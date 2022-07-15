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Соперник Динамо в ЛЧ сделал предложение по форварду Шахтеру - СМИ
Турки хотят арендовать футболиста на сезон с опцией выкупа
Фото: ФК Шахтер
Стамбульский "Фенербахче" продолжает искать пути усиления состава в летнее трансферное окно.
Как пишут турецкие СМИ, "желтые канарейки" сделали предложение "Шахтеру" по 21-летнему нападающему Лассине Траоре. Клуб из Стамбула хочет арендовать буркинийца на сезон с опцией выкупа. Добавим, что еще в апреле были слухи, что "Фенербахче" заинтересован в аренде форварда.
Ранее сообщалось, что Траоре станет единственным легионером, который после начала полномасштабной войны россии против Украины продолжит карьеру в "Шахтере". Однако накануне "горняки" начали подготовку к сезону без Лассины.
Как известно, в матчах 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов "Фенербахче" сыграет против киевского "Динамо".
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