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Официально: Бартулович перешел в Ингулец
Опытный Младен поехал в Петрово
Профессиональная неопределенность хорватского легионера Младена Бартуловича, чей контракт с луцкой "Волынью" закончился в конце прошлого года, длилась недолго. Слова президента "Ингульца" Александра Поворознюка приводит пресс-служба клуба:
"Я обещал, что без контракта с Бартуловичем домой не вернусь. Поэтому хочу сообщить – свое обещания я сдержал, отныне Младен является полноправным членом нашей команды, нашей дружной семьи. Не скажу, что наши переговоры были легкими, возможно, самыми сложными за все время существования клуба".
"Однако мы сумели договориться, найти решение, которое устроило обе стороны. Поэтому хочу поздравить с этим событием болельщиков "Ингульца", всех поклонников нашей команды, ведь не сомневаюсь – с Бартуловичем игра команды станет еще более яркой, динамичной и зрелищной, а где будет замечательная игра, там непременно появится и достойный результат".