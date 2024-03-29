Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЮКСА запланировал спарринг с клубом УПЛ
Товарищеская игра пройдет в первый день апреля
Фото: ФК ЮКСА
ФК "ЮКСА" заполнит игровую паузу, которая появилась из-за пропуска 21-го тура Второй лиги, товарищеским матчем.
"Крестоносцы" сыграют выездной спарринг с "Колосом", сообщает пресс-служба второлигового клуба. Игра состоится 1 апреля на стадионе "Колос" в Ковалевке. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00.
Отметим, что "ЮКСА" занимает 2-е место в турнирной таблице Второй лиги, набрав 41 балл. "Колос" с 24 очками идет на 9-й строчке в УПЛ. Также стоит добавить, что 31 марта ковалевцы проведут домашний поединок 22-го тура УПЛ против "Днепра-1".
Популярное сейчас
- ФК Львов может вернуться в украинский футбол - СМИ
- Дер-Класикер, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
- "Это честь". В списке легенд Барселоны - пополнение
- 9 клубов Первой лиги и 3 клуба Второй лиги получили разрешения на допуск болельщиков
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО