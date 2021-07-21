Олимпиада 2020: максимально полный календарь соревнований

21 июля матчами по софтболу и футболу начинаются Летние Олимпийские игры 2020 в Токио. Церемония открытия состоится только 23 числа, однако это не стало преградой спортсменам начать соревновательную программу ранее. UA-Футбол для вашего удобства представляет в максимально полном объёме календарь соревнований. Прямо в этой новости ниже вы сможете найти расписание всех финалов по дням, в одной таблице увидеть расписание всей Олимпиады, а в ещё одной - ознакомиться с общей информацией по каждой дисциплине.

Олимпиада 2021: наш анонс

Олимпиада 2021 календарь финалов

Первым указано местное время. (В скобках) - киевское время

23 июля, пятница

20:00 (14:00) Церемония открытия Олимпийских игр в Токио

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24 июля, суббота

08:30 (02:30) Стрельба (женщины - винтовка, мужчины - пистолет 10 м)

11:00 (05:00) Велоспорт (мужчины - групповая шоссейная гонка)

12:50 (06:50) Тяжелая атлетика (женщины 49 кг)

14:15 (08:15) Стрельба из лука (микст, командное первенство)

17:00 (11:00) Дзюдо (женщины 48 кг, мужчины 60 кг)

17:30 (11:30) Фехтование (женщины - шпага, мужчины - сабля)

19:00 (13:00) Тхэквондо (женщины до 49 кг, мужчины до 58 кг)



25 июля, воскресенье

09:00 (03:00) Стрельба (женщины - пистолет, мужчины - винтовка 10 м)

09:00 (03:00) Скейтбординг (мужчины, стрит)

10:30 (04:30) Плавание (мужчины - вольный стиль 400 м, комплексное плавание 400 м, женщины - комплексное плавание 400 м, эстафета вольным стилем 4х100 м)

13:00 (07:00) Велоспорт (женщины - групповая шоссейная гонка)

13:45 (07:45) Стрельба из лука (женщины, командное первенство)

15:00 (09:00) Прыжки в воду (синхронный трамплин, женщины)

17:00 (11:00) Дзюдо (женщины 52 кг, мужчины 66 кг)

18:00 (12:00) Фехтование (женщины - рапира, мужчины - шпага)

19:00 (13:00) Тхэквондо (женщины 49-57 кг, мужчины 58-68 кг)

19:50 (13:50) Тяжелая атлетика (мужчины, 61 и 67 кг)



26 июля, понедельник

07:30 (01:30) Триатлон (мужчины, индивидуальное первенство)

09:00 (03:00) Стрельба (женщины и мужчины - круглый стенд)

09:00 (03:00) Скейтбординг (женщины, стрит)

10:30 (04:30) Плавание (мужчины - брасс 100 м, вольный стиль 4х100 м, женщины - вольный стиль 400 м, баттерфляй 100 м)

13:45 (07:45) Стрельба из лука (мужчины, командное первенство)

14:00 (08:00) Гребля на байдарках и каноэ (мужчины, слалом - каноэ-одиночки)

15:00 (09:00) Велоспорт (мужчины - маунтинбайк)

15:00 (09:00) Прыжки в воду (синхронная вышка, мужчины)

17:00 (11:00) Дзюдо (женщины 57 кг, мужчины 73 кг)

18:00 (12:00) Фехтование (женщины - сабля, мужчины - рапира)

19:00 (13:00) Спортивная гимнастика (мужчины - командное многоборье)

19:00 (13:00) Тхэквондо (женщины 57-67 кг, мужчины 68-80 кг)

19:50 (13:50) Тяжелая атлетика (женщины, 55 кг)

20:00 (14:00) Настольный теннис (смешанные пары)



27 июля, вторник

07:30 (01:30) Триатлон (женщины, индивидуальное первенство)

09:50 (03:50) Академическая гребля (женщины и мужчины, четверка парная)

09:00 (03:00) Стрельба (микст, пистолет и винтовка 10 м)

10:30 (04:30) Плавание (мужчины - вольный стиль 200 м, спина 100 м, женщины - спина 100 м, брасс 100 м)

14:00 (08:00) Гребля на байдарках и каноэ (женщины, слалом - байдарки-одиночки)

15:00 (09:00) Прыжки в воду (синхронная вышка, женщины)

15:00 (09:00) Велоспорт (женщины - маунтинбайк)

15:50 (09:50) Тяжелая атлетика (женщины 59 кг и 64 кг)

17:00 (11:00) Дзюдо (женщины 63 кг, мужчины 81 кг)

17:30 (11:30) Конный спорт (выездка, командное первенство)

