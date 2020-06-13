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Колос - Шахтер. Анонс и прогноз матча

Украина
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Команды с разных полюсов

Колос - Шахтер. Анонс и прогноз матча
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

"Колос" любезно согласился сыграть домашний матч на НСК "Олимпийский". Это удобно и им, и донецкому клубу, который вот уже третий матч подряд проведет на одном стадионе. А впереди игры с "Александрией" и "Зарей", которые будут сыграны там же.

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Но все это не должно сильно волновать болельщиков накануне матча. Главный вопрос - сможет ли "Колос" доставить проблем явному фавориту или же "Шахтер" ожидает очередная легкая прогулка?

Favbet-лига. Второй этап, верхняя шестерка. 26-й тур
14 июня, Киев, НСК "Олимпийский"
"Колос” 17:00 "Шахтер"
Арбитр: В. Копиевский
Трансляция: канал "Футбол 1"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Цифры и факты

  • Последний матч между командами состоялся 8-го марта этого года. В международный женский день "Колос" и "Шахтер" устроили мужскую перестрелку, в которой победил фаворит - 4:3
  • А вот в первом круге подопечные Костышина не смогли ничего противопоставить, а их голкипер целых шесть раз вынимал матч из собственной сетки
  • Любит играть против команды с Ковалевки Жуниор Мораес. За два матча бразильский украинец забил четыре гола. Сейчас он будет мотивирован не менее, так как в его планах побить один из рекордов УПЛ
  • Донецкий клуб имеет лучшие статистически показатели среди всех 12-ти команд. Они больше всех забили (65), а также реже других пропускают (18)
  • Ковалевцы - единственные, кто имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных в элитной шестерке (-19)
  • Если "Колос" сумеет обыграть фаворита, то они нанесут "горнякам" 80-е поражение в рамках чемпионата Украины
  • Сейчас "Шахтер" не очень уверенно играет в обороне. Подопечные Каштру пропускают шесть игр подряд
  • Юбилей может отпраздновать Тарас Степаненко. В случае выхода на поле опорный полузащитник проведет 200-й матч в УПЛ
  • А вот игрок "Колоса" Гавриш может сыграть сотую встречу

Последние новости перед игрой

"Колос”:

Скажем горькую, но все же правду - подопечные Костышина смотрятся достаточно слабо в первой шестерке. Они с первого же сезона смогли достичь очень хорошего результата, но пока что, подобно Икару, "слишком близко подлетели к солнцу". Остается надеятся, что они все таки смогут прийти в себя в ближайших матчах.

Признает наличие проблем и главный тренер. С ним можно согласиться, что у "Колоса" нет никаких проблем с мотивацией, но на одном задоре непросто играть против более сильных конкурентов. Значит ли, что их нужно хоронить еще до начала игры с "Шахтером"? Нет. Все мы помним их прошлый матч и с каким трудом фаворит добыл 3 очка.

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Из-за перебора желтых, воскресный матч пропустит Кожушко. С другой стороны, в строй вернулся Гавриш, который уже рвется в бой и вполне может появиться с первых минут.

Ориентировочный состав: Волынец - Ефремов, Гавриш, Петров, Емец - Милько - Ильин, Морозко, Смирный, Вильхамссон - Лысенко

"Шахтер":

А вот команда Каштру смотрится очень прилично после карантина. Иногда складывается впечатление, что двухмесячный перерыв им не навредил, а некоторым игрока даже помог. Речь в первую очередь о Марлосе, который за две игры наколотил четыре гола (дубль плюс дубль). Есть вопросы к линии обороны, но хорошая результативность перекрывает любые минусы.

Но "не все так гладко в датском королевстве". Накануне игры появилась информация, что Исмаили получил серьезную травму. Позже "Шахтер" это подтвердил и назвал приблизительный срок возобновления бразильца - 6 месяцев.

Сейчас наставнику придется серьезно подумать, кто его заменит. Вариантов не очень много - либо выйдет молодой Сиприано, либо Матвиенко вернется на родную позицию. Помимо этого, не сыграет и Маркос Антонио, перебравший желтых карточек. Также ожидаем уже привычную ротацию от португальца, которая коснется сразу нескольких позиций.

Ориентировочный состав: Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано - Степаненко, Патрик - Тете, Коваленко, Соломон - Мораес

Прогноз на матч "Колос" - "Шахтер" 1:3

Отдавая должное уважение номинальным хозяевам, очень слабо верится, что в матче 26-го тура они сумеют зацепиться за очки. "Шахтер" сейчас выглядит уверенно, команда набирает ход, а некоторые лидеры в прекрасной форме. Если им удастся поймать кураж, то вряд ли у футболистов Костышина будет чем ответить. Все таки, первые послекарантинные матчи показали всю нынешнюю разницу между командами.

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Прогнозы
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