (12:50) Спортивная гимнастика (женщины - индивидуальное многоборье)
19:00 (13:00) Плавание (мужчины - вольный стиль 800 м, брасс 200 м, женщины - батерфляй 200 м, эстафета вольным стилем 4х200 м)
20:00 (14:00) Настольный теннис (женщины одиночный разряд)
30 июля, пятница
09:00 (03:00) Стрельба (женщины - пистолет 25 м)
09:30 (03:30) Академическая гребля (мужчины и женщины - одиночка и восьмёрка с рулевым)
10:00 (04:00) Велоспорт (женщины и мужчины - BMX)
12:00 (06:00) Теннис (женщины одиночный разряд)
13:00 (07:00) Прыжки на батуте (женщины)
14:00 (08:00) Гребля на байдарках и каноэ (мужчины, слалом - байдарки-одиночки)
14:45 (08:45) Стрельба из лука (женщины, индивидуальное первенство)
15:30 (09:30) Бадминтон (смешанная пара)
17:00 (11:00) Дзюдо (женщины +78 кг, мужчины +100 кг)
18:20 (12:20) Фехтование (мужчины - командная рапира)
19:00 (13:00) Плавание (мужчины - спина 200 м, комплексное плавание 200 м, женщины - вольный стиль 100 м, женщины - вольный стиль 800 м, брасс 200 м)
19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины 10000 м)
20:00 (14:00) Настольный теннис (мужчины одиночный разряд)
31 июля, суббота
08:00 (02:00) Триатлон (смешанная эстафета)
09:00 (03:00) Стрельба (женщины - винтовка из трёх положений, микст - траншейный стенд)
10:30 (04:30) Плавание (мужчины - батерфляй 100 м, женщины - спина 200 м, смешанная - комбинированная эстафета 4х100 м)
12:00 (06:00) Парусный спорт (мужчины и женщины - виндсёрфинг)
12:00 (06:00) Теннис (мужчины одиночный разряд, женская и мужская пара)
13:00 (07:00) Прыжки на батуте (мужчины)
14:45 (08:45) Стрельба из лука (мужчины, индивидуальное первенство)
16:30 (10:30) Регби (женщины)
17:00 (11:00) Дзюдо (смешанные команды)
18:00 (12:00) Бадминтон (мужская пара)
18:20 (12:20) Фехтование (женщины - командная сабля)
19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 10000 м, диск, женщины - 100 м, смешанная эстафета 4х400 м)
20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (мужчины 81 и 96 кг)
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1 августа, воскресенье
07:30 (01:30) Гольф (мужчины)
10:00 (04:00) Велоспорт (женщины и мужчины - BMX-фристайл)
10:30 (04:30) Плавание (мужчины - вольный стиль 50 м, вольный стиль 1500 м, эстафета комбинированная 4х100 м, женщины - вольный стиль 50 м, эстафета комбинированным стилем 4х100 м)
12:00 (06:00) Парусный спорт (мужчины - Лазер, женщины - Лазер Радикал)
15:00 (09:00) Прыжки в воду (трамплин, женщины)
17:00 (11:00) Спортивная гимнастика (мужчины - вольные упражнения, конь, женщины - опорный прыжок, брусья)
18:20 (12:20) Фехтование (мужчины - командная рапира)
19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 100 м, прыжок в высоту, женщины - тройной прыжок, ядро)
20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (женщины 76 кг)
20:30 (14:30) Бадминтон (женский одиночный)
2 августа, понедельник
09:00 (03:00) Стрельба (мужчины - пистолет, женщины - винтовка)
12:00 (06:00) Парусный спорт (мужчины и женщины - класс 49-й)
15:30 (09:30) Велоспорт (женщины - командный спринт)