18:30 (12:30) Фехтование (женщины - командная шпага)

19:00 (13:00) Тхэквондо (женщины 67+ кг, мужчины 80+ кг)

19:45 (13:45) Спортивная гимнастика (женщины - командное многоборье)

20:00 (14:00) Софтбол (женщины)

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28 июля, среда

09:18 (03:18) Академическая гребля (женщины, мужчины - двойка парная, четверка распашная без рулевого)

10:30 (04:30) Плавание (мужчины - батерфляй - 200 м, вольный стиль 4х200 м, женщины - вольный стиль 200 м и 1500 м, комплексное плавание 200 м)

11:30 (03:18) Велоспорт (женщины и мужчины - шоссейные гонки с раздельным стартом)

15:00 (09:00) Прыжки в воду (синхронный трамплин, мужчины)

16:30 (10:30) Регби (мужчины)

17:00 (11:00) Дзюдо (женщины 70 кг, мужчины 90 кг)

17:30 (11:30) Конный спорт (выездка, индивидуальное первенство)

18:30 (12:30) Фехтование (мужчины - командная сабля)

19:15 (13:15) Спортивная гимнастика (мужчины - индивидуальное многоборье)

19:50 (13:50) Тяжелая атлетика (мужчины, 73 кг)

20:45 (14:45) Баскетбол 3х3 (мужчины, женщины)



29 июля, четверг

08:00 (02:00) Серфинг (женщины и мужчины - шортборд)

08:30 (02:30) Академическая гребля (мужчины и женщины - двойка парная легкий вес, двойка распашная без рулевого)

09:00 (03:00) Стрельба (мужчины и женщины - траншейный стенд)

14:00 (08:00) Гребля на байдарках и каноэ (женщины, слалом - каноэ-одиночки)

17:00 (11:00) Дзюдо (женщины 78 кг, мужчины 100 кг)

18:20 (12:20) Фехтование (женщины - командная рапира)

18:50 (12:50) Спортивная гимнастика (женщины - индивидуальное многоборье)

19:00 (13:00) Плавание (мужчины - вольный стиль 800 м, брасс 200 м, женщины - батерфляй 200 м, эстафета вольным стилем 4х200 м)

20:00 (14:00) Настольный теннис (женщины одиночный разряд)



30 июля, пятница

09:00 (03:00) Стрельба (женщины - пистолет 25 м)

09:30 (03:30) Академическая гребля (мужчины и женщины - одиночка и восьмёрка с рулевым)

10:00 (04:00) Велоспорт (женщины и мужчины - BMX)

12:00 (06:00) Теннис (женщины одиночный разряд)

13:00 (07:00) Прыжки на батуте (женщины)

14:00 (08:00) Гребля на байдарках и каноэ (мужчины, слалом - байдарки-одиночки)

14:45 (08:45) Стрельба из лука (женщины, индивидуальное первенство)

15:30 (09:30) Бадминтон (смешанная пара)

17:00 (11:00) Дзюдо (женщины +78 кг, мужчины +100 кг)

18:20 (12:20) Фехтование (мужчины - командная рапира)

19:00 (13:00) Плавание (мужчины - спина 200 м, комплексное плавание 200 м, женщины - вольный стиль 100 м, женщины - вольный стиль 800 м, брасс 200 м)

19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины 10000 м)

20:00 (14:00) Настольный теннис (мужчины одиночный разряд)



31 июля, суббота

08:00 (02:00) Триатлон (смешанная эстафета)

09:00 (03:00) Стрельба (женщины - винтовка из трёх положений, микст - траншейный стенд)

10:30 (04:30) Плавание (мужчины - батерфляй 100 м, женщины - спина 200 м, смешанная - комбинированная эстафета 4х100 м)

12:00 (06:00) Парусный спорт (мужчины и женщины - виндсёрфинг)

12:00 (06:00) Теннис (мужчины одиночный разряд, женская и мужская пара)

13:00 (07:00) Прыжки на батуте (мужчины)

14:45 (08:45) Стрельба из лука (мужчины, индивидуальное первенство)

16:30 (10:30) Регби (женщины)

17:00 (11:00) Дзюдо (смешанные команды)

18:00 (12:00) Бадминтон (мужская пара)

18:20 (12:20) Фехтование (женщины - командная сабля)

19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 10000 м, диск, женщины - 100 м, смешанная эстафета 4х400 м)

20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (мужчины 81 и 96 кг)

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1 августа, воскресенье

07:30 (01:30) Гольф (мужчины)

10:00 (04:00) Велоспорт (женщины и мужчины - BMX-фристайл)

