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Лашкул обвинил федерацию футбола - оградила себя от проблем Черкащины
Удивляется, почему команду до сих пор не объединили с "Днепром"
Депутат Черкасского облсовета и до недавнего времени инвестор команды "Черкащина" Владимир Лашкул рассказал о своем видении ситуации с футбольной командой, которая может прекратить существование.
Он напомнил, что, учитывая "недоброжелательное отношение к команде со стороны организаторов футбола и некоторых государственных чиновников", прекратил заниматься командой.
ОПФКУ "Черкащина", имея значительные финансовые обязательства (почти 59 млн гривен), еще раньше договорились с партнерами, что претерпит осеннюю часть сезона 2019/20, но не даст команде сняться с чемпионата Украины в Первой лиге во время осенней части сезона.
Финансируя ее участие в осенней части сезона, надеялись на то, что с созданием МСК "Днепр" городская власть Черкасс и Федерация футбола Черкасской области наконец проявят заботу о будущем футбола Черкасской области. И хотя бы будет имитировать интерес к существованию ОПФКУ Черкащина и ее команды.
К сожалению, Федерация футбола Черкасской области, ее руководители Владислав Голуб и Владимир Фощий отгородились от этих проблем, а создание МСК "Днепр" рассматривают как громоотвод от возмущения общественности по своей бездеятельности в сфере развития профессионального футбола на Черкасщине.
Лашкул отметил, что не понимает инициаторов создания МСК "Днепр".
Ведь решение городского совета о переименовании КП "Стадион центральный" в МСК "Днепр" создало плацдарм для построения в городе Черкассы стабильного профессионального футбольного клуба.
А участие команды "Черкащина" в Первой лиге предоставляет возможность не только мечтать, но и реализовать проект перехода черкасской команды в Украинскую Премьер-лигу уже в сезоне 2020/21.
Наличие в одном городе под опекой одного владельца (городского совета) детских спортивных школ по различным видам спорта, команды Второй лиги "Днепр" и команды Первой лиги "Черкащина" - это тот тандем, который мог бы предоставлять возможность воспитанникам черкасского футбола проходить подготовку в домашних стенах и подготовить себя к выступлениям на более высоком уровне в составе сборных команд Украины".
Тем более, по мнению депутата, в такой ситуации не требуется больших финансовых инвестиций - команда "Черкащина" уже есть коллективом Первой лиги, а МСК "Днепр" во Второй лиге будет создана на базе любительской команды Днепр.
Но, к сожалению, из-за ограниченного мировоззрение и непонимание современных тенденций развития футбола и общества в целом, в Черкассах все идет к тому, что команду потеряют.
Напомним, что ФК "Черкащина" единственная в Первой лиге команда, которая пока не собиралась на учебно-тренировочный сбор для подготовки к весенней части соревнований.
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