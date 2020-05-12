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Агробизнес: Поворознюк постоянно выдает различные перлы. Мы полностью солидарны с высказыванием Рафаилова

Первая лига
(1 голосов)

Президент Ингульца своими высказываниями нажил очередных недругов

Агробизнес: Поворознюк постоянно выдает различные перлы. Мы полностью солидарны с высказыванием Рафаилова
Новина українською

ФК "Агробизнес" опубликовал пресс-релиз, в котором рассказал о том, как сейчас обстоят дела в клубе, а также ответил на обвинения президента "Ингульца" Александра Поворознюка.

Клуб из Волочиска сообщил, что с сегодняшнего дня команда начинает свой сбор, а завтра пройдет тест на коронавирус, после чего приступит к тренировкам.

Также пресс-служба отреагировала на обвинения президента "Ингульца" Александра Поворознюка, который недавно заявил о том, что "Агробизнес", "хочет доиграть сезон, так как хочет заработать денег - где-то упереться, а где-то лечь под других, чтобы получить за это деньги".

"Поворознюк уже не впервые издает различные "перлы". Здесь трудно что-то адекватно ответить на этот спич, поэтому мы подробно комментировать ничего не будем. Каждый поступает и высказывается по своей культурности, интеллекта и уровня образованности.

ФК "Агробизнес", в отличие от президента "Ингульца", уважает всех соперников, всю украинскую футбольную общественность и никогда не позволяет себе предъявлять бессмысленные и безосновательные обвинения своим соперникам.

ФК "Агробизнес" за весь период своего существования никогда не был задействован ни в договорных матчах, ни в других околофутбольных "нечистых" делах.

Остается только вспомнить недавний ответ Поворознюку от бывшего генерального директора луганской "Зари" Сергея Рафаилова:

"Всегда считал свиней достаточно умными животными, но эта жирная существо просто поражает своей тупостью и хамством".

С этим месседжем мы полностью солидарны", - говорится в заявлении "Агробизнеса".

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (2)
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ПетроФ (Луцьк)
12.05.2020 в 22:11
Мовчав би вже. Адже, по великому рахунку Поворознюк правий. Команда, яка знаходиться за півкроку до виходу в ПЛ, і заявляє що немає бажання туди іти, не може заслуговувати довіри з сторони інших.
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OPOSTAL (Харьков)
12.05.2020 в 22:46
у человека хватает денег на содержание команды в первой лиге,но нет денег на вышку и что тут странного? + требования по высшей лиге(поля,освещение,цена судейства и прочие расходы) в разы выше. ну не тянет он вот и не хочет в вышку
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