10:30 (04:30) Плавание (мужчины - вольный стиль 50 м, вольный стиль 1500 м, эстафета комбинированная 4х100 м, женщины - вольный стиль 50 м, эстафета комбинированным стилем 4х100 м)

12:00 (06:00) Парусный спорт (мужчины - Лазер, женщины - Лазер Радикал)

15:00 (09:00) Прыжки в воду (трамплин, женщины)

17:00 (11:00) Спортивная гимнастика (мужчины - вольные упражнения, конь, женщины - опорный прыжок, брусья)

18:20 (12:20) Фехтование (мужчины - командная рапира)

19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 100 м, прыжок в высоту, женщины - тройной прыжок, ядро)

20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (женщины 76 кг)

20:30 (14:30) Бадминтон (женский одиночный)



2 августа, понедельник

09:00 (03:00) Стрельба (мужчины - пистолет, женщины - винтовка)

12:00 (06:00) Парусный спорт (мужчины и женщины - класс 49-й)

15:30 (09:30) Велоспорт (женщины - командный спринт)

17:00 (11:00) Конный спорт (индивидуальное и командное троеборье, конкур)

17:00 (11:00) Спортивная гимнастика (мужчины - кольца, опорный прыжок, женщины - вольные упражнения)

18:00 (12:00) Борьба (женщины - вольный стиль 76 кг, мужчины - греко-римская 60 кг и 130 кг)

19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 3000 м с препятствиями, прыжки в длину, женщины - 5000 м, 100 м с барьерами, диск)

20:00 (14:00) Бадминтон (женская пара и мужской одиночный)

20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (женщины 87 и 87+ кг)



3 августа, вторник

09:30 (03:30) Гребля на байдарках и каноэ (мужчины, спринт - каноэ-двойки, 1000 м, байдарки-одиночки 1000 м, женщины, спринт - байдарки-одиночки 200 м, байдарки-двойки 500 м)

12:00 (06:00) Парусный спорт (мужчины - Финн, женщины - Накра 17)

15:00 (09:00) Прыжки в воду. (трамплин, мужчины)

15:30 (09:30) Велоспорт (мужчины - командный спринт, женщины - командная гонка преследования)

17:00 (11:00) Бокс (мужчины до 69 кг, женщины до 57 кг)

17:00 (11:00) Спортивная гимнастика (мужчины - брусья, перекладина, женщины - бревно)

18:00 (12:00) Борьба (женщины - вольный стиль 68 кг, мужчины - греко-римская 77 и 97 кг)

19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 400 м с барьерами, прыжки с жердиной, женщины - 200 м, 800 м, прыжок в длину, молот)

20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (мужчины 109 кг)



4 августа, среда

08:00 (02:00) Плавание в открытой воде (женщины)

09:00 (03:00) Скейтбординг (женщины парк)

12:00 (06:00) Парусный спорт (мужчины и женщины - класс 470)

14:00 (08:00) Бокс (мужчины до 81 кг)

15:30 (09:30) Велоспорт (мужчины - командная гонка преследования)

18:00 (12:00) Борьба (женщины - вольный стиль 62 кг, мужчины - греко-римская 67 и 87 кг)

19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 200 м и 800 м, тройной прыжок, молот, десятиборье, женщины - 400 м с барьерами, 3000 м с препятствиями, семиборье)

19:00 (13:00) Конный спорт (индивидуальный конкур)

19:30 (13:30) Синхронное плавание. Дуэты

20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (мужчины 109+ кг)



5 августа, четверг

08:00 (02:00) Плавание в открытой воде (мужчины)

09:00 (03:00) Скейтбординг (мужчины парк)

09:30 (03:30) Гребля на байдарках и каноэ (мужчины, спринт - байдарки-одиночки 200 м, байдарки-двойки 1000 м, женщины - каноэ-одиночки 200 м, байдарки-одиночки 500 м)

14:00 (08:00) Бокс (мужчины до 57 кг)

15:00 (09:00) Прыжки в воду (вышка, женщины)

15:30 (09:30) Велоспорт (мужчины - омниум, женщины - кейрин)

16:30 (10:30) Скалолазание (мужчины)

17:00 (11:00) Карате (мужчины - 67 кг, женщины - 55 кг, ката)

18:00 (12:00) Борьба (женщины - вольный стиль 57 кг, мужчины - вольный стиль 57 и 86 кг)

19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 400 м, 110 м с барьерами, ходьба 20 км, ядро, десятиборье, женщины - жердина, семиборье)

19:00 (13:00) Хоккей на траве (мужчины)

19:00 (13:00) Настольный теннис (женщины команды)

