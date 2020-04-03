Братья-близнецы из Миная готовятся к батлам Первой лиги в Counter-Strike и FIFA

Этой зимой "Минай" пополнили двое братьев-близнецов Луцива Василий и Петр.

Разница в возрасте у них - всего 5 минут. Уроженцы Чинадиево из Мукачивщины являются воспитанниками ужгородской СДЮШОР. Оба после его окончания перешли в команду УПЛ - "Александрию". Сначала в U-19, затем в дубле команды-участника Лиги Европы и Петр, и Василий провели два сезона.

В частности, Петр сыграл 54 матча (за U-19 и U-21) и забил 18 голов, а Василий имеет в активе 26 игр и 1 гол. В 2019 году покинули клуб, а последние полгода играли в чемпионате Закарпатья за одну из ведущих команд - "Витязь" (Концово).

После того как мы ушли из "Александрии" наш отец, который является нашим агентом, начал заниматься поиском команды для нас, - рассказал Петр Луцив. - Помню, что когда возникло предложение от "Миная", то мы, конечно, не могли от него отказаться. Были рады этому, ведь давно уже хотелось начать играть на взрослом уровне. Позитива добавлял и тот факт, что это команда из родного края. Поэтому здесь играть вдвойне приятно.

Петр признается, что первое, что бросается в глаза после молодежного уровня, - это наличие у футболистов огромного опыта игр, в том числе в УПЛ.

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Конечно, разница между молодежным чемпионатом и Первой лигой есть, но она не так велика, - рассказал Василий. - Я, как и брат, стараемся с каждым днем ​​учиться чему-то новому, тем более в нашем составе немало игроков, которые могут научить нас многим футбольным навыкам.

По позициям, на которых ребят можно будет увидеть в футболках "Миная", то это в основном фланги. Петр и в "Александрии" играл на этой позиции - но более ближе к чужим воротам, а в "Минае" делает акцент также и на оборону. На фланге видит тренерский штаб "Миная" и его брата Василия.

Когда еще на детском уровне играл, то вообще бегал в нападении, - рассказал старший Луцив. - А в "Александрии" в основном играл на позиции опорного полузащитника. Сейчас меня чаще всего используют на позиции правого защитника, а вообще готов играть на любой позиции, на которой меня видит тренерский штаб.

Важно для братьев и то, что они и дальше выступают в одной команде.

"Мы в течение всей карьеры выступали бок о бок с братом", - отметил Петр.

Чтобы ребят различали, у них разные прически. Сейчас оба дома - на карантине.

Поддерживаем вместе форму в условиях, где это возможно, - рассказал младший Луцив. - А остальное время проводим с семьей. А еще играем в видеоигры - в Counter-Strike или FIFA. Кто лучше нас играет в Fifa? Однозначно я!

Хотя старший Василий с этим не соглашается. И это единственная вещь, в чем они открыто конкурируют. А вот в футболе никто не признается: кто в чем-то сильнее, а кто слабее.