Отбор на ЧМ-2022: Бельгия не заметила стараний Эстонии, победы Чехии, Румынии и Андорры

В четверг, 2 сентября, состоялись матчи четвертого тура отбора на ЧМ-2022 в Европе.

Группа В

Швеция - Испания 2:1. Страсть и контратаки поставили Фурию на колени

Грузия - Косово 0:1

# Команда И В Н П М РМ О 1 Швеция 3 3 0 0 6-1 +5 9 2 Испания 4 2 1 1 7-5 +2 7 3 Косово 3 1 0 2 2-6 -4 3 4 Греция 2 0 2 0 2-2 0 2 5 Грузия 4 0 1 3 2-5 -3 1

Группа С

Хозяева больше владели мячом и больше били по воротам, но все для них завершилось разгромом. Возможно, все было бы лучше, если бы на 63-й минуте Новиковас реализовал пенальти, но Пикок-Фарелл свою команду спас. В конце концов, класс североирландских футболистов оказался выше, поэтому они своими шансами воспользовались намного лучше.

Литва - Северная Ирландия 1:4

Голы: Баравикас 54 - Баллард 20 Вашингтон 52, Лавера 67, Макнейр 81

На 63-й минуте Новиковас не реализовал пенальти

Италия - Болгария 1:1. Георгиев-Ничьеносец и тяжесть шапки Мономаха

# Команда И В Н П М РМ О 1 Италия 4 3 1 0 7-1 +6 10 2 Швейцария 2 2 0 0 4-1 +3 6 3 Северная Ирландия 3 1 1 1 4-3 +1 4 4 Болгария 4 0 2 2 2-6 -4 2 5 Литва 3 0 0 3 1-7 -6 0

Группа Е

Роберто Мартинес выставил вполне боевой состав, пусть в нем и не было Де Брюйне. Зато был Лукаку, который оформил дубль. Эстония удивила гранда голом уже на второй минуте, но Бельгия, кажется, и не обратила на это внимание. Ванакен сравнял после подачи Азара, затем были удары Лукаку, а Витсель и Фокет завершили дело. Утешением для хозяев стал второй мяч незадолго до финального свистка.

Эстония - Бельгия 2:5

Голы: Кайт 2, Сорга 83 - Ванакен 22 Лукаку 29 Лукаку 52, Витсель 65, Фокет 76

Чехия, которая приятно удивила на Евро-2020, продолжила играть в таком же ключе - агрессивно и интенсивно. Подопечные Шилхавы нанесли 25 (!) ударов за матч. Но очень не хватало Патрика Шика. Поэтому белорусской сборной удалось завершить игру с достойным для себя счетом - единственный гол забил хавбек «Вероны» Антонин Барак.

Чехия - Беларусь 1: 0

Гол: Барак 34

# Команда И В Н П М РМ О 1 Бельгия 4 3 1 0 17-4 +13 10 2 Чехия 4 2 1 1 8-4 +4 7 3 Уэльс 2 1 0 1 2-3 -1 3 4 Беларусь 3 1 0 2 4-11 -7 3 5 Эстония 3 0 0 3 6-15 -9 0

Группа I

Андорра - Сан-Марино 2: 0

Голы: Марк Валес 18, 24

Венгрия - Англия 0:4. Новая классика

Польша - Албания 4:1. Реинкарнация

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 4 4 0 0 13-1 +12 12 2 Польша 4 2 1 1 11-6 +5 7 3 Венгрия 4 2 1 1 10-8 +2 7 4 Албания 4 2 0 2 4-6 -2 6 5 Андорра 4 1 0 3 3-8 -5 3 6 Сан-Марино 4 0 0 4 0-12 -12 0

Группа J

Лидер секстета Армения потеряла первый очки. Впрочем, ничья на выезде с Северной Македонией - не самый плохой вариант. Румыния, обыграв Исландию на ее поле, подтянулась к первой тройке и уже готовится атаковать позиции конкурентов, учитывая, что в следующем туре команда Мирела Радои будет принимать Лихтенштейн.

Северная Македония - Армения 0: 0

Исландия - Румыния 0: 2

Голы: Ман 47, Станчу 83

Лихтенштейн – Германия 0:2. Скромный дебют Ханси Флика