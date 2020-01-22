  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Официально: Бартулович перешел в Ингулец
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Бартулович перешел в Ингулец

Первая лига
(2 голосов)

Опытный Младен поехал в Петрово

Официально: Бартулович перешел в Ингулец
Новина українською

Профессиональная неопределенность хорватского легионера Младена Бартуловича, чей контракт с луцкой "Волынью" закончился в конце прошлого года, длилась недолго. Слова президента "Ингульца" Александра Поворознюка приводит пресс-служба клуба:

"Я обещал, что без контракта с Бартуловичем домой не вернусь. Поэтому хочу сообщить – свое обещания я сдержал, отныне Младен является полноправным членом нашей команды, нашей дружной семьи. Не скажу, что наши переговоры были легкими, возможно, самыми сложными за все время существования клуба".

Читайте такжеПрезидент Ингульца сегодня отправится в Днепр, чтобы перехватить Бартуловича

"Однако мы сумели договориться, найти решение, которое устроило обе стороны. Поэтому хочу поздравить с этим событием болельщиков "Ингульца", всех поклонников нашей команды, ведь не сомневаюсь – с Бартуловичем игра команды станет еще более яркой, динамичной и зрелищной, а где будет замечательная игра, там непременно появится и достойный результат".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Младен Бартулович Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ингулец

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...