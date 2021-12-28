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Экс-защитник Вереса: Был зарубежный вариант, но выбрал Перемогу

Вторая лига
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Футболист перебрался в клуб Второй лиги

Экс-защитник Вереса: Был зарубежный вариант, но выбрал Перемогу

Фото: НК Верес

Новина українською

Один из экс-лидеров "Вереса" Дмитрий Немчанинов рассказал, почему решил продолжить свою карьеру именно во второлиговом ФК "Перемога".

"У меня закончился контракт с "Вересом" и когда стало известно, что ровенчане не собираются продлевать соглашение, пришлось заняться трудоустройством. Было несколько вариантов, один даже зарубежный, но в итоге остановил свой выбор на ФК "Перемога".

Почему? Прежде всего, из-за амбиционных задач днепрян, уже в этом сезоне запланировано повышение в классе. Во-вторых, устроили меня и предложенные финансовые условия. Также немаловажно, что мои знакомые - Ринар Валеев и Антон Кича, выступающие за "Перемогу", рассказывали, что клубное руководство слов на ветер не бросает, а в команде хороший микроклимат. Поэтому и подписал длительный контракт", - заявил Немчанинов.

Напомним, что в осенней части сезона 31-летний Дмитрий Немчанинов провел за "Верес" в чемпионате УПЛ 17 матчей.

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В статье: Дмитрий Немчанинов Перемога (Днепр)
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