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6 августа, пятница

10:00 (04:00) Пляжный волейбол (женщины)

11:00 (05:00) Футбол (женщины)

14:00 (08:00) Бокс (мужчины - до 91 кг)

14:30 (08:30) Современное пятиборье (женщины)

15:30 (09:30) Велоспорт (мужчины - спринт)

16:30 (10:30) Скалолазание (женщины)

17:00 (11:00) Карате (мужчины - 75 кг, ката, женщины - 61 кг)

18:00 (12:00) Борьба (женщины - вольный стиль 53 кг, мужчины - вольный стиль 74 и 125 кг)

19:00 (13:00) Хоккей на траве (женщины)

19:00 (13:00) Настольный теннис (мужчины команды)

20:00 (14:00) Легкая атлетика (мужчины - 5000 м, эстафета 4х100 м, ходьба 50 км, женщины - 400 м, 1500 м, эстафета 4х100 м, ходьба 20 км, копьё)



7 августа, суббота

07:30 (01:30) Гольф (женщины)

09:30 (03:30) Гребля на байдарках и каноэ (мужчины, спринт - каноэ-одиночки 1000 м, байдарки-четвёрки 500 м, женщины - каноэ-двойки 500 м, байдарки-четвёрки 500 м)

10:00 (04:00) Пляжный волейбол (мужчины)

14:00 (08:00) Бокс (мужчины - до 52 кг, до 75 кг, женщины - до 51 кг, до 69 кг)

14:00 (08:00) Карате (мужчины - свыше 75 кг, женщины - свыше 61 кг)

14:30 (08:30) Современное пятиборье (мужчины)

15:00 (09:00) Прыжки в воду (вышка, мужчины)

15:20 (09:20) Художественная гимнастика (женщины - индивидуальное многоборье)

15:30 (09:30) Велоспорт (мужчины - медисон)

16:30 (10:30) Водное поло (женщины)

18:00 (12:00) Борьба (женщины - вольный стиль 50 кг, мужчины - вольный стиль 65 и 97 кг)

19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 1500 м, эстафета 4х400 м, копьё, женщины - 1000м, эстафета 4х400 м, марафон, прыжки в высоту)

19:00 (13:00) Бейсбол (мужчины)

19:00 (13:00) Конный спорт (командный конкур)

19:30 (13:30) Синхронное плавание. Группы

20:00 (14:00) Баскетбол (мужчины)

20:00 (14:00) Футбол (мужчины)

21:00 (15:00) Гандбол (мужчины)

21:15 (15:15) Волейбол (мужчины)



8 августа, воскресенье

07:00 (01:00) Легкая атлетика (мужчины - марафон)

10:00 (04:00) Велоспорт (мужчины - кейрин, женщины - спринт и омниум)

11:00 (05:00) Художественная гимнастика (женщины - групповые упражнения)

11:30 (05:30) Баскетбол (женщины)

13:30 (07:30) Волейбол (женщины)

14:00 (08:00) Бокс (мужчины - до 63 кг, свыше 91 кг, женщины - до 60 кг, до 75 кг)

15:00 (09:00) Гандбол (женщины)

16:30 (10:30) Водное поло (мужчины)

20:00 (14:00) Церемония закрытия Олимпиады 2020 (2021) в Токио

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Олимпиада 2020 календарь по видам спорта

