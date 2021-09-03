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Отбор на ЧМ-2022: Бельгия не заметила стараний Эстонии, победы Чехии, Румынии и Андорры
А также первая осечка Армении
фото - twitter.com/ceskarepre_cz
В четверг, 2 сентября, состоялись матчи четвертого тура отбора на ЧМ-2022 в Европе.
Группа В
Швеция - Испания 2:1. Страсть и контратаки поставили Фурию на колени
Грузия - Косово 0:1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Швеция
|3
|3
|0
|0
|6-1
|+5
|9
|2
|Испания
|4
|2
|1
|1
|7-5
|+2
|7
|3
|Косово
|3
|1
|0
|2
|2-6
|-4
|3
|4
|Греция
|2
|0
|2
|0
|2-2
|0
|2
|5
|Грузия
|4
|0
|1
|3
|2-5
|-3
|1
Группа С
Хозяева больше владели мячом и больше били по воротам, но все для них завершилось разгромом. Возможно, все было бы лучше, если бы на 63-й минуте Новиковас реализовал пенальти, но Пикок-Фарелл свою команду спас. В конце концов, класс североирландских футболистов оказался выше, поэтому они своими шансами воспользовались намного лучше.
Литва - Северная Ирландия 1:4
Голы: Баравикас 54 - Баллард 20 Вашингтон 52, Лавера 67, Макнейр 81
На 63-й минуте Новиковас не реализовал пенальти
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Италия
|4
|3
|1
|0
|7-1
|+6
|10
|2
|Швейцария
|2
|2
|0
|0
|4-1
|+3
|6
|3
|Северная Ирландия
|3
|1
|1
|1
|4-3
|+1
|4
|4
|Болгария
|4
|0
|2
|2
|2-6
|-4
|2
|5
|Литва
|3
|0
|0
|3
|1-7
|-6
|0
Группа Е
Роберто Мартинес выставил вполне боевой состав, пусть в нем и не было Де Брюйне. Зато был Лукаку, который оформил дубль. Эстония удивила гранда голом уже на второй минуте, но Бельгия, кажется, и не обратила на это внимание. Ванакен сравнял после подачи Азара, затем были удары Лукаку, а Витсель и Фокет завершили дело. Утешением для хозяев стал второй мяч незадолго до финального свистка.
Эстония - Бельгия 2:5
Голы: Кайт 2, Сорга 83 - Ванакен 22 Лукаку 29 Лукаку 52, Витсель 65, Фокет 76
Чехия, которая приятно удивила на Евро-2020, продолжила играть в таком же ключе - агрессивно и интенсивно. Подопечные Шилхавы нанесли 25 (!) ударов за матч. Но очень не хватало Патрика Шика. Поэтому белорусской сборной удалось завершить игру с достойным для себя счетом - единственный гол забил хавбек «Вероны» Антонин Барак.
Чехия - Беларусь 1: 0
Гол: Барак 34
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Бельгия
|4
|3
|1
|0
|17-4
|+13
|10
|2
|Чехия
|4
|2
|1
|1
|8-4
|+4
|7
|3
|Уэльс
|2
|1
|0
|1
|2-3
|-1
|3
|4
|Беларусь
|3
|1
|0
|2
|4-11
|-7
|3
|5
|Эстония
|3
|0
|0
|3
|6-15
|-9
|0
Группа I
Андорра - Сан-Марино 2: 0
Голы: Марк Валес 18, 24
Венгрия - Англия 0:4. Новая классика
Польша - Албания 4:1. Реинкарнация
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|4
|4
|0
|0
|13-1
|+12
|12
|2
|Польша
|4
|2
|1
|1
|11-6
|+5
|7
|3
|Венгрия
|4
|2
|1
|1
|10-8
|+2
|7
|4
|Албания
|4
|2
|0
|2
|4-6
|-2
|6
|5
|Андорра
|4
|1
|0
|3
|3-8
|-5
|3
|6
|Сан-Марино
|4
|0
|0
|4
|0-12
|-12
|0
Группа J
Лидер секстета Армения потеряла первый очки. Впрочем, ничья на выезде с Северной Македонией - не самый плохой вариант. Румыния, обыграв Исландию на ее поле, подтянулась к первой тройке и уже готовится атаковать позиции конкурентов, учитывая, что в следующем туре команда Мирела Радои будет принимать Лихтенштейн.
Северная Македония - Армения 0: 0
Исландия - Румыния 0: 2
Голы: Ман 47, Станчу 83
Лихтенштейн – Германия 0:2. Скромный дебют Ханси Флика
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Армения
|4
|3
|1
|0
|6-2
|+4
|10
|2
|Германия
|4
|3
|0
|1
|7-2
|+5
|9
|3
|Северная Македония
|4
|2
|1
|1
|9-4
|+5
|7
|4
|Румыния
|4
|2
|0
|2
|7-6
|+1
|6
|5
|Исландия
|4
|1
|0
|3
|4-8
|-4
|3
|6
|Лихтенштейн
|4
|0
|0
|4
|1-12
|-11
|0
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