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Поворознюк признался, что тяжело переживает поражение Ингульца

Первая лига
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"Закрываюсь в себе"

Поворознюк признался, что тяжело переживает поражение Ингульца
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о своей жене-болельщице и о том, как переживает поражение своей команды.

Руководитель клуба говорит, что его жена раньше была далека от футбола, а теперь стала болельщицей.

"Ездит на матчи, сейчас ни одной игры не пропускает. Смотрит, как я болею за это и она меня поддерживает", - говорит Поворознюк.

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Высказался президент "Ингульца" и о своих эмоциях после поражения команды.

Особенно обидно, когда на последних минутах пропускаем гол. Я вообще замыкаюсь в себе. Ни в ресторан не еду, ни в другие места. Дома закрываюсь. В таких случаях мне надо прийти в себя.

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В статье: Первая лига Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Бомбардир

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