Вид спорта Количество

наград Даты

проведения Даты финалов

(число финалов) Академическая гребля 14 23 - 30 июля 27 июля (2), 28 июля (4), 29 июля (4), 30 июля (4) Бадминтон 5 24 июля - 2 августа 30 июля (1), 31 июля (1), 1 августа (1), 2 августа (2) Баскетбол 2 25 июля - 8 августа 7 августа (1), 8 августа (1) Баскетбол 3х3 2 24 - 28 июля 28 июля (2) Бейсбол 1 28 июля - 7 августа 7 августа (1) Бокс 13 24 июля - 8 августа 3 августа (2), 4 августа (1), 5 августа (1), 6 августа (1), 7 августа (4), 8 августа (4) Борьба 18 2 - 7 августа 2 августа (3), 3 августа (3), 4 августа (3), 5 августа (3), 6 августа (3), 7 августа (3) Велоспорт 22 24 июля - 8 августа 24 июля (1), 25 июля (1), 26 июля (1), 27 июля (1), 28 июля (2), 30 июля (2), 1 августа (2), 2 августа (1), 3 августа (2), 4 августа (1), 5 августа (2), 6 августа (2), 7 августа (1), 8 августа (3) Водное поло 2 24 июля - 8 августа 7 августа (1), 8 августа (1) Волейбол 2 24 июля - 8 августа 7 августа (1), 8 августа (1) Пляжный волейбол 2 24 июля - 7 августа 6 августа (1), 7 августа (1) Гандбол 2 24 июля - 8 августа 7 августа (1), 8 августа (1) Гольф 2 29 июля - 7 августа 1 августа (1), 7 августа (1) Гребля на байдарках и каноэ 16 25 июля - 7 августа 26 июля (1), 27 июля (1), 29 июля (1), 30 июля (1), 3 августа (4), 5 августа (4), 7 августа (4) Дзюдо 15 24-31 июля 24 июля (2), 25 июля (2), 26 июля (2), 27 июля (2), 28 июля (2), 29 июля (2), 30 июля (2), 31 июля (1) Карате 8 6 - 8 августа 6 августа (3), 7 августа (3), 8 августа (2) Конный спорт 6 24 июля - 7 августа 27 июля (1), 28 июля (1), 2 августа (2), 4 августа (1), 7 августа (1) Лёгкая атлетика 48 30 июля - 8 августа 30 июля (1), 31 июля (3), 1 августа (4), 2 августа (5), 3 августа (6), 4 августа (5), 5 августа (8), 6 августа (8), 7 августа (7), 8 августа (1) Настольный теннис 5 24 июля - 6 августа 26 июля (1), 29 июля (1), 30 июля (1), 5 августа (1), 6 августа (1) Парусный спорт 10 26 июля - 5 августа 1 августа (2), 2 августа (2), 3 августа (2), 4 августа (2), 5 августа (2) Плавание 37 24 июля - 5 августа 25 июля (4), 26 июля (4), 27 июля (4), 28 июля (5), 29 июля (5), 30 июля (4), 31 июля (4), 1 августа (5), 4 августа (1), 5 августа (1) Прыжки в воду 8 25 июля - 7 августа 25 июля (1), 26 июля (1), 27 июля (1), 28 июля (1), 1 августа (1), 3 августа (1), 5 августа (1), 7 августа (1) Прыжки на батуте 2 30 - 31 июля 30 июля (1), 31 июля (1) Регби-7 2 26 - 31 июля 28 июля (1), 31 июля (1) Сёрфинг 2 25 - 28 июля 28 июля (2) Синхронное

плавание 2 2 - 6 августа 4 августа (1), 6 августа (1) Скейтбординг 4 25 июля - 5 августа 25 июля (1), 26 июля (1), 4 августа (1), 5 августа (1) Современное

пятиборье 2 5 - 7 августа 6 августа (1), 7 августа (1) Софтбол 1 21 - 27 июля 27 июля (1) Спортивная гимнастика 14 24 июля - 4 августа 26 июля (1), 27 июля (1), 28 июля (1), 29 июля (1), 1 августа (4), 2 августа (3), 3 августа (3) Спортивное скалолазание 2 3 - 6 августа 5 августа (1), 6 августа (1) Стрельба 15 24 июля — 2 августа 24 июля (2), 25 июля (2), 26 июля (2), 27 июля (2), 29 июля (2), 30 июля (1), 31 июля (2), 2 августа (2) Стрельба из лука 5 23-31 июля 24 июля (1), 25 июля (1), 26 июля (1), 30 июля (1), 31 июля (1) Теннис 5 24 июля — 1 августа 30 июля (1), 31 июля (1), 1 августа (3) Триатлон 3 26 - 31 июля 26 июля (1), 27 июля (1), 31 июля (1) Тхэквондо 8 24 - 27 июля 24 июля (2), 25 июля (2), 26 июля (2), 27 июля (2) Тяжёлая атлетика 14 24 июля - 4 августа 24 июля (1), 25 июля (2), 26 июля (1), 27 июля (2), 28 июля (1), 31 июля (2), 1 августа (1), 2 августа (2), 3 августа (1), 4 августа (1) Фехтование 12 24 июля — 1 августа 24 июля (2), 25 июля (2), 26 июля (2), 27 июля (1), 28 июля (1), 29 июля (1), 30 июля (1), 31 июля (1), 1 августа (1) Футбол 2 21 июля - 7 августа 6 августа (1), 7 августа (1) Хоккей на траве 2 24 июля — 6 августа 5 августа (1), 6 августа (1) Художественная гимнастика 2 6-8 августа 7 августа (1), 8 августа (1)

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Олимпиада 2020 полный календарь всех событий

Условные обозначения в таблице:

О - открытие Олимпиады

З - закрытие Олимпиады

К - квалификация соревнований

Ф - финалы соревнований

П - показательные выступления