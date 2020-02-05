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Поворознюк признался, что тяжело переживает поражение Ингульца
"Закрываюсь в себе"
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о своей жене-болельщице и о том, как переживает поражение своей команды.
Руководитель клуба говорит, что его жена раньше была далека от футбола, а теперь стала болельщицей.
"Ездит на матчи, сейчас ни одной игры не пропускает. Смотрит, как я болею за это и она меня поддерживает", - говорит Поворознюк.
Высказался президент "Ингульца" и о своих эмоциях после поражения команды.
Особенно обидно, когда на последних минутах пропускаем гол. Я вообще замыкаюсь в себе. Ни в ресторан не еду, ни в другие места. Дома закрываюсь. В таких случаях мне надо прийти в себя.