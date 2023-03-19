Сын пианиста и посол после футбола. История первого игрока, сменившего Барселону на Реал

Отношения "Реала" и "Барселоны" чрезвычайно многогранны. Особое место занимают футболисты, сменившие одни цвета на другие - тот же переход Луиша Фигу считается хрестоматийным примером предательства. Бернд Шустер и Микаэль Лаудруп вызвали не меньшую гамму эмоций - можно сказать, что такие трансферы не ограничиваются чисто спортивными принципами и будоражат давние споры между столицей и провинцией.

В то же время возникает вопрос – а с чего все началось? Кто был игроком, решившимся на переезд? Но был ли он вероломным? Чтобы выяснить, вернемся в 1902 год.

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Альфонсо Альбенис – имя давно забыто широкой публикой, но не историей. Удивительно, что этот парень в свое время выбрал спорт, а не пошел по пути отца - Исаака Альбениса, выдающегося пианиста и композитора, давшего толчок переосмыслению испанского фольклора. Родился в Барселоне (в 1885-м), вырос в творческой семье (сестра нашего героя стала знаменитой художницей и иллюстраторкой), был окутан духом постромантизма - говорят, Альфонсо обладал хрупкой душой (что отразилось на его манере игры) однако искал эстетизм в чем-то грубом и безудержном.

Альфонсо в детстве с мамой и сестрами, фото - timetoast.com

И этим оказались футбол и регби - Альбенис-старший много путешествовал с концертами Британией и Францией, проживал определенный период в Лондоне и Париже, поэтому сын мог прикоснуться к желанному. Когда семья вернулась в Каталонию из-за болезни Исаака, Альфонсо не просто имел представление о принципах игры, а был ее ярким представителем. Неудивительно, что в 1901-м состоялось знакомство с неким Жоаном Гампером.

Помог "блаугранас" выиграть дебютный трофей, стал участником первого Эль Класико и дошел до финала кубка Испании

Источники называют Альбениса "атакующим полузащитником, обладающим изящной техникой". Это красноречивая характеристика, учитывая, что к началу ХХ века "Барселона" существенно отличалась от остальных соперников, задавала тенденции в регионе, могла похвастаться высоким уровнем мастерства и немало требовала от новичков. Мадридский "Реал" еще не существовал, а "сине-гранатовые" уже ездили по стране ради товарищеских матчей - то есть имели серьезный опыт, благодаря которому доминировали на поле.

И Альфонсо вполне оправдал свое пребывание - помог оформить первый трофей в истории. Команда претендовала на звание лучшей в Каталонии и воплощая амбиции приняла участие в так называемом Copa Macaya. Турнир, организованный среди местных клубов, просуществовал недолго (1900-1903 гг.), но вызвал ряд скандалов - Альфонсо Макайя, инициатор соревнования, так сильно хотел, чтобы именно его "Испания Атлетик" выиграла чашу, что при судейской лояльности обошел "Барселону" в турнирной таблице.

"Нарисованный" офсайд и отмена правомерного гола были проигнорированы, так что Гампер стал ждать следующего розыгрыша, чтобы исправить несправедливость. И уже во втором туре розыгрыша 1901/02 уничтожил обидчиков 7:0; Учитывая, что "Эспаньол", "Catalan FC" (просуществовал до 1920-х) и "Universitary SC" также не создали должное сопротивление, "блаугранас" торжествовали не просто с запасом, а отгрузили 60 мячей.

Два из них – авторства Альбениса; возможно, это мало (особенно на фоне Гампера, поразившего ворота 19 раз), однако нисколько не бросает тень на значимость игрока. Плеймейкер присоединился к разгрому Catalan FC (12:0) и, что важнее, забил "Эспаньолу" (4:2), после чего судьба лидирующей ступени Copa Macaya была фактически решена. Именно так "Барселона" открыла счет своим официальным достижением, и Альфонсо является их частью.

Ранее мы в подробностях рассказали, в каких условиях случилось первое Эль Класико - Альфонсо XIII готовился к коронации, в Испании прошли массовые гуляния и возник Кубок Короля. Не будем заострять внимание, но скажем - Альбенис и здесь оставил след, приобщившись к обыгрышу "сливочных" в полуфинале (3:1). В шестнадцать лет, восемь месяцев и два дня - как указывают историки, "против Альбениса было запрещено играть жестоко и опасно, поскольку он был несовершеннолетним".

А вот на решающий рывок сил не хватило - "Бискайя" (сегодняшний "Атлетик" Бильбао) не увидела оппонента и легко забрала награду (5:1).

Посвятил "Реалу" десять лет и стал блестящим функционером

Прошло всего десять дней с момента Эль Класико, как Альфонсо перебрался в "Реал". Об этом 23 мая 1902-го написали столичные газеты: "Мы узнали, что господин Альбенис, бывший выдающийся игрок "Барселоны", присоединился к футбольному клубу "Реал". Было ли в этом что-то спорное? Абсолютно нет. Тогда речь не шла о каком-то соперничестве между Каталонией и Мадридом, более того, у регионов сложили хорошие отношения в политическом аспекте, если бы Альбенис сменил мадридскую команду - между "бланкос" и другими городскими коллективами действительно чувствовалось существенное напряжение.

А так никто никого ни в чем не обвинял. Альфонсо переехал ради учебы в вузе, получил образование инженера-химика, попутно представлял интересы "Реала" и по случаю поддерживал форму в "Барселоне" (по крайней мере, известно об одной неофициальной встрече в розыгрыше 1906/07).

Альбениса повсюду любили и уважали, потому что кроме непосредственного участия в игре он помог сделать ее лучше в функционерском плане. Вообще "сливочные" мало говорят об Альфонсо в роли футболиста, зато отмечают проделанную им административную работу - например, не без его инициативы был открыт стадион "Campo de O'Donnell", на котором клуб базировался с 1912-го по 1923-й годы.

Стадион Campo de O'Donnell

Приблизительно тогда же Альбенис окончательно завершил карьеру, вошел в совет директоров "Реала" и сосредоточился на различных спортивных инициативах - в конце концов, в 1914 году он стал соучредителем Коллегии арбитров Региональной Федерации, признанной Испанской королевской футбольной федерацией. Институция, сформированная из девяти членов, была призвана систематизировать правила футбола, унифицировать их для всех дивизионов, научить и повысить квалификацию судей.

Можно с уверенностью констатировать, что организация была предтечей профессионального арбитража на территории Испании и исчезла с образованием Ла Лиги. И Альфонсо практически сразу получил высокий пост – президентский; доподлинно не ясно, сколько он председательствовал в коллегии, но есть цифры ее деятельности в течение сезона 1914/15: 84 матча, в том числе два полуфинала Кубка Короля.

О дальнейшей жизни известно очень мало - Альбенис стал успешным дипломатом, был делегирован от Испании в Лигу наций, построил крепкую семью (что интересно его внучка Сесилия - вторая жена бывшего президента Франции Николя Саркози), умер в 1941 году, страдая гипертонией. Что точно понятно, это вклад Альфонсо в историю футбола - он все еще остается самым молодым футболистом "Барселоны", который участвовал в Эль Класико и является тем, кто начал (пусть и формально) трансферную рознь между "кулес" и "бланкос".