Колос - Шахтер. Анонс и прогноз матча

"Колос" любезно согласился сыграть домашний матч на НСК "Олимпийский". Это удобно и им, и донецкому клубу, который вот уже третий матч подряд проведет на одном стадионе. А впереди игры с "Александрией" и "Зарей", которые будут сыграны там же.

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Но все это не должно сильно волновать болельщиков накануне матча. Главный вопрос - сможет ли "Колос" доставить проблем явному фавориту или же "Шахтер" ожидает очередная легкая прогулка?



14 июня, Киев, НСК "Олимпийский"

"Колос” 17:00 "Шахтер"

Арбитр: В. Копиевский

Трансляция: канал "Футбол 1"

Текстовую онлайн-трансляцию Favbet-лига. Второй этап, верхняя шестерка. 26-й тур14 июня, Киев, НСК "Олимпийский": В. Копиевский: канал "Футбол 1"Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Цифры и факты

Последний матч между командами состоялся 8-го марта этого года. В международный женский день "Колос" и "Шахтер" устроили мужскую перестрелку, в которой победил фаворит - 4:3

А вот в первом круге подопечные Костышина не смогли ничего противопоставить, а их голкипер целых шесть раз вынимал матч из собственной сетки

Любит играть против команды с Ковалевки Жуниор Мораес. За два матча бразильский украинец забил четыре гола. Сейчас он будет мотивирован не менее, так как в его планах побить один из рекордов УПЛ

Донецкий клуб имеет лучшие статистически показатели среди всех 12-ти команд. Они больше всех забили (65), а также реже других пропускают (18)

Ковалевцы - единственные, кто имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных в элитной шестерке (-19)

Если "Колос" сумеет обыграть фаворита, то они нанесут "горнякам" 80-е поражение в рамках чемпионата Украины

Сейчас "Шахтер" не очень уверенно играет в обороне. Подопечные Каштру пропускают шесть игр подряд

Юбилей может отпраздновать Тарас Степаненко. В случае выхода на поле опорный полузащитник проведет 200-й матч в УПЛ

А вот игрок "Колоса" Гавриш может сыграть сотую встречу

Последние новости перед игрой

"Колос”:

Скажем горькую, но все же правду - подопечные Костышина смотрятся достаточно слабо в первой шестерке. Они с первого же сезона смогли достичь очень хорошего результата, но пока что, подобно Икару, "слишком близко подлетели к солнцу". Остается надеятся, что они все таки смогут прийти в себя в ближайших матчах.

Признает наличие проблем и главный тренер. С ним можно согласиться, что у "Колоса" нет никаких проблем с мотивацией, но на одном задоре непросто играть против более сильных конкурентов. Значит ли, что их нужно хоронить еще до начала игры с "Шахтером"? Нет. Все мы помним их прошлый матч и с каким трудом фаворит добыл 3 очка.

Из-за перебора желтых, воскресный матч пропустит Кожушко. С другой стороны, в строй вернулся Гавриш, который уже рвется в бой и вполне может появиться с первых минут.

Ориентировочный состав: Волынец - Ефремов, Гавриш, Петров, Емец - Милько - Ильин, Морозко, Смирный, Вильхамссон - Лысенко

"Шахтер":

А вот команда Каштру смотрится очень прилично после карантина. Иногда складывается впечатление, что двухмесячный перерыв им не навредил, а некоторым игрока даже помог. Речь в первую очередь о Марлосе, который за две игры наколотил четыре гола (дубль плюс дубль). Есть вопросы к линии обороны, но хорошая результативность перекрывает любые минусы.

Но "не все так гладко в датском королевстве". Накануне игры появилась информация, что Исмаили получил серьезную травму. Позже "Шахтер" это подтвердил и назвал приблизительный срок возобновления бразильца - 6 месяцев.

Сейчас наставнику придется серьезно подумать, кто его заменит. Вариантов не очень много - либо выйдет молодой Сиприано, либо Матвиенко вернется на родную позицию. Помимо этого, не сыграет и Маркос Антонио, перебравший желтых карточек. Также ожидаем уже привычную ротацию от португальца, которая коснется сразу нескольких позиций.

Ориентировочный состав: Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано - Степаненко, Патрик - Тете, Коваленко, Соломон - Мораес

Прогноз на матч "Колос" - "Шахтер" 1:3

Отдавая должное уважение номинальным хозяевам, очень слабо верится, что в матче 26-го тура они сумеют зацепиться за очки. "Шахтер" сейчас выглядит уверенно, команда набирает ход, а некоторые лидеры в прекрасной форме. Если им удастся поймать кураж, то вряд ли у футболистов Костышина будет чем ответить. Все таки, первые послекарантинные матчи показали всю нынешнюю разницу между командами.