Поворознюк признался, что тяжело переживает поражение Ингульца

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о своей жене-болельщице и о том, как переживает поражение своей команды.

Руководитель клуба говорит, что его жена раньше была далека от футбола, а теперь стала болельщицей.

"Ездит на матчи, сейчас ни одной игры не пропускает. Смотрит, как я болею за это и она меня поддерживает", - говорит Поворознюк.

Высказался президент "Ингульца" и о своих эмоциях после поражения команды.