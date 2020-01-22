Чижевский: Сикорский должен был подумать о последствиях. Он не имел права так поступать

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал разрыв контракта с форвардом Игорем Сикорским из-за поездки игрока в Россию и публикацию фото с гербом страны.

"Игорь Сикорский не имел права так поступать. Россия с нами воюет, а он поехал туда, сделал фото с российской символикой, выставил их в социальные сети. Я это заметил и позвонил президенту клуба.

Вместе мы утвердили решение, что такой игрок не имеет права находиться в нашей футбольной семье. Он должен был подумать о последствиях.

Футболист хороший, был лучшим бомбардиром нашей команды, но даже этот факт не повлиял на решение", – сказал Чижевский.