Официально: Бартулович перешел в Ингулец

Профессиональная неопределенность хорватского легионера Младена Бартуловича, чей контракт с луцкой "Волынью" закончился в конце прошлого года, длилась недолго. Слова президента "Ингульца" Александра Поворознюка приводит пресс-служба клуба:

"Я обещал, что без контракта с Бартуловичем домой не вернусь. Поэтому хочу сообщить – свое обещания я сдержал, отныне Младен является полноправным членом нашей команды, нашей дружной семьи. Не скажу, что наши переговоры были легкими, возможно, самыми сложными за все время существования клуба".

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