17:00 (11:00) Конный спорт (индивидуальное и командное троеборье, конкур)
17:00 (11:00) Спортивная гимнастика (мужчины - кольца, опорный прыжок, женщины - вольные упражнения)
18:00 (12:00) Борьба (женщины - вольный стиль 76 кг, мужчины - греко-римская 60 кг и 130 кг)
19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 3000 м с препятствиями, прыжки в длину, женщины - 5000 м, 100 м с барьерами, диск)
20:00 (14:00) Бадминтон (женская пара и мужской одиночный)
20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (женщины 87 и 87+ кг)
3 августа, вторник
09:30 (03:30) Гребля на байдарках и каноэ (мужчины, спринт - каноэ-двойки, 1000 м, байдарки-одиночки 1000 м, женщины, спринт - байдарки-одиночки 200 м, байдарки-двойки 500 м)
12:00 (06:00) Парусный спорт (мужчины - Финн, женщины - Накра 17)
15:00 (09:00) Прыжки в воду. (трамплин, мужчины)
15:30 (09:30) Велоспорт (мужчины - командный спринт, женщины - командная гонка преследования)
17:00 (11:00) Бокс (мужчины до 69 кг, женщины до 57 кг)
17:00 (11:00) Спортивная гимнастика (мужчины - брусья, перекладина, женщины - бревно)
18:00 (12:00) Борьба (женщины - вольный стиль 68 кг, мужчины - греко-римская 77 и 97 кг)
19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 400 м с барьерами, прыжки с жердиной, женщины - 200 м, 800 м, прыжок в длину, молот)
20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (мужчины 109 кг)
4 августа, среда
08:00 (02:00) Плавание в открытой воде (женщины)
09:00 (03:00) Скейтбординг (женщины парк)
12:00 (06:00) Парусный спорт (мужчины и женщины - класс 470)
14:00 (08:00) Бокс (мужчины до 81 кг)
15:30 (09:30) Велоспорт (мужчины - командная гонка преследования)
18:00 (12:00) Борьба (женщины - вольный стиль 62 кг, мужчины - греко-римская 67 и 87 кг)
19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 200 м и 800 м, тройной прыжок, молот, десятиборье, женщины - 400 м с барьерами, 3000 м с препятствиями, семиборье)
19:00 (13:00) Конный спорт (индивидуальный конкур)
19:30 (13:30) Синхронное плавание. Дуэты
20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (мужчины 109+ кг)
5 августа, четверг
08:00 (02:00) Плавание в открытой воде (мужчины)
09:00 (03:00) Скейтбординг (мужчины парк)
09:30 (03:30) Гребля на байдарках и каноэ (мужчины, спринт - байдарки-одиночки 200 м, байдарки-двойки 1000 м, женщины - каноэ-одиночки 200 м, байдарки-одиночки 500 м)
14:00 (08:00) Бокс (мужчины до 57 кг)
15:00 (09:00) Прыжки в воду (вышка, женщины)
15:30 (09:30) Велоспорт (мужчины - омниум, женщины - кейрин)
16:30 (10:30) Скалолазание (мужчины)
17:00 (11:00) Карате (мужчины - 67 кг, женщины - 55 кг, ката)
18:00 (12:00) Борьба (женщины - вольный стиль 57 кг, мужчины - вольный стиль 57 и 86 кг)
19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 400 м, 110 м с барьерами, ходьба 20 км, ядро, десятиборье, женщины - жердина, семиборье)
19:00 (13:00) Хоккей на траве (мужчины)
19:00 (13:00) Настольный теннис (женщины команды)
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6 августа, пятница
10:00 (04:00) Пляжный волейбол (женщины)
