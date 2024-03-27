Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая

Лионель Месси сделал блестящую карьеру в футболе благодаря своим незаурядными способностями. Он восемь раз получал "Золотой мяч", шесть раз получал "Золотую бутсу" и неоднократно признавался лучшим игроком года. А в 2018-м году стал футболистом с самой большой зарплатой, обогнав Криштиану Роналду. В последние годы Месси начал думать о своей пенсии, поэтому в различных открытых источниках можно найти информацию о том, что футболист вкладывает деньги в недвижимость, покупая отели и создавая свой бренд одежды. Об этом всем – далее в нашем исследовании.

Основной доход Месси

Лионель Месси вырос в небогатой семье. Его папа, Хорхе Орасио Месси, был руководителем металлургического завода, а мать, Селия Мария Месси, работала в мастерской по изготовлению магнитов.

Поэтому все свои капиталы он заработал самостоятельно. Основные доходы – это зарплата в футбольном клубе "Интер (Майами)" и реклама. Причем спортивные доходы доминируют над рекламой. Лишь последний четырехлетний контракт с "Барселоной" (с 2017 по 2021 год) предусматривал заработок Месси в 555 млн. евро (138 млн. в год). Правда, получил Лео меньше, потому что в 2020-м году вместе с другими игроками "Барселоны" согласился на сокращение зарплаты из-за пандемии. В "ПСЖ" в 2022-м году он получил 75 млн. евро.

В "Интере" (Майами) базовая зарплата аргентинца составляет 12 млн. долларов, вместе с дополнительными бонусами – 20,4 млн. долларов. Это без спонсорских контрактов. По словам совладельца "Интера" Хорхе Маса, общий доход Месси может составлять 50-60 млн. долларов в год. Что же касается рекламы, то она также приносит Лео отличный доход, который подрастает из года в год. Если в 2017-м году Месси на рекламных контрактах заработал 28 млн. евро, то в 2022-м – уже 55 млн. евро.

Аргентинец с 2010-го года сотрудничает с компанией Adidas – и это приносит ему около 20 млн. евро в год. Контракт, кстати, пожизненный. Еще 20 млн. долларов ему должен принести трехлетний рекламный контракт с криптоплатформой Socios, которая выпускает цифровые токены для болельщиков.

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Также Лео "засветился" в рекламных кампаниях Huawei, Mastercard, Pepsi, Lay's, Gillette, Dolce&Gabanna. Был даже рекламный контракт с российским "Альфа Банком". В 2017-м году стоимость участия Месси в рекламной кампании составляла от 5 до 8 млн. долларов. Неплохо зарабатывает Лионель и в соцсетях: по оценкам аналитиков, один пост в его Instagram стоит около 1,5 млн. евро.

Первая инвестиция – вино!

Первая известная инвестиция Лионеля Месси состоялась в 2010-м году. Футболист начал сотрудничество с аргентинской винодельней Casa Bianchi, основанной итальянским эмигрантом.

Результатом сотрудничества стал выпуск вина Leo, этикетка которого выполнена в форме футболки или футбольного мяча. Впрочем, на вине Месси не зарабатывает – все его доходы с продаж идут на благотворительность.

Гостиничный бизнес в Испании

Одним из крупнейших бизнес-проектов Лионеля Месси является своя сеть отелей. Она не такая известная, как сеть отелей, принадлежащая Криштиану Роналду, но не менее интересная. На "индустрию гостеприимства" футболист обратил внимание в 2017-м году и стал одним из партнеров сети MiM Hotels.

Она сейчас владеет шестью роскошными отелями в Испании и Андорре. Первым приобретением стал отель в Ситжесе (40 км от Барселоны), который стоил Месси 30 млн. евро. Правда, опыт оказался не совсем удачным – власти Барселоны сочли отель не соответствующим городским стандартам (у него были слишком большие балконы) и потребовали снести его. Впрочем, это не отвратило футболиста от гостиничного бизнеса. И он продолжил строить сеть, ежегодно покупая по одному отелю. Его отели уже есть в Андорре, на Ибице и Мальорке.

Лионель и фэшн-индустрия

В том же 2017-м году, когда Месси начал строить свою гостиничную сеть, состоялась первая попытка футболиста зайти в фэшн-бизнес. Похоже, подписав этот знаковый четырехлетний контракт с "Барсой" более чем на полмиллиарда, Лионель впервые всерьез задумался о вложении денег. Знакомство с модной индустрией произошло через жену футболиста: Антонелла Рокуццо вместе с женой легендарного уругвайского игрока Луиса Суареса Софией Бальбо открыли в центре Барселоны премиальный бутик по продаже обуви Sarkany.

Их партнером стал аргентинский дизайнер Рики Саркани. Первый блин вышел комом – бутик пришлось закрыть менее чем через год с убытком в 150 тыс. евро. Вторая попытка была более обдуманной и с другими действующими лицами. Лионель подключил к своему бизнесу младшую сестру Мари Соль Месси, которая получила на родине образование дизайнера одежды. А партнером стала сестра известного американского дизайнера Томми Хилфигера Вирджиния.

Вирджиния стала директором созданного в 2019-м году магазина Messi Store, Мари Соль – бренд-менеджером. Вместе они разработали коллекцию одежды, которая вскоре попала в самые престижные бутики Барселоны.

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Как мы можем увидеть, Лионель Месси хочет и в дальнейшем вкладываться в недвижимость, ведь футболист хочет себе хорошую пенсию вместе со своей семьей. Желаем Лео только удачи в дальнейших его действиях!