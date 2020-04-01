Тренер Горняк-Спорта: Уменьшение зарплат из-за карантина? Максимум на 20-30%

Наставник "Горняк-Спорта" из Горишних Плавней Игорь Жабченко в программе "Украина футбольная" поделился своими соображениями на тему финансовых проблем клубов всех трех профессиональных лиг Украины из-за коронавирусного карантина.

Пока, по словам тренера из Горишних Плавень, в клубе все более-менее нормально.

Посмотрим что будет в апреле. Сейчас предприятие финансирует команду. Что будет дальше - никто не знает. "Барселона", "Ювентус" - там такие зарплаты, что они могут год их не получать, но всего иметь достаточно.

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