Агробизнес: Поворознюк постоянно выдает различные перлы. Мы полностью солидарны с высказыванием Рафаилова

ФК "Агробизнес" опубликовал пресс-релиз, в котором рассказал о том, как сейчас обстоят дела в клубе, а также ответил на обвинения президента "Ингульца" Александра Поворознюка.

Клуб из Волочиска сообщил, что с сегодняшнего дня команда начинает свой сбор, а завтра пройдет тест на коронавирус, после чего приступит к тренировкам.

Также пресс-служба отреагировала на обвинения президента "Ингульца" Александра Поворознюка, который недавно заявил о том, что "Агробизнес", "хочет доиграть сезон, так как хочет заработать денег - где-то упереться, а где-то лечь под других, чтобы получить за это деньги".