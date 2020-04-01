Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Горняк-Спорта: Уменьшение зарплат из-за карантина? Максимум на 20-30%
Сравнил зарплаты Первой лиги с "Барселоной" и "Ювентусом"
Наставник "Горняк-Спорта" из Горишних Плавней Игорь Жабченко в программе "Украина футбольная" поделился своими соображениями на тему финансовых проблем клубов всех трех профессиональных лиг Украины из-за коронавирусного карантина.
Пока, по словам тренера из Горишних Плавень, в клубе все более-менее нормально.
Посмотрим что будет в апреле. Сейчас предприятие финансирует команду. Что будет дальше - никто не знает. "Барселона", "Ювентус" - там такие зарплаты, что они могут год их не получать, но всего иметь достаточно.
В Первой лиге Украины ситуация другая. Таких суперзарплат нет, футболисты живут от зарплаты до зарплаты. Хорошо, когда есть премии, бонусы. Вот если сократят - это будет проблема ...Если уменьшить, то разве на 20-30% - максимум.