11:00 (05:00) Футбол (женщины)
14:00 (08:00) Бокс (мужчины - до 91 кг)
14:30 (08:30) Современное пятиборье (женщины)
15:30 (09:30) Велоспорт (мужчины - спринт)
16:30 (10:30) Скалолазание (женщины)
17:00 (11:00) Карате (мужчины - 75 кг, ката, женщины - 61 кг)
18:00 (12:00) Борьба (женщины - вольный стиль 53 кг, мужчины - вольный стиль 74 и 125 кг)
19:00 (13:00) Хоккей на траве (женщины)
19:00 (13:00) Настольный теннис (мужчины команды)
20:00 (14:00) Легкая атлетика (мужчины - 5000 м, эстафета 4х100 м, ходьба 50 км, женщины - 400 м, 1500 м, эстафета 4х100 м, ходьба 20 км, копьё)
7 августа, суббота
07:30 (01:30) Гольф (женщины)
09:30 (03:30) Гребля на байдарках и каноэ (мужчины, спринт - каноэ-одиночки 1000 м, байдарки-четвёрки 500 м, женщины - каноэ-двойки 500 м, байдарки-четвёрки 500 м)
10:00 (04:00) Пляжный волейбол (мужчины)
14:00 (08:00) Бокс (мужчины - до 52 кг, до 75 кг, женщины - до 51 кг, до 69 кг)
14:00 (08:00) Карате (мужчины - свыше 75 кг, женщины - свыше 61 кг)
14:30 (08:30) Современное пятиборье (мужчины)
15:00 (09:00) Прыжки в воду (вышка, мужчины)
15:20 (09:20) Художественная гимнастика (женщины - индивидуальное многоборье)
15:30 (09:30) Велоспорт (мужчины - медисон)
16:30 (10:30) Водное поло (женщины)
18:00 (12:00) Борьба (женщины - вольный стиль 50 кг, мужчины - вольный стиль 65 и 97 кг)
19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 1500 м, эстафета 4х400 м, копьё, женщины - 1000м, эстафета 4х400 м, марафон, прыжки в высоту)
19:00 (13:00) Бейсбол (мужчины)
19:00 (13:00) Конный спорт (командный конкур)
19:30 (13:30) Синхронное плавание. Группы
20:00 (14:00) Баскетбол (мужчины)
20:00 (14:00) Футбол (мужчины)
21:00 (15:00) Гандбол (мужчины)
21:15 (15:15) Волейбол (мужчины)
8 августа, воскресенье
07:00 (01:00) Легкая атлетика (мужчины - марафон)
10:00 (04:00) Велоспорт (мужчины - кейрин, женщины - спринт и омниум)
11:00 (05:00) Художественная гимнастика (женщины - групповые упражнения)
11:30 (05:30) Баскетбол (женщины)
13:30 (07:30) Волейбол (женщины)
14:00 (08:00) Бокс (мужчины - до 63 кг, свыше 91 кг, женщины - до 60 кг, до 75 кг)
15:00 (09:00) Гандбол (женщины)
16:30 (10:30) Водное поло (мужчины)
20:00 (14:00) Церемония закрытия Олимпиады 2020 (2021) в Токио
Олимпиада 2020 календарь по видам спорта
|Вид спорта
|Количество
наград
|Даты
проведения
|Даты финалов
(число финалов)
|Академическая гребля
|14
|23 - 30 июля
|27 июля (2), 28 июля (4), 29 июля (4), 30 июля (4)
|Бадминтон
|5
|24 июля - 2 августа
|30 июля (1), 31 июля (1), 1 августа (1), 2 августа (2)
|Баскетбол
|2
|25 июля - 8 августа
|7 августа (1), 8 августа (1)
|Баскетбол 3х3
|2
|24 - 28 июля
|28 июля (2)
|Бейсбол
|1
|28 июля - 7 августа
|7 августа (1)
|Бокс
|13
|24 июля - 8 августа
|3 августа (2), 4 августа (1), 5 августа (1), 6 августа (1), 7 августа (4), 8 августа (4)
|Борьба
|18
|2 - 7 августа
|2 августа (3), 3 августа (3), 4 августа (3), 5 августа (3), 6 августа (3), 7 августа (3)
|Велоспорт
|22
|24 июля - 8 августа
|24 июля (1), 25 июля (1), 26 июля (1), 27 июля (1), 28 июля (2), 30 июля (2), 1 августа (2), 2 августа (1), 3 августа (2), 4 августа (1), 5 августа (2), 6 августа (2), 7 августа (1), 8 августа (3)
|Водное поло
|2
|24 июля - 8 августа
|7 августа (1), 8 августа (1)
|Волейбол
|2
|24 июля - 8 августа
|7 августа (1), 8 августа (1)
|Пляжный волейбол
|2
|24 июля - 7 августа
|6 августа (1), 7 августа (1)
|Гандбол
|2
|24 июля - 8 августа
|7 августа (1), 8 августа (1)
|Гольф
|2
|29 июля - 7 августа
|1 августа (1), 7 августа (1)
|Гребля на байдарках и каноэ
|16
|25 июля - 7 августа
|26 июля (1), 27 июля (1), 29 июля (1), 30 июля (1), 3 августа (4), 5 августа (4), 7 августа (4)
|Дзюдо
|15
|24-31 июля
|24 июля (2), 25 июля (2), 26 июля (2), 27 июля (2), 28 июля (2), 29 июля (2), 30 июля (2), 31 июля (1)
|Карате
|8
|6 - 8 августа
|6 августа (3), 7 августа (3), 8 августа (2)
|Конный спорт
|6
|24 июля - 7 августа
|27 июля (1), 28 июля (1), 2 августа (2), 4 августа (1), 7 августа (1)
|Лёгкая атлетика
|48
|30 июля - 8 августа
|30 июля (1), 31 июля (3), 1 августа (4), 2 августа (5), 3 августа (6), 4 августа (5), 5 августа (8), 6 августа (8), 7 августа (7), 8 августа (1)
|Настольный теннис
|5
|24 июля - 6 августа
|26 июля (1), 29 июля (1), 30 июля (1), 5 августа (1), 6 августа (1)
|Парусный спорт
|10
|26 июля - 5 августа
|1 августа (2), 2 августа (2), 3 августа (2), 4 августа (2), 5 августа (2)
|Плавание
|37
|24 июля - 5 августа
|25 июля (4), 26 июля (4), 27 июля (4), 28 июля (5), 29 июля (5), 30 июля (4), 31 июля (4), 1 августа (5), 4 августа (1), 5 августа (1)
|Прыжки в воду
|8
|25 июля - 7 августа
|25 июля (1), 26 июля (1), 27 июля (1), 28 июля (1), 1 августа (1), 3 августа (1), 5 августа (1), 7 августа (1)
|Прыжки на батуте
|2
|30 - 31 июля
|30 июля (1), 31 июля (1)
|Регби-7
|2
|26 - 31 июля
|28 июля (1), 31 июля (1)
|Сёрфинг
|2
|25 - 28 июля
|28 июля (2)
|Синхронное
плавание
|2
|2 - 6 августа
|4 августа (1), 6 августа (1)
|Скейтбординг
|4
|25 июля - 5 августа
|25 июля (1), 26 июля (1), 4 августа (1), 5 августа (1)
|Современное
пятиборье
|2
|5 - 7 августа
|6 августа (1), 7 августа (1)
|Софтбол
|1
|21 - 27 июля
|27 июля (1)
|Спортивная гимнастика
|14
|24 июля - 4 августа
|26 июля (1), 27 июля (1), 28 июля (1), 29 июля (1), 1 августа (4), 2 августа (3), 3 августа (3)
|Спортивное скалолазание
|2
|3 - 6 августа
|5 августа (1), 6 августа (1)
|Стрельба
|15
|24 июля — 2 августа
|24 июля (2), 25 июля (2), 26 июля (2), 27 июля (2), 29 июля (2), 30 июля (1), 31 июля (2), 2 августа (2)
|Стрельба из лука
|5
|23-31 июля
|24 июля (1), 25 июля (1), 26 июля (1), 30 июля (1), 31 июля (1)
|Теннис
|5
|24 июля — 1 августа
|30 июля (1), 31 июля (1), 1 августа (3)
|Триатлон
|3
|26 - 31 июля
|26 июля (1), 27 июля (1), 31 июля (1)
|Тхэквондо
|8
|24 - 27 июля
|24 июля (2), 25 июля (2), 26 июля (2), 27 июля (2)
|Тяжёлая атлетика
|14
|24 июля - 4 августа
|24 июля (1), 25 июля (2), 26 июля (1), 27 июля (2), 28 июля (1), 31 июля (2), 1 августа (1), 2 августа (2), 3 августа (1), 4 августа (1)
|Фехтование
|12
|24 июля — 1 августа
|24 июля (2), 25 июля (2), 26 июля (2), 27 июля (1), 28 июля (1), 29 июля (1), 30 июля (1), 31 июля (1), 1 августа (1)
