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Чижевский: Сикорский должен был подумать о последствиях. Он не имел права так поступать
Тренер Агробизнеса пояснил свою точку зрения
Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал разрыв контракта с форвардом Игорем Сикорским из-за поездки игрока в Россию и публикацию фото с гербом страны.
"Игорь Сикорский не имел права так поступать. Россия с нами воюет, а он поехал туда, сделал фото с российской символикой, выставил их в социальные сети. Я это заметил и позвонил президенту клуба.
Вместе мы утвердили решение, что такой игрок не имеет права находиться в нашей футбольной семье. Он должен был подумать о последствиях.
Футболист хороший, был лучшим бомбардиром нашей команды, но даже этот факт не повлиял на решение", – сказал Чижевский.
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