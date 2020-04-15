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Главный тренер Кременя: Ушли 100% команды - кроме запасного вратаря

Первая лига
(2 голосов)

У команды есть проблемы с инвестором

Главный тренер Кременя: Ушли 100% команды - кроме запасного вратаря
Новина українською

Наставник "Кременя" Сергей Свистун сообщил о финансовом состоянии клуба, задаче на концовку сезона и тотальным изменениям состава.

Во время зимней паузы состав кременчугской команды полностью изменился.

Если брать прошлогодний состав, то 100% ушли. Кроме запасного вратаря Андрея Олейника.

На смену прежним игрокам тренерский штаб взял кременчугскую молодежь. Вместе с тем в клуб вернулись опытные исполнители Артем Козлов, Олег Баранов и Иван Янаков.

Есть два месяца до конца чемпионата, чтобы они себя показали. Если у нас ничего не изменится - будут выбирать, могут уйти. Но так или иначе им надо снова себя "засветить". Все и старшие, и младшие, работают на себя, показать себя за этот период.

Много проблем с техникой и тактикой, но желание у ребят есть.

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К чемпионату, по словам тренера, команда готовилась, но через коронавирусный карантин отпустили всех.

Дали индивидуальные программы подготовки. Посмотрим, кто в какой форме будет.

Есть вопросы, по словам Сергея Свистуна, и с финансовой стороны.

Город продолжает помогать. Но этого мало. Нужен другой инвестор. Сейчас с этим проблемы.

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Сергей Свистун Кременчуг
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