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ЮКСА запланировал спарринг с клубом УПЛ

Вторая лига

Товарищеская игра пройдет в первый день апреля

ЮКСА запланировал спарринг с клубом УПЛ

Фото: ФК ЮКСА

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ФК "ЮКСА" заполнит игровую паузу, которая появилась из-за пропуска 21-го тура Второй лиги, товарищеским матчем.

"Крестоносцы" сыграют выездной спарринг с "Колосом", сообщает пресс-служба второлигового клуба. Игра состоится 1 апреля на стадионе "Колос" в Ковалевке. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00.

Отметим, что "ЮКСА" занимает 2-е место в турнирной таблице Второй лиги, набрав 41 балл. "Колос" с 24 очками идет на 9-й строчке в УПЛ. Также стоит добавить, что 31 марта ковалевцы проведут домашний поединок 22-го тура УПЛ против "Днепра-1".

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Источник:
ФК ЮКСА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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