|Футбол
|2
|21 июля - 7 августа
|6 августа (1), 7 августа (1)
|Хоккей на траве
|2
|24 июля — 6 августа
|5 августа (1), 6 августа (1)
|Художественная гимнастика
|2
|6-8 августа
|7 августа (1), 8 августа (1)
Олимпиада 2020 полный календарь всех событий
Условные обозначения в таблице:
О - открытие Олимпиады
З - закрытие Олимпиады
К - квалификация соревнований
Ф - финалы соревнований
П - показательные выступления
|Июль/Август
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|Медали
|Церемонии
|О
|З
|Академическая гребля
|К
|К
|К
|К
|Ф2
|Ф4
|Ф4
|Ф4
|Ф4
|14
|Бадминтон
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|Ф1
|Ф1
|Ф1
|Ф2
|5
|Баскетбол
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|Ф1
|Ф1
|2
|Баскетбол 3х3
|К
|К
|К
|К
|Ф2
|2
|Бейсбол
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|Ф1
|1
|Бокс
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|Ф2
|Ф1
|Ф1
|Ф1
|Ф4
|Ф4
|13
|Борьба
|К
|Ф3
|Ф3
|Ф3
|Ф3
|Ф3
|Ф3
|18
|Велоспорт
|Ф1
|Ф1
|Ф1
|Ф1
|Ф2
|К
|Ф2
|К
|Ф2
|Ф1
|Ф2
|Ф1
|Ф2
|Ф2
|Ф1
|Ф3
|22
|Водное поло
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|Ф1
|Ф1
|2
|Волейбол
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|Ф1
|Ф1
|2
|Пляжный волейбол
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|Ф1
|Ф1
|2
|Гандбол
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|Ф1
|Ф1
|2
|Гольф
|К
|К
|К
|Ф1
|К
|К
|К
|Ф1
|2
|Гребля на байдарках и каноэ
|К
|Ф1
|Ф1
|К
|Ф1
|Ф1
|К
|Ф4
|К
|Ф4
|К
|Ф4
|16
|Дзюдо
|Ф2
|Ф2
|Ф2
|Ф2
|Ф2
|Ф2
|Ф2
|Ф1
|15
|Карате
|Ф3
|Ф3
|Ф2
|8
|Конный спорт
|К
|К
|Ф1
|Ф1
|К
|К
|К
|Ф2
|К
|Ф1
|К
|Ф1
|6
|Лёгкая атлетика
|Ф1
|Ф3
|Ф4
|Ф5
|Ф6
|Ф5
|Ф8
|Ф8
|Ф7
|Ф1
|48
|Настольный теннис
|К
|К
|Ф1
|К
|К
|Ф1
|Ф1
|К
|К
|К
|К
|Ф1
|Ф1
|5
|Парусный спорт
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|Ф2
|Ф2
|Ф2
|Ф2
|Ф2
|10
|Плавание
|К
|Ф4
|Ф4
|Ф4
|Ф5
|Ф5
|Ф4
|Ф4
|Ф5
|Ф1
|Ф1
|37
|Прыжки в воду
|Ф1
|Ф1
|Ф1
|Ф1
|К
|К
|Ф1
|К
|Ф1
|К
|Ф1
|К
|Ф1
|8
|Прыжки на батуте
|Ф1
|Ф1
|2
|Регби-7
|К
|К
|Ф1
|К
|К
|Ф1
|2
|Сёрфинг
|К
|К
|К
|Ф2
|2
|Синхронное
плавание
|К
|К
|Ф1
|К
|Ф1
|2
|Скейтбординг
|Ф1
|Ф1
|Ф1
|Ф1
|4
|Современное
пятиборье
|К
|Ф1
|Ф1
|2
|Софтбол
|К
|К
|К
|К
|К
|Ф1
|1
|Спортивная гимнастика
|К
|К
|Ф1
|Ф1
|Ф1
|Ф1
|Ф4
|Ф3
|Ф3
|ПВ
|14
|Спортивное скалолазание
|К
|К
|Ф1
|Ф1
|2
|Стрельба
|Ф2
|Ф2
|Ф2
|Ф2
|К
|Ф2
|Ф1
|Ф2
|К
|Ф2
|15
|Стрельба из лука
|К
|Ф1
|Ф1
|Ф1
|К
|К
|К
|Ф1
|Ф1
|5
|Теннис
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|Ф1
|Ф1
|Ф3
|5
|Триатлон
|Ф1
|Ф1
|Ф1
|3
|Тхэквондо
|Ф2
|Ф2
|Ф2
|Ф2
|8
|Тяжёлая атлетика
|Ф1
|Ф2
|Ф1
|Ф2
|Ф1
|Ф2
|Ф1
|Ф2
|Ф1
|Ф1
|14
|Фехтование
|Ф2
|Ф2
|Ф2
|Ф1
|Ф1
|Ф1
|Ф1
|Ф1
|Ф1
|12
|Футбол
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|Ф1
|Ф1
|2
|Хоккей на траве
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|К
|Ф1
|Ф1
|2
|Художественная гимнастика
|К
|Ф1
|Ф1
|2
|Медали
|11
|18
|21
|22
|23
|17
|21
|21
|25
|22
|24
|17
|27
|23
|34
|13
|339
|Июль/Август
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
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