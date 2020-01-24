Авангард нашел замену Близнюку и определился по сбором

Краматорский "Авангард" сообщил об изменениях в тренерском штабе и о своих планах на подготовку к возобновлению чемпионата Украины в Первой лиге.

На место тренера по работе с вратарями Ильи Близнюка, который возглавил МФК "Николаев", пришел Александр Глущенко.

Три сборы команды пройдут в Краматорске и четвертый - в Турции.

23 - 28 января - втягивающий, а в частности кроссы, плановый медосмотр, тесты на выносливость и в конце - турнир по мини-футболу.

30 января - 9 февраля - беговой сбор, направленный на скоростно-силовую работу, в частности аэробику, акробатику и атлетизм. В конце которого команда проведет 2 контрольные игры с командами "Динамо-Универ" (Харьков) и ФК "Волчанск".

Читайте также Горняк-Спорт вернул Моисеенко и попрощался с рядом игроков

12 - 26 февраля - игровой сбор, в рамках которого команда проведет 8 контрольных игр, а также двухразовые тренировки, приближенные к игрового режима.

14 февраля Авангард проведет контрольную игру с "Днепром-1" U-21, 22 февраля - с харьковским "Металлист 1925", а 26 февраля - с запорожским "Металлургом".

1 - 15 марта - двухнедельный сбор в Турции. Команда проведет международные товарищеские матчи и будет тренироваться на травяных полях.

По возвращении в Украину команда начнет подготовку к матчу с киевской "Оболонью Бровар".