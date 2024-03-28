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"Меня отличало огромное увлечение музыкой": Марина Лученко-Щенсна – не только жена футболиста, но и поп-дива

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Польская певица, которая покорила сердце известного футболиста

"Меня отличало огромное увлечение музыкой": Марина Лученко-Щенсна – не только жена футболиста, но и поп-дива

Фото - Instagram

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Марина Лученко-Щенсна – одна из самых известных певиц Польши. Девушка собирает миллионы слушателей по всей стране, пишет песни, снимается в кино. Что известно о ее творческом пути? И какую связь имеет с Украиной? Об этом – далее.

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"Меня отличало огромное увлечение музыкой": Марина Лученко-Щенсна – не только жена футболиста, но и поп-дива - изображение 1

Как проходило ее детство

Как сообщают украинские СМИ, Марина родилась в украинском городе Винница в 1989-м году. Имеет брата Евгения. Когда девушке было два года, семья мигрировала в польский городок Сталева Воля. В интервью для журнала "Viva" Марина рассказала, что причиной миграции стала болезнь ее брата.

"Мои дедушка и бабушка – поляки. Когда Советский Союз распался и мы смогли путешествовать, мои родители решили найти для нас лучшее место жительства. А поскольку у нас была семья и друзья в Польше, выбор был очевиден", - поделилась артистка.

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Папа девушки Василий также занимался музыкой, мама Алла танцевала. Поэтому, как говорит сама Марина, она была рождена для сцены. Интересно, что в юности отец артистки основал собственную музыкальную группу "Смурф", но когда обнаружил талант маленькой дочери Марины, сразу взялся за ее карьеру. Именно он дал ей первые уроки вокала и поддерживал во всех творческих начинаниях.

"Поверьте мне, будучи маленькой девочкой в Стальной Воле, абсолютно ничто не отличало меня от моих сверстников, кроме одного – огромного увлечения музыкой с раннего возраста", - призналась артистка в своем Instagram.

Марина в детстве часто участвовала в различных всепольских песенных конкурсах. С некоторых выступлений сохранились даже видеопамятки. Например, с музыкального фестиваля в Кельцах.

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Кроме польских конкурсов, девушка активно выступала и в Украине. В частности, в 2001-м году Марина вернулась в Винницу, чтобы завоевать Гран-при фестиваля детской песни "Музыкальный Зонтик". В 2003-м году в Скадовске на Черноморских играх заняла почетное второе место. И это только маленькая часть достижений, которых у девушки более трех десятков.

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В одном из интервью Марина вспоминает свое детство как безумное приключение, ведь моментами совмещать творчество и учебу было не сладко. Это и неудивительно, ведь кроме певческой карьеры девушка параллельно развивалась еще и как актриса театра.

Кинематограф

После участия в программе "Шанс на успех", Марину пригласили на кастинг в фильм "Баллада об убийцах" режиссера Вальдемара Кшистека. Девушка получила роль маленькой девочки и сыграла вместе с выдающимися польскими актерами – Збигневом Замаховским и Марианом Опаньей. В фильме она также использовала свои вокальные способности, спев фрагмент песни. В 15 лет осуществилась ее следующая большая мечта. Марина прошла кастинг на роль Джульетты в мюзикле "Ромео и Джульетта" режиссера Януша Юзефовича. Роль мечты стала непосредственной причиной ее переезда в Варшаву, где следующие два года она играла в театре "Буффо", приобретая навыки и опыт.

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"Меня отличало огромное увлечение музыкой": Марина Лученко-Щенсна – не только жена футболиста, но и поп-дива - изображение 2

Путь к известной певице в Польше

Следующим творческим приключением Марины стало появление в сериале "39 с половиной" на TVN, где она сыграла роль Аманды, поющей дочери главного героя Дарека. В частности записала четыре саундтрека для этого сериала. Вскоре ею заинтересовалась менеджер Майя Саблевская. За полтора года сотрудничества девушка выпустила два сингла: "Glam Pop" (2010) и "Pepper Mint" (2010). Также выиграла ESKA Music Awards (Дебют года 2010) и две номинации в премии VIVA Comet 2010 – в категории "Дебют года" и "Образ года" 2011-го.

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После расставания с менеджером Марина на несколько месяцев спряталась в студии и работала над совершенно новым, авторским материалом. С тех пор она является соавтором и сокомпозитором большинства своих альбомов.

В 2017-м году Марина выпустила ряд синглов "Takin' Ya Rock Out" и "Hiding In The Water".

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В 2019-м и 2020-м годах Марина начала записывать коллаборации с известным рэперами. В частности, "News" с Kabe, "Nigdy więcej" с Young Iga, а затем "Skandal" со Smolastym. Этот период вспоминает с особым трепетом, ведь несмотря на карантин и тяжелую эпидемическую ситуацию, ей удалось открыть себя в новом амплуа.

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В 2022-м году она выпустила очередной хит – песню "This Is The Moment". А недавно дебютировала ее песенная баллада "W Blasku".

Личная жизнь

Марина Лученко-Щенсна – жена известного голкипера Польской сборной и итальянского клуба "Ювентус" Войцеха Щенсного. Их отношения начались в 2013-м году. В начале отношений девушка не знала, что ее избранник – известный футболист. В то время Марина не жила в Польше, поэтому не очень следила за местными звездами спорта. В 2015-м году Войцех сделал предложение девушке на ее дне рождения. В 2016-м году пара поженилась. Свадьбу сыграли в живописной Греции.

"Меня отличало огромное увлечение музыкой": Марина Лученко-Щенсна – не только жена футболиста, но и поп-дива - изображение 3

Интересно, что после свадьбы девушка не стала отказываться от украинской фамилии, взяв двойной вариант Лученко-Щенсна. В 2018-м году у пары родился первенец. Сына назвали Лиамом.

А совсем недавно, пара поделилась еще одной хорошей вестью – у них будет второй ребенок, пол которого пока неизвестен.

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"Меня отличало огромное увлечение музыкой": Марина Лученко-Щенсна – не только жена футболиста, но и поп-дива - изображение 4

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Украинки все больше и больше захватывают этот мир. Не случайно же, говорят, что в Украине – самые красивые женщины! А Марине, желаем только успеха в ее новых начинаниях.

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