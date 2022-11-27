Динамо играет вничью, Мбаппе, Месси и Левандовски забивают на ЧМ. Главные новости за 26 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 26 ноября

В рамках 15-го тура УПЛ киевляне принимали "Металлист 1925". В первом тайме у них была отличная возможность открыть счет, но Цыганков не смог с пенальти переиграть Мозиля. После перерыва "Динамо" также владело инициативой и создавало моменты, однако мяч в сетке так и не побывал. 0:0 в итоге – "Динамо" упустило возможность сократить отставание до минимума. "Металлист 1925", не знающий горечи поражения уже четыре матча подряд, поднялся на шестое место.

Еще в одном матче дня в Петрово местная команда встречалась с "Вересом". Ровенская команда акцентировала внимание на крайне плохом состоянии газона на стадионе, возможно, именно этот фактор привел уже к четвертому поражению подряд подопечных Вирта. Пропустив быстрый гол от Ситало, они так и не нашли путей к воротам Паламарчука. Вторая победа подряд позволила "Ингульцу" подняться на 12 строчку. "Верес" идет восьмым.

Один из центральных матчей на Мундиале играли Франция и Дания. Трехцветные в трех матчах подряд не могли победить датчан, но в этот раз были сильнее команды Хюмланда. Основные события развернулись во втором тайме – Мбаппе открыл счет, Кристенсен забивает в ответ, но Килиан на 86-й минуте наносит решающий удар. Франция стала первой командой, которая уже гарантировала себе выход в плей-офф Мундиаля, а Мбаппе вырвался в лидеры среди бомбардиров. Во втором матче в группе D Австралия неожиданно победила Тунис (1:0) и теперь имеет шанс на плей-офф. Для этого нужно в последнем туре не проиграть Дании.

Польша во втором туре встречалась с авторами главной сенсации текущего ЧМ – сборной Саудовской Аравии. Но второй раз шокировать фаворита аравийцам уже не удалось, хотя шансы на положительный результат были. Перед перерывом Аль-Давсари не смог переиграть Щенсны с пенальти. В тот момент Польша вела в счете – Зелинский забил с паса Левандовского. А уже во втором тайме Роберт наконец-то сам забил дебютный гол на Чемпионатах мира. 2:0 в пользу Польши, вышедшей на первое место в группе.

После неудачи в первом туре у Месси и компании не было права на ошибку в игре с Мексикой. Аргентина не продемонстрировала феерическую игру, но это не помешало ей все же победить. Во втором тайме Месси открыл счет, а затем Энцо Фернандес закрепил преимущество – 2:0. Перед третьим туром в группе С Польша лидирует с четырьмя очками, у Аргентины и Саудовской Аравии по три, у Мексики – один балл.

В женском чемпионате Украины впервые сыграли между собой "Шахтер" и "Динамо". Историческая встреча завершилась в пользу дончанок. Голы Виктории Головач и Елизаветы Молодюк позволили "Шахтеру" победить 2:1 и оторваться от киевлянок на 5 очков. Донецкий клуб в турнирной таблице женской УПЛ занимает третье место, "Динамо" идет четвертым.

Ураган не сыграет в финале четырех футзальной Лиги Чемпионов

Ивано-Франковская команда одолела сербскую "Лозницу-Град" 2:1. На скорый гол соперника ответили Швед и Моспан. Таким образом, "Ураган" набрал 6 очков на групповом этапе. Шанс попасть в финал был бы, если бы "Спортинг" проиграл "Эболи", но португальцы итальянцам шансов не оставили - 5:0. В финале четырех сыграют кроме лиссабонцев "Бенфика", "Пальма Футзал" и "Андерлехт".

По крайней мере, так утверждают нидерландские СМИ. Сообщается, что ПСВ может продать Коди Гакпо в ближайшее время – вингер уже забил два гола на ЧМ и проводит сильный сезон на клубном уровне. Им интересуется МЮ. А заменой как раз может стать Виктор. Напомним, что уже в январе Цыганков сможет подписывать контракт с другими клубами, чтобы летом перейти в качестве свободного агента.